Stěhování Prahy do opiátu do České republiky Olomouc podceňuje městskou propast

FOštěpy jasné od hvězd od barokních památek až po nebeské katedrály Olomouc (Vysloveno o-la-mots), ve východní provincii Morava, má tak slavné gotické centrum-a zaslouží si návštěvu, protože vždy můžete získat vše, co chcete Česká republika„A to vše bez bujného podtónu v hlavním městě národa.

Všimněte si pronásledování hradů a zámků. Levné plzeňské pinty plněné pěnou. Historická bistra podávající masivní vepřové dobroty. Dokonce i četné renesanční a barokní bonbóny pro oči 11. století. Kromě toho je město kompaktní a snadno se v něm můžete pohybovat, což vám umožní dostat se z místa pohledu a jeho nádherné jádro s pastelovými kápemi je pravým opakem Stromaestzke Nemesti. Další turisté, kteří zmizeli.

co dělat

Pochopte, proč to UNESCO chce

Žádná přitažlivost vás tak nepřekvapí Sloup Nejsvětější Trojice. I když nejste sekulární, mezník ve tvaru raketové lodi ukotví nádherné Horní náměstí (Horny Nemesis), které filtruje všechny světelné ulice města. Je to 35 metrů (wow), přeplněné pozlacenými měděnými mnichy (double wow) a největší nezávislou barokní sochou (triple wow) ve střední Evropě. Zmínili jsme, že na náměstí je sluneční centrum Orloj Před radnicí naproti? Drby, ale je to mnohem vzrušující než nejoblíbenější Praha.

Jezte páchnoucí sýr na světě

Bič Olomoke Tveruski Je tu každý kout – říkáme, že je to dobrá věc. Zralý měkký sýr, původně vyrobený v nedalekém Lastisu, je skutečným nosním trestem, který malé děti rozplače a vyděsí koronavirus. No to ne Hodně Ten silný, ale kresleně žlutý držák nosu ve tvaru disku-místně známý pod jménem, ​​které se překládá jako „Knight Breath of Last Night“-to je zakoupená příchuť. Podle toho, koho se zeptáte, chutná jako posvátná trojice, včetně voňavých motýlů, prošlého kvarku a soli a kořeněného másla. V létě, pokud jste odvážní, můžete vyzkoušet zmrzlinu se sýrem oleoresin. Klíček se suvenýry je jedním z nejtěžších míst k vyzvednutí Továrna na sýr Gran Moravia„Řemeslník na horním náměstí je vynikající.

Namíchejte praženici v pivních lázních

Dokáže strávit vzácné chvíle, pivo po ruce, proč má Česká republika nejvyšší spotřebu piva na světě. Nebo proč jsou zlaté české pilsners vlastně lepší než ostatní (promiňte, Německo). Ale na Svatovaklovsky Bar Mikropivovar, budete přemýšlet, až se dostanete domů. Nabídka černého piva (dřevěné vany obohacené o pivní kvasinky zjemňující pokožku), solená sauna a ochutnávka piva (£ POA).

Vzdejte hold Mozartovi

Česká republika se dlouhodobě věnuje klasické hudbě, takže když Wolfgang Amadeus Mozart přijel do Olomouce, byl inspirován k napsání symfonie. V 11 letech se tehdy vrátil o tři roky později do Symfonie č. 6 F dur. Svatováclavská katedrála (Komentovaná prohlídka 3). Recitace děkanství, nyní The Arcibiskupské muzeum (Vchod č. 3) a je nazýván kulatými věžemi, historií občanů a mnoha církevními vymoženostmi. poblíž Kavárna Amadeus Tankování kávy, zmrzliny nebo piva.

Sloup Nejsvětější Trojice na hlavním olomouckém náměstí (Getty Images)

Kde zůstat

Je to čtyřhvězdičkové hodnocení za klidně tříhvězdičkové ceny Theresian Hotel & Spa, Finská sauna, butik elegance s kavernózní restaurací a střešní lázně s parní lázní a vířivkou. Nejen pro hotelové hosty stojí za to vynikající městská snídaně formou bufetu (10 GBP), zatímco restaurace láká místní štamgasty na nabídku „Fresh-from-the-The“. (Zkratka pro ječmen a kaštany, hovězí a divoké houby a plněné perličky.) Dvojnásobek od 85 liber, B & B.

Vtipný nábytek, zahrada v zátce a společenská kavárna – Slečno Sophie Historický butik Boldol je vše, co potřebujete. Tento krásný osmilůžkový hotel má dvoulůžkové, třílůžkové a romantické půdní občerstvení, a protože jste tlustí, můžete kdykoli narazit domů. 88, zdvojnásobení z B & B.

S vážným rozpočtem? Dlouhý příběh, krátké ubytování Pro cenově dostupné ubytování je špatná volba pro dvoulůžkové a dvoulůžkové ubytování a barovou kavárnu a cílovou restauraci na úrovni ulice. Nápoje do pozdních hodin – včetně moravských vín z regionu – nebo pražená káva v nedalekém Brně dodávají kouzlu. Pokud mluvíte o jedné věci, doplňte ji velkou ložnicí, vanou, zvukovým systémem a minibarem (76). .5 9,50 pouze do postele.

Kde jíst

Odvolání Trapal„Hospoda a restaurace s vůní chmele na okraji historického centra, podrobně popsaná v křivce a struktuře místa. Stěny jsou zarostlé sudy, dřevěný pult dominuje barové akci a nabídka je vytištěna jako stoletý zlom. Všichni samozřejmě pijí guláše z bílého Pilsner Urkwell, zatímco oběd nebo večeře stejně lechtají v žaludku. Budete potřebovat slovník s hustým bočním steakem (10 GBP), kilo uzeného vepřového kolene (11 GBP) nebo vepřové kotlety (5 GBP). Pozor na vegetariány.

Pivní koktejly (Strobramine s Pepsi? Hoggartan Mojito?) Nejsou jen pro pěstitele obočí Botrefena Husa, Skvěle umístěná značková restaurace a hospoda na Horním náměstí. Díky oblíbené terase je toto místo, kde se lidé setkávají za slunečných dnů, a jídlo není ani tak špatné. Pro závěrečnou svačinu k pivu spojte pilaf s olomouckým sýrem a podávejte s kořením a cibulí (5 liber), nebo se ponořte hluboko do mísy valacianského kysaného zelí. Sladkokyselý vývar z uzených vepřových kolen (2) je dokonalým teplem pro domácí specialitu: vepřové koleno, hořčice a přeslička (15 liber).

Pro něco bez masa, ne -li lehčí, Fancy Frisian Rychle se rozvíjející český koncept street foodu se snaží, aby v nich byli Belgičané lepší. Specializuje se na stohování křupavých hranolek zabalených do nejrůznějších polev s sebou. Spousta možností zeleniny, včetně chilli manga a domácích tipů na Blízký východ.

Krásná stará městská architektura je potěšením procházet se (Getty Images / iStockPhoto)

Kde pít

Zeptejte se místních a pošlou vás na Masney Grammy. Bývalé řeznictví poblíž Horního náměstí má slabě osvětlené koktejlové bary a vyskakovací hospody, z nichž většina jezdí jen o víkendech. Tato scéna potěší studenty z rostoucí městské univerzity, takže sledujte dav. Chcete-li začít, podívejte se na dva koktejly s monstrem Z Corleone A Shisha Club Kumo.

Jako většina českých měst má Olomouc značkové bary od dvou velkých pivovarů, Strobramon a Pilsner Urquel. Není na tom nic špatného, ​​pokud místní hospůdka, která běží samostatně poblíž hlavního vlakového nádraží, dýchá čerstvý vzduch. Co se vám nelíbí na neustále se měnících pivních dýmkách, šipkách, stolním fotbalu a-počkejte si-tofu občerstvení v každé podobě?

Architektonické zajímavosti

Těžko budete hledat někoho, kdo neukáže na pohlednici Sloup Nejsvětější Trojice. Ale naše peníze tam jsou Pevnost Pusov, Zámek podobný Disneymu, 35 km západně od města. Moravský hrad Kolibřík středověkého hradu, věže čarodějnic ve tvaru poníka, věže, zbrojnice a strážní domy.

Šrouby a matice

Jakou měnu potřebuji?

Česká koruna (Kč).

Jakým jazykem mluví?

Čeština. Očekávejte hrnec angličtiny od starších časovačů, ale zábava plynoucí zdarma s mladšími Čechy a studenty.

Mám se ponořit?

Až do tebe. Restaurace mají obvykle 10 procent.

Jaký je časový rozdíl?

Hodinu před Velkou Británií.

Jaký je průměrný čas letu?

Nejbližší letiště je Brno-Durani, 2 hodiny a 5 minut od Velké Británie.

Veřejná doprava

Po celém městě je rozsáhlá síť autobusů a tramvají a jízdenky lze zakoupit v obchodech, na zastávkách nebo přímo u řidičů. Více informací naleznete zde: dpmo.cz .

Skvělý výhled

Díky své středověké kosterní struktuře nemá Olomouc žádné koktejlové bary s lesklou střechou ani skleněné vyhlídkové plošiny. Místo toho je nejzajímavější pohled na úroveň ulice, na horním náměstí – nejlépe v létě, během čarodějnictví, s pivem v ruce, na terasách mnoha restaurací na náměstí Piazza.

Interní reference

The Olomoucký krajský průkaz Umožňuje navštívit více než 100 míst v Olomouci, na střední Moravě i mimo ni, včetně paláců, zámků a muzeí. V Olomouci jsou zahrnuty návštěvy Muzea moderního umění a Arcibiskupského paláce a veřejná doprava je zdarma.

Snažíte se létat méně?

Do Olomouce se dostanete vlakem – jeďte Eurostarem z Londýna do Bruselu (2 hodiny 10 minut), poté vlakem ICE do Frankfurtu (2 hodiny 50), poté dalším vlakem ICE do Drážďan (4 a půl hodiny) a vlakem EC do Brock Hlowney Natrasi (2 hodiny 25).). Kdysi to bylo na hlavní nádraží v České republice více než dvě hodiny.

Je dobré létat?

Z Velké Británie je nejbližší letiště do Olomouce Brno a lety Ryan Air dvakrát týdně z Londýna jsou 2 hodiny a 5 minut. Vlaky Z Brna do Olomouce je to zhruba hodina.