Tajemné povolání pražského básníka a fotografa

Josef Sudek (1896-1976), známý jako „básník Prahy“, přišel v 1. světové válce o pravou ruku a během 65leté kariéry se toulal ulicemi svého milovaného rodného města a fotografoval dojemné fotky katedrál, opuštěných náměstí a jeho nádherně přeplněné studio.

„Joseph Sudek, Pražský básník: Život fotografa“ (1990), od Anny Varové, vypráví mnohé z příběhu. Sudek, narozený v Praze v Československu, začal experimentovat s jednoduchou kamerou v pozdním dospívání.

O incidentu během první světové války, který poznamenal jeho život, napsal: „Při jedenáctém útoku jsem přišel o ruku… Zatímco jsme nabíjeli naše dělostřelectvo, začalo do nás zezadu bušit… Cítil jsem, jako by mě zasáhl kámen. v pravém rameni…začal jsem se rozhlížet, ale všichni muži, kteří tam stáli, jsou nyní mrtví. Vlezl jsem zpět do našich řad, a když jsem vešel do zemljanky, uklouzl jsem a začalo mě bolet. Pak jsem ztratil vědomí.“

Po několika neúspěšných operacích byli lékaři nuceni amputovat orgány. Farova poznamenává: „Je snadné spekulovat, nelze vědět, jak moc utrpěla jeho psychika, vliv na jeho umění a jeho smysl pro fyzické já. Není známo, že by měl v životě nějaké citové vazby. se nikdy neoženil.“

Po návratu do Prahy byl přijat na nově zřízenou grafickou školu. Promoval v roce 1924, s pevnými základy v technické i ekonomické oblasti fotografie.

Jeho názory však byly kontroverzní. Tvrdil například, že nikdy nepoužívá expozimetr, a trval na tom, že fotografie nemůže být uměním, „protože závisí na věcech, které existují bez něj a mimo něj, tedy na světě kolem nás“.

Ale jaký svět. A jak krásně, pečlivě a s láskou se to váš přítel pustil do záznamu. „Svítivý“, „tajemný“, „strašidelný“, „éterický“, „jiný svět“, „nadčasový“ a „romantický“ jsou některá slova, která se pravidelně používají v jeho díle.

Začal přispívat ke své práci na mezinárodní úrovni, cestováním a dokonce dosáhl určité úrovně slávy.

Ale v roce 1926 ho Česká filharmonie pozvala, aby je doprovázel na turné. Cestou na italské botě později napsal: „Jednoho dne jsme na to místo přijeli – musel jsem zmizet uprostřed koncertu; ztratil jsem se ve tmě, ale musel jsem hledat. Daleko za městem k úsvitu, na polích zmáčených ranní rosou jsem to místo konečně našel Ale moje ruka tam nebyla – jen ten ubohý selský statek stále stál. Přivezli mě k němu toho dne, když jsem si poranil pravou ruku. Nemohou se shromáždit to znovu.“

Toužil najít svou chybějící paži, ale nepodařilo se mu to. Zmizel na dva měsíce: nikdo nevěděl, kde je, ačkoli jeho znepokojená rodina a přátelé zavolali policii. Konečně se objevil v Praze. „Od té doby,“ řekl později, „už jsem nikam nešel a nepůjdu.“

Nikam jinam by už nikdy nešel, a přesto v Praze našel své povolání a osud.

Pronajal si malé studio v zadní části starého domu na úpatí Petřína, které bylo napěchované deskami, obrazy, sochami a kresbami, a kde bude žít dalších 30 let.

Jeho postava byla silná, filozofická a v mnoha ohledech rozporuplná. Bezohledně vyjednával s věřiteli, daňovými úřady a pastýři a často falešně plakal proti chudobě. Podporoval také svou matku a sestru, často daroval přemrštěné částky přátelům, charitativním organizacím a chudým.

Jeho trpělivost byla legendární. Někdy čekal týdny nebo měsíce na vytištění negativu a trvalo čtyři roky, od roku 1924 do roku 1928, než vyrobil album 15 fotografií pro katedrálu sv. Víta: „svět plný světla a stínu,“ popsal.

Suddick ve svém studiu, které přítel popsal jako „fantasy chaos“, měl s přáteli večery klasické hudby, které tvořily jeho gramofonové bicí, a dívali se skrz deštěm posetá okna ve své malé zahradě, komponované zátiší: jedna hruška na bílém talíř Roztrhaný, bílá růže v tlustém nápojovém skle, rozbitá skořápka na parapetu.

V roce 1940 objevil kontaktní otisky prstů a začal omotávat těžkou kameru, položil si ji do klína, někdy k ovládání používal zuby. Vydal soubor s názvem „Pražská panoramata“. Mezi jeho témata patřil kolaps nemovitostí, hrobky, zahrady a sochy. Dlážděné čtverce, pozorujte déšť za soumraku. Nenápadné postavy, v kabátech a kloboucích, se v rozhovoru tísnily pod stromem. Zasněžené pupeční okapy viditelné pouze pro ptáky. Přepravní světla za soumraku. Pouliční světla visící jako přívěsek podél řeky.

Nakonec se přestěhoval do jiného ateliéru (nyní otevřeného veřejnosti jako muzeum), bývalého klenotnictví, kde prožil svá léta, a zemřel ve věku 80 let a zanechal za sebou 16 knih fotografií.

„Co hledám, když nemůžu najít to, co chci?“ Jednou psal o své práci.

Co všichni hledáme: naše pravé, úplné já, ztracené v zahradě Eden. A znovu ho najít – po vzkříšení.