Nové upozornění na pivo: sůl, limetka a dýně

Léto je tu, ale podzim ještě ne, a ti nejlepší sládci řeší sezónu se zajímavými novými nabídkami pro pozdní léto, které si budete chtít vzít do ruky.

cítit průvan (Irsko) – Není žádným tajemstvím, že jsme velkými fanoušky Guinnesse. Na plavbě řemeslného piva do Irska před pár lety jsme zakončili mnoho nocí s jejich klasickým vařením v ruce.

Vaří se výhradně v St James Gate v Dublinu v Irsku a je k dispozici po celém světě Guinnessův návrh Je to suchý irský stout bohatý na nitro s obsahem 4,2 % ABV a již se konzumuje při oslavách svátku svatého Patrika po celém světě.

Toto pivo, vyvinuté v roce 1959, je oslavou podpisu Arthura Guinnesse na 9 000 let pronájmu a 200 let průkopnického pivovarnictví.

Účtuje to vzrušení (Waitsfield, VT) – Oceněný vermontský pivovar se závazkem ke kvalitě a udržitelnosti, Lawson’s Finest Liquids, má novou letní limitovanou edici, která je až příliš zábavná.

Scragg Aretta Lawsonová Česká Plzeň 4,8% ABV je naplněna limetkovou šťávou a mořskou solí pro vyvážený tanec křupavé a kyselé. Tento nápoj, v minulých letech známý jako Scrag Mountain Pils With Salt & Lime, byl tak laskavě nazýván „Scrag-arita“ zaměstnanci společnosti Lawson’s Finest a návštěvníky výčepu natolik, že tento název utkvěl.

„Léto na severovýchodě je výjimečná věc. Ať už máte rádi kempování, čas u jezera, prozkoumávání stezek nebo jen grilování na dvorku, celé léto je tu něco úžasného. V Lawson’s Finest je naším posláním pro letošní sezónu přinést vám dokonalé osvěžení.“ pro jakoukoli letní aktivitu, a to je přesně to, co jsme udělali se Scrag-arita,“ řekl Sean Lawson, zakladatel společnosti Lawson’s Best Fluid Lager.

Pivo Mustang Nation (Garland, TX) — Wim Bens, zakladatel a prezident Lakewood Brewing Co. , SMU třídy 2000 grad a East Dallas, nové pivo pro fanoušky Southern Methodist University v Dallasu, jehož maskotem je poník Mustang, který byl součástí každého domácího fotbalového zápasu SMU (kromě jednoho) od roku 1932.

Lakewood Pony Bells je 4,5% americký zlatý ležák navržený pro zábavu ze zadních dveří a herní den – Bens dokonce navrhl plechovku.

Pence, který založil Lakewood před 11 lety, když bylo šílenství řemeslného piva v raných počátcích, řekl, že už roky přemýšlí o výrobě pony piva a je nadšený, že může být v den hry na ulici s jedním v ruce. Prodejní výhoda je pro Lakewoodovo první stipendium, jak je podrobně popsáno v příloze, s 1 dolarem z každé podmínky gongu na LBC Future Brewer Stem Scholarship.

