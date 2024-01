Jak Iowa ovlivnila Antonína Dvořáka, světoznámého skladatele

Znalci tvrdí, že Antonín Dvořák čerpal inspiraci z přírody.

Cvrlikání ptáků, šplouchání vody v potoce… Nic, co mohla matka příroda nabídnout, nebylo slavnému českému skladateli zakázáno.

A jednoho letního dne před 125 lety to byly venkovské zvuky severovýchodní Iowy, které ho ovlivnily ke skládání děl, která jsou dodnes oslavována v symfonických sálech a operních domech po celém světě.

„Dvorák má dar, že se cítíme bohémští,“ řekl David Neely, hudební ředitel a hlavní dirigent Des Moines Metro Opera. „Všem se stýská po české zemi, i když jsme Irové.“

V roce 1892 odcestoval skladatel Novosvětské symfonie z rodné Prahy, aby řídil Národní hudební konzervatoř v New Yorku.

Tam se mu podle Neelyho stýskalo po české kultuře.

Tehdejší pobočník Dvořákovi vyprávěl o městě v Iowě, Spilleville, kde žilo několik stovek evropských přistěhovalců, většinou Čechů. Dnes má město Spillville stále asi 400 obyvatel a nachází se asi 12 mil jihozápadně od Decorah.

Dvořák a jeho rodina zamířili na západ během akademických prázdnin v létě roku 1893 v naději, že najdou kousek Čech ve zvlněných kopcích Středozápadu.

„Dvorak byl koneckonců chlap z malého města,“ řekl Neely. „Pocházel z malého města… Miloval venkov.“

Ve věku 51 let strávil Dvořák své dny ve Spielville procházkou podél řeky Turkey a hrou na varhany pro místní sbor, katolický kostel sv. Václava.

Je to jednou Napsal dopis Odráží se na cestě. Zpráva zněla: „Jsem v dobrém zdraví a v dobré náladě.“

„Klidný život byl místem, kde čerpal energii a čerpal inspiraci,“ řekla Neely.

Na tři měsíce si pronajal druhé patro cihlové budovy. Od té doby byl přeměněn na Dvorak Gallery (a Bailey Clock Museum) pro muzeum Návštěva veřejnosti.

Ve Spielville našel známé jídlo a lihoviny. Cheryl Novak, člen Spillville Historical Group, vysvětlil, že komunita se cítila jako doma.

„Chodil se svým malým kbelíkem na pivo jako každý ten den,“ řekl Novak se smíchem.

Tato středozápadní dovolená však nebyla jen volným časem. Kopce okresu Winneshiek a zpěv kosa rudokřídlého přiměly Dvořáka k produkci „The American Quartet“, řekl Neely.

Říká se také, že v těch měsících vypiloval to, co se stalo jednou z nejpopulárnějších symfonií světa, „Novosvětskou symfonií“. Premiéru měl později téhož roku v Carnegie Hall.

„Jeden kritik se domníval, že to… dělalo dosud nemožné zachytit amerického vlasteneckého ducha v Novosvětské symfonii,“ řekl Neely. „Jeho čas na Středozápadě by měl velkou část tohoto vlivu.“

„Stát Iowa mu samozřejmě něco dal.“ „Byl to pro něj dárek.“

Do Prahy se Dvořák vrátil roku 1895. Zemřel roku 1904 ve věku 62 let.

Ale jeho hudba žije dál.

125 let po jeho turné po venkově v Iowě plánuje opera tento měsíc Dvořáka oslavit inscenací „Rusalka“, fantasy románu o vodních skřítcích a čarodějnicích, který měl premiéru v roce 1901.

Přehlídka začíná 22. června.

„Zanechal v této zemi dědictví,“ řekl Neely. „Takové věci nedělalo mnoho skladatelů.“

Více informací o „Rusalce“ najdete na desmoinesmetroopera.org.

