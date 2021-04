Kreativní vrtulník Marsu NASA zahájil svůj první historický let na jinou planetu

CNET



Obratnost, prof Vrtulník NASA není těžší než 2litrová láhev sody„Provedl svůj první motorový a řízený let na jiné planetě. K činu došlo v pondělí ráno ve 12:31 PDT, ale o více než tři hodiny později dostali inženýři NASA z Jet Propulsion Laboratory první data z Marsu.

První výlet vynalézavosti je Milník v průzkumu vesmíruDláždí cestu budoucím misím na Rudou planetu, aby využily oblohu. Naučit se létat na Zemi bylo dost náročné, ale létání na Marsu bylo obrovskou technickou výzvou. NASA ukázala, že je na misi.

NASA



Řekl: „Už dlouho mluvíme o okamžiku našich bratrů Wrightů na Marsu, a tady je to teď.“ MiMi Aung, projektový manažer vrtulníkůPo roztržení nouzové řeči. „Nyní můžeme říci, že lidé letěli vrtulníkem na jiné planetě.“

Vynalézavost nebyla kontrolována inženýry na zemi, jak se pokoušel. Místo toho byly do kosmické lodi načteny příkazy, které ji během několika vteřin přenesly z počátečních kontrol na let s pohonem. Lopatky rotoru se otáčejí rychlostí 2537 otáček za minutu, což je přibližně šestkrát rychleji než u pozemních vozidel. Šest sekund po spuštění dokázaly čepele vynalézavosti generovat vzestup krájením slabou atmosférou na Rudé planetě.

Byly zveřejněny dvě fotografie tvořivosti za letu – jedna ukazuje stín roveru na povrchu Marsu a druhá je pořízena ze strany roveru Marsu.

Níže můžete sledovat živé vysílání NASA.

Pokus o let byl odložen z původního plánovaného data 11. dubna Čas NASA na aktualizaci softwaru zařízení Poté, co test rotoru skončí příliš brzy. Problém s časovačem „sledování“ zabránil vrtulníku ve správném otáčení, ale tým inženýrů Ingenuity problém vyřešil. Řešení podle nich umožňuje vrtulníku „přepnout do letového režimu a připravit se na vzlet přibližně 85% času“.

Je tomu téměř 120 let, co Orville a Wilbur Wrightovi vypustili testovací letadlo ze Země poblíž Kitty Hawk v Severní Karolíně, dokumentované na slavné černobílé fotografii letáku pořízeného okamžiky poté, co opustil Zemi.

Stiskněte instruktáž po cestě, Naplánováno na 11:00 PDT„Pravděpodobně uvidíte první obrázky a videa stažená k prohlížení. vytrvalost Sonda Mars nové generace NASA a bývalý domov kreativity, Jen 200 metrů od místa známého jako Van Zyl Overlook. Rover pravděpodobně zachytil cestu, která se zapsala do historie, s fotografy Navcam a Mastcam-Z.

Kreativita si také udělala vlastní, s černobílými fotografiemi používanými pro navigaci a barevnými fotografiemi zaslanými do řídícího střediska mise JPL později v pondělí. Tyto fotografie budeme mít na CNET, jakmile budou zpět na Zemi.

S jedním úspěšným letem pod pásem není tvůrčí tým NASA hotový. V nadcházejících týdnech bude proveden pokus o řadu stále náročnějších letů, což posune hranice malého vrtulníku, který to dokáže. Možná to není úplně stejná vzdálenost jako bratři Wrightové, ale kreativita otevřela cestu k naprosto úžasným výkonům jinde ve vesmíru.

Společné zprávy od Katie Collins z CNET.

Následovat Vesmírný kalendář 2021 pro CNET Držet krok s nejnovějšími letošními kosmickými novinkami. Můžete jej dokonce přidat do svého Kalendáře Google.