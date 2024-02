Nintendo Switch 2 byl údajně odložen na rok 2025

Poté, co zvěsti a úniky naznačovaly, že další konzole Nintenda bude vydána v druhé polovině roku 2024, se zdá, že spuštění bylo nyní posunuto zpět na rok 2025. Podle mnoha zpráv, včetně OX ovládá Video, ve kterém novinář Pedro Henrique Lotti Lippi tvrdí, že získal informace z pěti zdrojů. Toto bylo podporováno již dříve Eurogamerkterá hlásí, že slyší „podobné šeptání“ o startu na začátku roku 2025. A VGC zpráva Nové informace to také podporují, přičemž zdroje sdělují publikaci, že Nintendo sdělilo vydavatelům, že další konzole bude spuštěna v prvním čtvrtletí roku 2025.

Nový trailer Pokémon Scarlet And Violet ukazuje rozkošné postavy, kooperaci pro čtyři hráče a Lechonka, hrdinu, kterého si zasloužíme.

Zdroje říkají, že společnosti třetích stran byly nedávno informovány o interním zpoždění od Nintenda, které posunulo konzoli k dříve plánovanému vydání koncem roku 2024. Jeden zdroj říká VGC Důvodem tohoto zpoždění je, že na konec roku 2024 není připraveno dostatek silných titulů první strany.

Téma nástupce Nintendo Switch – který není pojmenován, ale rád si představím, že se bude jmenovat Switcheroo – je v tomto bodě již léta žhavým tématem v oboru. a Převádí Vydáno 3. března 2017 a nyní dosáhlo průměrné životnosti herní konzole. Zatímco existuje mnoho Můžeme se shromáždit kolem jeho nástupce Díky únikům informací a průmyslovým analytikům jsme o jeho existenci stále neslyšeli nic oficiálního.

Zatímco fanoušci Nintenda mohou být zklamáni, když slyší, že budou pravděpodobně muset čekat déle na to, co přijde po Switch, naznačuje to, že Nintendo bude následovat plán vydání Switch, který byl vydán na začátku roku. Zdá se, že pro rok 2024 se Nintendo soustředí na to, aby Switch měl úctyhodný konec, jako např. Princezna Peach: Showtime! Stále na obzoru. Ta hra Na hybridní kapesní konzoli Nintendo má dorazit 22. března.