Jižní Karolína: Regionální omezení návštěv ve Spartanburgu

Další nemocniční systém v Jižní Karolíně reaguje na zvýšenou aktivitu chřipky a respiračních onemocnění v celém státě. Regionální zdravotnický systém Spartanburg tento týden oznámil, že povzbuzuje lidi, aby nenavštěvovali nemocniční areály, pokud to není nezbytně nutné. Úředníci dodali, že každý, kdo má příznaky respiračních virů, by neměl navštěvovat nemocnici, pokud nevyhledá léčbu. Pacienti a návštěvníci jsou vyzýváni, aby v zařízeních regionu Spartanburg nosili roušky, aby se zabránilo dalšímu šíření respiračních onemocnění. S platností od středy Spartanburg Regional také požaduje, aby všichni poskytovatelé a kolegové nosili masky ve všech klinických oblastech v nemocnicích systému a kancelářích Carolinas Medical Group. Stalo se tak poté, co Prisma tento týden oznámila změny v návštěvách. Představitelé Prisma Heath ve středu začali omezovat návštěvy pacientů pro děti do 16 let. Přečtěte si více o omezeních společnosti Prisma zde. Případy chřipky v Jižní Karolíně Nejnovější zpráva o chřipce z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ukazuje, že Jižní Karolína je v nejvyšší kategorii výskytu chřipky. Reportáž je za týden končící 16. prosincem. Mapa Centers for Disease Control and Prevention ukazuje Jižní Karolínu a Louisianu jako státy nejvíce postižené chřipkou. Pouze státy jsou v nejvyšší kategorii aktivity chřipky. Ministerstvo zdravotnictví a kontroly životního prostředí v Jižní Karolíně oznámilo, že za týden od 10. prosince do 16. prosince bylo hlášeno 4 504 laboratorně potvrzených testů. V této chřipkové sezóně bylo provedeno 19 006 laboratorních testů. – Byly hlášeny potvrzené testy. Více o zprávě SCDEC a zprávě CDC naleznete zde.

