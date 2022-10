Toppik a SBS Australia uzavřeli smlouvu se ZDF Studios na Agathy Christie’s Hjerson

Agatha Christie Hjerson (8 x 44′, 4 x 88), klasická hra založená na postavě ze světa Agathy Christie, kterou převzal Streamer Topic a australský kanál SBS, stejně jako široká škála mezinárodních vysílacích společností a Video-on-demand platformy.

Zajištění výhradních práv od Studia ZDF pro Agatha Christie Hjerson Pro USA a Kanadu je Topic specializovanou službou First Look Entertainment pro streamování zločinů a napětí, která svým divákům nabízí obsah z více než 40 zemí, včetně oceňovaných originálů a exkluzivit, jako je vzrušující nordic-noir. zabitívítěz ceny BAFTA ztracené dětia Emmy filtr Náhodný vlk. SBmultikulturní a mnohojazyčný australský vysílač, také dokončil exkluzivní smlouvu na dramatický seriál.

mimo Severní Ameriku a Austrálii, Studia ZDF licencovaný Agatha Christie Hjerson Na video-on-demand platformy Google Play, iTunes, Amazon, Deutsche Telekom, Huawei Pro německy mluvící regiony i německé veřejnoprávní vysílání, ZDF. Mezi další kupce patří Viasat World, který pokrývá celou Českou republiku, Polsko, Ukrajinu, Chorvatsko a jihovýchodní Evropu, Keshet (Izrael), NHK (Japonsko), VR Films (Indie), LRT (Litva), Walter Presents a Walter Iuzzolino’s Global Chain Síť pro Spojené království a Irsko.

pověřen TVC/C VíceA Agatha Christie Hjerson Je to zábavné a mysteriózní drama se současným meta twistem. Vítěz prestižní ceny Coup de Coeur za MIPdrama, je to poprvé, co byla postava vycházející z románu Christie přeměněna na televizní seriál. Johann Reborg hraje detektiva Svena Hirssona a jeho společnici Claru Sandberg hraje Hannah Alstrom.

bývalý vyšetřovatel Sven Hegersson Vyřešil některé z nejtěžších případů švédské kriminální historie. Nyní je v důchodu z centra pozornosti, žije na okraji společnosti a jeho život sestává především z každodenní rutiny, vegetariánské stravy, sbírání vinylových desek a nezdravé chuti po klepech.

Clara Sandbergová Je producentkou televizní reality show, která žije se svým partnerem Niklasem a jejich dcerou Olivií. Její kariéra stagnuje a ona hledá něco nového – je to opravdu vše, co život nabízí? Když se jí podařilo úspěšně přijít s nápadem na nový televizní pořad s Huggersonem v hlavní roli, mohlo to být řešením všech jejích problémů. Má to jeden háček – nikdy se nesetkala se Svenem Hegersonem…

Ye Qiao, Ředitel dramatu, ZDF Studios, řekl: „Jsem potěšen, že toto vynikající drama, které poprvé ožívá postavu z Christieho vesmíru, si našlo cestu do Severní Ameriky a Austrálie. Vzhledem k tomu, že Agatha Christie je světově proslulá jako jedna z nejprodávanějších autorek všech dob, existuje nekonečná poptávka, aby její dílo zazářilo na malé obrazovce.

„Nestává se každý den, co našim předplatitelům představujeme novou detektivku, Agathu Christie,“ řekl. Jennifer Liang, viceprezident pro programování, akviziční a prodejní strategii, Titul. Jsme nadšeni, že můžeme přivítat švédského detektiva Svena Hegerssona v našem globálním portfoliu vysoce sledovaných programů zaměřených na zločin a napětí, a jsme potěšeni, že můžeme pokračovat v naší úspěšné spolupráci s Studia ZDF„.

Heidi IrskoŘeditel kanálu SBS On Demand a SBS World Movies řekl: „SBS je domovem vynikajícího vyprávění příběhů a vynikajících dramat, s širokou škálou poutavých příběhů a inspirativní zábavy dostupné na naší streamovací službě, SBS na vyžádání. Jsme nadšení z poskytování obsahu divákům z Austrálie a z celého světa a jsme nadšeni, že ho můžeme nabídnout Agatha Christie Hujerson na platformě. Dílo Agathy Christie nikdy nepřestává zaujmout publikum a tento nový pohled staví na klasický příběh moderní optiku. Tato hra jistě nechá diváky zmatené a na hraně svých sedadel, je vítaným přírůstkem do katalogu klasických i současných mysteriózních thrillerů.

Agatha Christie Hujerson Produkovaný Patrick Anderson a Ulf Synnerholm na BR•F pro TV4/C More, v koprodukci se ZDF, Nadcon a vládou Ölandu a v úzké spolupráci se ZDF Studios a Agatha Christie Ltd. Seriál byl vyroben s podporou Nordisk Film & TV financování. Sérii vytvořil a vyvinul Patrik Gyllström v BR • F a napsal Patrick Gelstrom, Bjorn Baqualin, Jacob Beckmann, Martin Locke a Aaron Levander. spravovaný Lisa James Larson A Lisa Farzana.

LC