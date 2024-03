Černobylská supersíla červů

(WJW) – Nová studie zjistila, že červi sesbíraní v černobylské zóně mají zvláštní druh superschopnosti.

Havárie jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986 proměnila okolní oblast v nejradioaktivnější krajinu na Zemi, říkají vědci.

Podle Mezinárodní agentura pro atomovou energiiExploze způsobila mutace rostlin a zvířat.

Po explozi listy změnily tvar a některá zvířata se narodila s fyzickými deformacemi.

Vědci z New York University však zjistili, že chronické záření neublížilo ani jednomu tvorovi.

Podle studie bylo zjištěno, že mikroskopičtí červi, kteří tam dnes žijí, mají výjimečnou schopnost odolávat radiaci.

S laskavým svolením: Sofia Tintori

Vědci z New York University shromáždili červy v uzavřené zóně Černobylu.

Zjistili, že genomy mikroskopických červů byly neporušené.

V posledních letech bylo zjištěno, že některá zvířata žijící v oblasti se fyzicky i geneticky liší od stejných organismů žijících mimo oblast.

Tato studie se zaměřila na 15 červů z čeledi háďátek zvaných… Oscius naznačujekterý byl podle vědců používán v genetických a evolučních studiích.

Vědci byli překvapeni, když zjistili, že pomocí několika různých analýz nebyli schopni odhalit známky radiačního poškození na genomech červů z Černobylu.

S laskavým svolením: Sofia Tintori

„To neznamená, že Černobyl je bezpečný, pravděpodobně to znamená, že háďátka jsou opravdu odolná zvířata, která dokážou odolat extrémním podmínkám,“ řekla Sofia Tintori, postdoktorandka z katedry biologie NYU a první autorka studie. Publikoval v Proceedings of the National Academy of Sciences (Bnas).

„Nevíme také, jak dlouho byl každý z červů, které jsme shromáždili, v této oblasti, takže si nemůžeme být jisti, jak přesně byli jednotliví červi a jeho předkové vystaveni za poslední čtyři desetiletí.“

Mohou lidé pomoci? Vědci tvrdí, že může být důležitý v boji proti rakovině.

„Teď, když víme, co se množí.“ O. Tipulae „Pokud jsou kmeny citlivější nebo tolerantnější k poškození DNA, můžeme tyto kmeny použít ke studiu toho, proč různí jedinci s větší pravděpodobností než jiní trpí účinky karcinogenů,“ řekl Tintori.

To by výzkumníkům poskytlo více informací o tom, proč jsou někteří lidé geneticky náchylní k rakovině.

klikněte zde K přečtení celé studie.