Výběr cen WTA 2021: Hráč roku, nováček, návrat

Ahoj všichni… V rubrice tohoto týdne odhalujeme naše ceny WTA 2021. Toto jsou kandidáti, kteří se přihlásili. Příští týden uděláme chromozomy XY, ATP….

Robert Deutsch / USA Today Sports

WTA hráč roku

Ashleigh Barty (Austrálie)

Barbora Krijková (Česko)

Garbine Muguruzaová (Španělsko)

Naomi Osaka (Japonsko)

Emma Raducano (Velká Británie)

Arina Sabalenka (BLR)

Iga Šwijk (Polsko)

• Jedná se o závod mezi dvěma hráči. Až je to na hranici urážky, že tady je sedm kandidátů. Je pravděpodobné, že bude existovat nějaká vyhláška, podle které budou všichni hlavní hrdinové na lístku. (A pak máte Ósaku, která od června odehrála pět zápasů v kolech Tour; a Radokana, o kterém ještě uslyšíme, ale který většinu sezóny strávil mimo první 100.) Všechna chvála Mugu, Świątkovi a Sabalence za solidní sezóny. Jaký má ale přínos z prosazování kandidatury hráčů, kteří nevyhráli žádnou specializaci – a nedostali se do finále – mezi nimi.

Klíčová otázka: jedná se o nejlepšího hráče jednotlivce nebo o nejlepšího všestranného hráče? Pokud je to první, respektujete hodnocení a jdete s Bartym. Zatímco její vítězství ve Wimbledonu bylo vrcholem, sezónu ozdobila mnoha dalšími úspěchy. Oba byly hmatatelné – ceny na různých površích a různých akcích včetně Sensi, Miami a Stuttgartu. A nehmotná – její vyspělost, vytrvalost a profesionalita tráví většinu roku na cestách, izolovaná a žije bez obalu, kvůli protokolu COVID-19.

Pokud je toto ocenění MVP složené – a zastavme se na chvíli a přiznejme si, že se musíme spokojit s vágními kritérii, která umožňují různé pohledy a debaty – pak vítězí Krejčíková. Stejně jako Barty to mělo jasný vrchol, francouzštinu 2021. Ale byla tam spousta dalších zajímavostí. Jakékoli řeči o „jednom úspěchu“ odvolala vítězstvím v sérii zápasů po Paříži. A samozřejmě je tu její vysoce profilovaná čtyřhra, bezpříkladný příkladný rok, kdy ona (a Kachina Sinyakova) vyhrály majory, olympijské zlato a finále WTA. Celkem odehrála téměř 120 zápasů – jeden za tři dny. A vše zvládla jako mistrný profesionál.

Tady zavěs, ale já kývnu na Bartyho. Žebříček nelže. Jeho přezdívky – jak co do velikosti, tak rozmanitosti – nelžou. Její pas, který označuje měsíce, které strávila na cestách, nelže. (Dokonce získala nějaké body navíc za způsobilost pro čtyřhru.) Dva důstojní kandidáti. Obsadíme první místo ve dvouhře.

WTA Tag Team of the Year

Shoko Aoyama (Japonsko) / Ina Shibahara (Japonsko)

Alexa Guarachi (CHI) / Desirae Krawczyk (USA)

Hsieh Su Wei (TPE) / Elise Mertens (Belgie)

Barbora Krejšíková (Československo) / Kateřina Siniaková (Československo)

Nicole Melchard Martinez (USA) / Demi Shores (NED)

Samantha Stosur (Austrálie) / Zhang Shuai (Čína)

• Česká dvojnásobná sleva. Krejčíková a Siniaková. Češi kromě prvního místa vybojovali v Tokiu zlatou medaili. A i když nemá za sebou rok, kdy by její partner hrál sólo, všimněte si, že Siniaková je top 50 singlistkou.

WTA hráč roku

Hráč, který skončil v top 50 a prokázal výrazné zlepšení v průběhu sezóny 2021

Paula Padusa (Španělsko)

Laila Fernandez (Kanada)

Anas Jaber (TUN)

Annette Kontaveit (EST)

Barbora Krijková (Česko)

Jessica Pegola (USA)

Maria Scarry (GRE)

• Možnosti jsou zde zkažené. Opravdu se nemůžete pokazit. Jaber? Absolutně. Badusa? úžasný. Kontavit? Díky Fall Crusheru se dostal téměř do top 10. Nutno podotknout, že v tomto roce COVID přichází náhlý nárůst s ještě větším významem. Někteří kandidáti jsou stále mladí a mají mírný pohyb nahoru. Někteří byli konečně zdraví. Jiní (zkontrolujte jméno Pegula) byli hráči v polovině kariéry, kteří v podstatě řekli: „Nejsem spokojený s tím, kde jsem, a jsem odhodlán to změnit.“ Jsme součástí tohoto koridoru. A tak jde hlas Križikové. Bylo jí něco přes dvacet. Jako hvězdný dvojník jsem vydělal spoustu peněz. A tak jsem se vědomě rozhodl říct: „Měl bych být schopen dosáhnout podobného úspěchu ve dvouhře.“ a já to udělal.

Nováček roku na okruhu WTA

Hráč se 100 nejlepšími debuty a/nebo pozoruhodnými debutovými úspěchy během sezóny 2021

Ann Lee (USA)

Camila Osorio (COL)

Emma Raducano (Velká Británie)

Ljudmila Samsonová (Rusko)

Mayar Sherif (Egypt)

Clara Towson (DEN)

• Zde jsou některé složité možnosti. Osorio – který byl ještě teenager – vyhrál 35 her. Samsonová se ukázala jako skvělá hráčka, a to nejen ve finále BJK Cupu. Anne (královna Pruska) Lee je stále trestuhodně podceňována. Jak ale nevolit Raducanu? Pochází z tenisového vnitrozemí (na rozdíl od Holandska), aby dosáhla druhého týdne Wimbledonu. Pak to podpořila kvalifikací na US Open. A pak samozřejmě dát dohromady sedm zápasů a vyhrát ten zatracený titul. Nejúžasnější tenisový příběh poslední doby. A i když jsme trochu znepokojeni vyhlídkami (a potenciálním dopadem Minsky), kterým bude čelit v roce 2022, rozhodně dostane toto ocenění pro rok 2021.

Hráčka roku na WTA Return

Obnovit pořadí pomohl hráč, který byl dříve degradován kvůli zranění nebo osobním důvodům a výsledky aktuální sezóny

Anna Kongo (CRO)

Sania Mirza (Indie)

Carla Suarez Navarro (Španělsko)

Elena Vesnina (Rusko)

• Jsme rádi, že jsou v popisu kategorie uvedeny „Osobní důvody“. Je uznáním, že tenistům se život stává a jsou ospravedlnitelné absence z jiných důvodů, než je zranění. (Všimněte si kandidátek vracejících se z mateřské dovolené.) Gratuluji všem, kteří se odrazili. Ale opravdu, existuje jiná možnost než Suarez Navarro? Datování od diagnózy a léčby rakoviny. A ve své poslední sezóně na okruhu WTA nejen hraje, ale občas hraje úžasně – Drobnosti: Jmenujte jednu ze dvou hráček, které Bartyovou vezme na Wimbledon? Za to, co stojí (dá se říct hodně), ČSN také s kolegy soutěží o cenu nejoblíbenějšího hráče. Muži a ženy. Mladí lidé a veteráni. Španělština a otra/otro. Když vám hráč za hráčem říká, jak moc má rád spoluhráče, mělo by vám to něco říct.

Ocenění za psaní

• Steve Simon, který není zrovna postavou nebo velikostí, by měl jménem celého okruhu WTA Tour přijmout ocenění za jeho statečný a morální postoj proti Číně. Upřednostňování zásady před ziskem je v tomto oboru neobvyklé. WTA se vyznamenala a musí pokračovat v tlaku.

• Naomi Ósakaová si možná přála, aby mohla zopakovat své původní prohlášení o svých problémech s duševním zdravím, které, jak se zdá, vyvolala tisková konference. Každopádně nechte hrát. Její následující prohlášení byla upřímná, dojemná a inspirující pro ostatní ve sportu i mimo něj. Pokud kromě čtvrtého místa její odkaz z roku 2021 posílil poselství: „Je v pořádku nebýt nemocný“, byl to smysluplný rok.

• Ocenění Well Track: Coco Goffová. Všimněte si, že toto je první odkaz na něj. Nominován WTA na Zero Awards. Další dospívající vyhrál major a dostal ji do žebříčku. Mezitím je Gauffové 17, je na 22. místě, předčí nejlepší hráče, věnuje se dvouhře a čtyřhře a stále se ukazuje, že je naprosto chytrá, cool a dobře adaptovaná. Pokud by se jednalo o akcie, nyní by byl vhodný čas upevnit své podíly.

• Generální trenér: Kupodivu WTA stále tlačí na koučování pro veřejnost… a pak z ceny pro trenéra roku neudělá cenu. Pokud dodržíme pořadí, měl by de facto vyhrát Craig Tyzer. (Pokud váš hráč není #1, proč nemůžete být CoY?) A to funguje. Je to zkušený profesionál a trénovaný k obrazu svého hráče. Je zde spousta dalších top kandidátů, od Conchity Martinezové (Muguruzaové) přes Davida Witta (pomáhá Pegule proniknout do top 20) až po Dmitrije Tursunova (tábor asistentů na vzestupu Annette Kontaveitové).

• Mediální osobnost roku: Lindsay Davenportová. V ženské hře může být par. Jako analytik zde LD hraje jiný sport.

• snímek rokuBelinda Pensic vyhrála zlato ve dvouhře v Tokiu. Zabil jsem hrát Lékořicová pizza. Stála ze země (doslova), aby získala tento bod: Podívejte se na toto: Bencicova Berlin Hot Shot je kandidátem na snímek roku.

• Mistrovství roku: Guadalajara. S časem nad WTA, aby se zachránilo finále na konci roku – hlavní zdroj příjmů z turné – a současné hostitelské město Shenzhen – obě je COVID a morálně problematické – se objevila nečekaná moderátorka. Guadalajara nemohla nabídnout Čínskou finanční cenu; Ale může nabídnout mnohem víc, než Čína nemůže: ducha, energii a – s tím – fanoušky na tribunách. Výsledek? Zábavný a slavnostní konec roku a připomínka, že tenis může být chytrý. A ani jeden hráč (nebo především jejich agenti) si stěžují na nízké prize money.

Více informací o tenisu: