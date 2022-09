Bruins oznamuje soupisku pro nováčkovský kemp 2022, Prospects Challenge

útočníci

Joy Abate: Smlouvu v AHL podepsal teprve v dubnu a 6 stop vysoký levý křídelník se stal profesionálem po univerzitní kariéře, která zahrnovala 12 gólů a 32 bodů v 85 zápasech za University of Nebraska-Omaha. Abate byl ve vývojovém táboře B v červenci.

Johnny Beecher: Beecher, výběr Bostonu v prvním kole v roce 2019, se stal profesionálem loni na jaře po třech letech v Michiganu, když v celkem 11 zápasech (devět základní části a dva zápasy po sezóně) s Bee Bruins uzavřel tým 2021. sezóna.-22. Beecher je rozhodně jméno, které je třeba sledovat, protože by mohl být hráčem, který by se mohl vplížit na soupisku NHL někdy letos, protože Bruins budou hledat další skoky a energii ze své poslední skupiny o šest útočníků.

J.D. Greenway: 6 stop vysoký obránce odehrál v sezóně 2021-22 26 zápasů za ECHL Maine a 16 zápasů za AHL Providence. Bruins vědí, že proměnit ho v útočníka nebude něco, co se stane přes noc, ale jsou oddáni tomuto procesu.

„Je to kluk, který by měl mít hodně opakování, aby se vešel do hry dopředu. Ale s JD jsme oddaní času a on se také zavázal, že si čas udělá,“ řekl v červenci trenér P-Bruins Ryan Mougenel. „Je to fyzický exemplář. Toho se děsí. Je to další věc, do které se někteří naši kluci musí vyvinout a je jim to nepříjemné. Trochu to překonal a pochopil, že je to chlap s velkým tělem a potřebuje hrajte tak pořád.“

Curtis Hall: Ve čtvrtém kole v roce 2018, 6 stop-4, 210 liber Hall vstřelil dva góly a pět bodů v 52 zápasech loňského roku, celkem tři góly a šest bodů v 65 zápasech AHL od návratu profesionálů v roce 2020.

James Hardy (pozvání do tábora): Hardy z levého křídla se zkušebně zúčastní Junior Campu B. Dvacetiletý hráč loni v 68 zápasech za Mississauga Steelheads nastavil 41 vedoucích gólů a 77 bodů.

Brett Harrison (zraněný): Devatenáctiletý Harrison, který nebude v kempu nováčků, ale je na seznamu, před rokem nastřílel 27 gólů a 61 bodů v 65 zápasech za Oshawa Generals z Ontario Hockey League.

Ryan Humphrey (pozvání do kempu): Další výzva, 19letý Humphrey loni v 68 zápasech za OHL Hamilton Bulldogs nastřílel 25 gólů a 62 bodů, přidal čtyři góly a devět bodů v 19 zápasech po sezóně.

Kelty Jerry Lyon (pozvání do tábora): 22letý „KJL“ je na svůj věk dobře zcestovalý hráč. Po kariéře ve WHL, která zahrnovala čtyři různé zastávky, dal Jeri-Leon v minulé sezóně za ECHL Maine 19 gólů a 35 bodů v 57 zápasech a také se objevil v šesti zápasech AHL mezi Providence a Abbotsford.

Jacob Lauko: Bruins doufají, že v loňském roce se jim podaří udělat poslední ve třetím kole roku 2018 výběrem Jacoba Lauka, který vstřelil pouhé tři góly, 16 bodů a byl nejhorším týmem 28 v 54 zápasech. Celkově má ​​senzační český křídelník na kontě 13 branek a 44 bodů v 99 zápasech v AHL.

Fabian Liesel: Zrychlete tento hype vlak Fabiana Lysella. Výběr Bostonu v prvním kole v roce 2021 Lissel loni v 53 zápasech za WHL Vancouver nastřílel 22 gólů a 62 bodů. Svět je ústřicí i pro švédského křídelníka, který by se mohl vrátit do WHL nebo hrát v AHL či NHL a začít příští sezónu.

Mark McLaughlin: Chlapec, který koncem sezóny podepsal smlouvu z Boston College, Billerica, Massachusetts, určitě udělal, co mohl, aby využil svou šanci v Bostonu se třemi góly, 15 zásahy a dvěma bloky v 11 soutěžích NHL. Je to další hráč, který by mohl v letech 2022-23 zpochybnit místo v National Hockey League mimo bránu, zejména díky své schopnosti hrát centra a křídlo.

Georgy Merkulov: Volný agent NCAA Podepsaný Georgy Merkulovem Mohl by být potenciálním černým koněm tohoto týmu v letech 2022-23. Merkuloff, který je mimo Ohio State, vstřelil 20 vedoucích gólů a 34 bodů v 36 zápasech za Buckeyes a přidal jeden gól a pět bodů v osmi zápasech s P-Bruins, aby dokončil sezónu.

Matthew Poitras: Nejlepší výběr B z draftu NHL 2022, Poitras v minulé sezóně vstřelil 21 gólů a 50 bodů v 68 zápasech s Guelphem Stormem z Ontario Hockey League. Brooklyn, Ont. Jeho krajan s 50 body byl třetí mezi všemi bruslaři Storm a byl sedmý nejvíce mezi všemi začínajícími bruslaři v OHL. Střed 5 stop-11, 174 liber říká, že se snaží přizpůsobit svou hru centrům Lightning Brayden Point a Anthony Cirelli. Tuk nikdy nebude problém.

Brayden Schurman (pozvání do tábora): Schurmann, 5 stop-9 a 191 liber vážící útočník, nastřílel v minulé sezóně za Victoria Royals 29 gólů a 54 bodů v 68 zápasech.

Lukáš Toborovský: 21letý Toborowski, který loni v létě podepsal dvouletou smlouvu s AHL, se stal profesionálem po dlouhé kariéře ve WHL, která zahrnovala 96 gólů a 199 bodů ve 245 zápasech mezi Spokane a Kamloops.