Inovativní, skvěle vedený program zahajuje Mimirský festival komorní hudby

FORT WORTH – Vždy vítané rozptýlení od spalujícího červencového vedra Festival komorní hudby Mimer Ve středu večer zahájil svou 26. ročníkovou sérii koncertů.

Mimir sdružuje hudebníky z významných orchestrů, komorních souborů a konzervatoří pro zvláště kreativní programy. V intimní PepsiCo Recital Hall na Texaské křesťanské univerzitě působí koncerty přátelsky a uvolněně, ale standardy hry jsou vždy profesionální a často brilantní. V zákulisí účinkující koučují vznikající malá komorní tělesa – letos tři smyčcová kvarteta a klavírní trio – které vystupují také na recitálech.

Středeční zahajovací dějství přineslo působivé představení repertoárového mixu neočekávaného v žádné jiné oblasti komorní hudby. Zahájil ji raný smyčcový kvartet 18letého Richarda Strausse, poté pikantní pětičlenná suita pro smyčcové kvarteto Erwina Schulhoffa, jednoho z virtuózních židovských hudebníků zmasakrovaných nacisty. Po přestávce přišel Brahms ve svém nejnebezpečnějším: klavírním kvartetu moll (č. 3, op. 60).

Straussův Smyčcový kvartet z roku 1880 ve své hlavní knize stěží naznačuje bujný romantismus a někdy hrubý expresionismus. Ne, v klasickém čtyřvětém schématu to tady zní jako potomek Schuberta a Mendelssohna – ale funguje to.

Houslisté John Iwasaki a Stephen Rose, houslisté Joan der Hovsepian a violoncellista Brant Taylor přednesli skladbu s nenuceným nadšením a šarmem, i když Iwasaki – s nejnáročnějším partem – nebyl tak vybíravý jako jeho kolegové.

Pražský rodák, který žil v letech 1894 až 1942, Schulhoff experimentoval s různými hudebními styly. Jeho Five Pieces for String Quartet z roku 1923 zní jako ostrý český kontrapunkt k Bartókovým posunům maďarských a rumunských lidových písní a tanců.

Jednotlivé věty nesou názvy Vídeňský valčík, Serena, Česká lidová hudba, Tango a Tantarella. Ať už jsou mezinárodní labely jakékoli, štiplavý hudební jazyk je velmi středoevropský mezi válkami. I valčík je překvapivě zemitý. Výkonný ředitel Mimiru Curt Thompson vystoupil jako houslista s Rose, Derhofsepianem a Taylorem v temperamentním vyprávění skladeb.

Duševní dislokace a institucionalizace Brahmsova přítele a hrdiny Roberta Schumanna těžce zatížily první náčrtky toho, co se stalo Brahmsovým c moll klavírním kvartetem. I když by se nevrátil a dokončil to dalších 20 let, práce stále působila smutně.

I scherzo, obvykle lehčí pohyb, je neklidné v harmonii a rytmu. Epilog jen sporadicky rozežene mraky.

To je hudba ve své nejhlubší hloubce a pianista John Novacek se k Rose, Derhofsepianovi a Taylorovi připojil k úžasnému výkonu. Novakův nádech byl místy až příliš drsný a až příliš agresivní, ale hudbu formoval výrazněji. V době častých overdubů na recitálech komorní hudby to nebyl problém po celý večer.

podrobnosti

Festival komorní hudby Mimir potrvá do 13. července s představeními v PepsiCo Recital Auditorium TCU a Renzo Piano Pavilion v Kimbell Museum of Art, obojí ve Fort Worth. 10 $ a 35 $; Slevy pro studenty a seniory. 817-984-9299, mimirfestival.org.