Nová zpráva varuje, že pouze devět zemí splní klimatické cíle EU podle revidovaných fiskálních pravidel

Zpráva nadace New Economy Foundation se zabývá výzvou sladění evropské zelené dohody s fiskálními pravidly bloku.

Nová zpráva varuje, že pouze devět z 27 členských zemí EU bude po zavedení revidovaných fiskálních pravidel schopno získat dostatečný prostor pro absorbování investic potřebných ke splnění cílů klimatického bloku.

Výsledky, které v pátek zveřejnil Nadace nové ekonomikybritský think-tank, formuluje dlouhodobou hádanku v Evropské zelené dohodě: jak uvolnit miliardy potřebné k dekarbonizaci celé ekonomiky a přitom se držet právně závazných stropů pro rozpočtové deficity a státní dluh.

Studie ukazuje, že cesta k nalezení této rovnováhy se zdá být výsadou vyhrazenou jen málokomu.

Dánsko, Irsko, Lotyšsko a Švédsko budou jedinými zeměmi EU s nezbytným fiskálním prostorem, aby dosáhly celkového cíle bloku v oblasti klimatu a plně respektovaly ustanovení Pařížské dohody, zatímco Bulharsko, Estonsko, Litva, Lucembursko a Slovinsko budou schopny dosáhnout první, ale ne to druhé.

To způsobí, že některé z největších evropských ekonomik, jako je Francie, Itálie, Španělsko a Nizozemsko, budou mít žalostně málo zdrojů na to, aby včas splnily svou agendu v oblasti klimatu.

V rámci Zelené dohody si EU stanovila povinný cíl snížit do konce desetiletí emise skleníkových plynů o 55 %, což je ambice. odhadnutý Požadovat roční dodatečné investice ve výši 520 miliard EUR.

Nadace New Economy Foundation používá jako základ pro své odhady 520 miliard EUR, ale také se zabývá dalšími investicemi do sociální infrastruktury a digitální transformace, které by dohromady představovaly 2,3 % HDP EU.

Zpráva se pak blíže věnuje fiskálním pravidlům EU, která zavazují všechny členské státy držet své rozpočtové deficity pod 3 % a státní dluhy pod 60 % HDP.

Tyto prahové hodnoty, které se datují do konce 90. let, nyní překračuje velký počet zemí po letech vysokých výdajů na zmírnění nejhorších dopadů pandemie COVID-19, ruské invaze na Ukrajinu, raketově rostoucí inflace a rekordních cen energií. .

Evropská komise předloženo tento týden Svým dlouho očekávaným návrhem reformy pravidel vychází ze střednědobých strukturálních plánů, které si každé hlavní město vyjedná s Bruselem o postupné sterilizaci svých veřejných financí. Cílem revize je poskytnout vládám větší vlastnictví a flexibilitu, ale nejnovější návrh zavádí řadu povinných kritérií, která zajistí, že úrovně dluhu budou na konci čtyřletého plánu výrazně nižší, bez ohledu na okolnosti specifické pro jednotlivé země.

Podle analýzy nadace New Economy Foundation ani stávající pravidla, ani navrhovaná reforma nebudou stačit k tomu, aby vstříkly dostatek kyslíku do investic do klimatu, takže většina členských států bude nucena sladit Zelenou dohodu a finanční kontrolu.

Pět zemí – Rakousko, Kypr, Česká republika, Malta a především Německo – bude mít problém shromáždit minimální úrovně zelených investic a udržet se pod prahem schodku.

Mezitím zbývajících 13 členských států, které tvoří 50 % HDP bloku, jednoduše nedokáže vyvážit klimatické a fiskální úkoly. Dokonce i země jako Polsko, Rumunsko a Slovensko, které již mají úroveň dluhu pod 60 %, nedosáhnou, protože jejich uhlíkově náročné ekonomické modely vyžadují větší fiskální podporu pro transformaci.

„Tyto vlády si budou muset vybrat mezi snížením veřejných výdajů, zvýšením daní nebo nedostatečnými zelenými investicemi,“ řekl Euronews Sebastien Mange, spoluautor zprávy.

Mang hovořil o „rozporu“ mezi „ekonomikou skutečného života“ změny klimatu, která nutí vlády přetvořit celé své společnosti, a „přehnaně restriktivními“ fiskálními pravidly EU, která podle jeho názoru stanovují „libovolné limity“ na deficity a dluh.

Mluvčí Evropské komise v reakci na zprávu odmítl existenci takového rozporu a odmítl komentovat „jakékoli simulace“ navrhované reformy.

„Důvodem pro náš návrh reformy rámce správy ekonomických záležitostí je postavit dva cíle na stejnou úroveň: na jedné straně účinně snížit dluh prostřednictvím postupné a realistické fiskální konsolidace a na druhé straně podporovat komplexní reformy a investice. které prosazují naše společné priority EU, jako je Evropská zelená dohoda.“

Brusel již dříve uvedl, že „značná částka“ z 520 miliard eur potřebných ke snížení emisí o 55 % by pocházela ze soukromého sektoru, což by v zásadě zbavilo vlády toho, aby na sebe vzaly obrovskou zátěž samy.

„Veřejné investice jsou pro expanzi skutečně klíčové,“ řekl Mange.

„Neměli bychom se bát uznat důležitou roli, kterou hrají veřejné investice při vytváření a formování trhu směrem ke spravedlivější a udržitelnější ekonomice.“

I když Mang uznal, že reforma komise v jednotlivých zemích se ubírá „správným směrem“, navrhl dvě hlavní změny návrhu textu.

Za prvé, takzvané „zlaté pravidlo“, zákonná výjimka pro vyčlenění výdajů na klimatické projekty z dluhových a deficitních účtů. a zadruhé, stálý nástroj financovaný ze sdíleného dluhu EU, který zajistí, že všechny země, zejména vysoce zadlužené země, budou mít přístup k úvěrové lince na zaplacení zeleného přechodu.

První návrh komise už dříve zamítla. argumentuje Byla „extrémně kontroverzní“, zatímco druhá, implikací nových výpůjček, byla plošně – a opakovaně – uzavřena šetrnými státy jako např. NěmeckoNizozemsko, Dánsko a Finsko.