Nyní můžete vážit věci se slzami z království

Inteligentní mysli skončily r/HyruleEngineering to opět dokázal. Tentokrát místo budování něčeho zábavného Skutečné kolo pro křečka pro Yunobonebo Destruktivní drony To by Linka dostalo do problémů s ICC, fanoušek vzal herní váhu, aby zvážil věci a získal představu, jak Slzy královstvíFyzika funguje, výsledky jsou poněkud nečekané.

Nejnovější ze série běžících adventur, The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears Vyznačuje se velmi výkonným fyzikálním a craftovacím systémem, který hráčům umožňuje pracovat se simulacemi pohonu, aerodynamiky, elektřiny a dalších. Přestože hra často zadává hráčům úkoly při řešení hádanek založených na těchto principech a nabízí řadu volnosti, která umožňuje různá řešení různých problémů, fanoušci si dovolili s fyzikou a velkorysými craftingovými systémy postavit vše, z čeho. užitečné sloučeninyA Smrtelné strojeA Pasti na nepřáteleA Základní stavební kameny počítačového systémuA a mnohem víc. A teď někdo postavil váhu, aby se pokusil objevit a změřit vnitřní fungování TotkÚžasný fyzikální systém.

Před pár dny uživatel Redditu RecomendationOK6842 odhalil svůj výtvor pracovní váha. A měli pár zajímavých poznatků, o které se mohli podělit.

Jediný Zonai, který zde funguje, je jediný stabilizátor; Vše ostatní se provádí sérií kol a plošin, na které se věci nasazují a sledují, která z nich je těžší. Je zde několik vážných záhad. Například balvany různých velikostí se zdají být zhruba stejné.

Link také váží stejně jako mobilní Korok. A možná nejpřekvapivější je, že váží asi 10 jablek. Zkuste si tu matematiku srovnat v hlavě.

GIF : Nintendo / Ok6842 Rec / Kotaku

Jak odpověděl jeden uživatel Redditu: „Odkaz váží 4 libry? Velmi vtipné. Další skutečnost: každé jablko Helian váží asi 15 liber.“

Ostatní uživatelé využili této příležitosti k vytvoření nové slovní zásoby, která odráží výsledky. „Jak nazýváme zmíněnou jednotku měření? Gram?“ zeptal se uživatel fahdriyami. „1 Hyligram = 10 jablek? Takže Link váží 1 Hyligram?“

Jiný uživatel spekuloval, že když jednou snědli 10 jablek, aby si obnovili zdraví, mohli místo toho sníst jeden Hylian. To dává smysl, jaký bych pro středověkou vědu a uvažování očekával. Teď by mě zajímalo, jestli princezna Zelda váží tolik jako kachna?