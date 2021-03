Úplněk v březnu 2021: kdy vidět měsíc „červů“

V hinduistickém měsíci Phalguna označuje tento měsíc měsíc festival Holi, uvádí NASA, která slaví začátek jara.

Indiánské kmeny na jihu nazývají březnový úplněk červovým měsícem kvůli plísním žížal, půdě, kterou červi tráví, jsou viditelné, když se Země roztaví.

Jiné domorodé americké kmeny mají různá jména pro úplněk v březnu, které jsou stále spojeny se zvířaty, podle Planetárium University of Western Washington webová stránka.

Kmen Algonquin, který se nachází na severovýchod od Velkých jezer, nazývá úplněk března jako „Namusak Kissus“ nebo „Rybaření“. Na severních pláních Kanady jej kmen Cree nazývá „megesubizum“ nebo „orel měsíc“.

V běžném roce, v roce 2021, bude také 12 úplňků. (V loňském roce bylo 13 úplňků, z toho dva v říjnu.)

Zde jsou všechny zbývající úplné měsíce v tomto roce a jejich jména, podle Kalendář starého farmáře

26. dubna – Růžový měsíc

26. května – Moonflower

24. června – Strawberry Moon

23. července – Pak Moon

22. srpna – měsíc jesetera

20. září – Měsíc sklizně

20. října – Hunterův měsíc

19. listopadu – Bobří měsíc

18. prosince – studený měsíc

Nezapomeňte zkontrolovat jiné názvy I tyto měsíce , Přičítán různým indiánským kmenům.

Na co se můžete těšit v roce 2021.

Meteorické přeháňky

Na další meteorickou přeháňku, populární Lyridy, v dubnu je málo čekání. Vrcholí 22. dubna a bude vypadat nejlépe na severní polokouli – ale měsíc bude podle 68% úplného splnění Americká meteorická společnost . Díky tomu mohou být meteority méně viditelné.

Eta Aquariids následuje brzy poté a vrcholí 5. května, kdy je Měsíc splněn na 38%. Tato sprcha je nejlépe vidět v jižních tropech, ale stále bude produkovat průměrnou sprchu pro ty severně od rovníku.

Delta Aquariids jsou nejlépe vidět z jižních tropů a dosáhnou vrcholu mezi 28. a 29. červencem, kdy je měsíc 74% úplněk.

Zajímavé je, že ve stejnou noc vyvrcholí další meteorická sprcha – Alpha Capricorn. Přestože je tato sprcha mnohem slabší, je známo, že během vyvrcholení vytváří několik jasných ohnivých koulí. Bude to viditelné pro ty na obou stranách rovníku.

Meteorický roj Perseid, nejpopulárnější v tomto roce, vyvrcholí mezi 11. a 12. srpnem na severní polokouli, kdy je Měsíc splněn pouze na 13%.

Toto je plán meteorického roje pro zbytek roku, podle Předpověď meteorického roje EarthSky

8. října: Dragon

21. října: Orionids

4. – 5. listopadu: jižní Taurids

11. – 12. listopadu: North Torres

17. listopadu: Leonids

13. – 14. prosince: Blíženci

22. prosince: Ursidy

Zatmění slunce a zatmění měsíce

V letošním roce dojde ke dvěma zatměním Slunce a dvěma zatměním Měsíce – tři z nich budou podle některých vidět v Severní Americe Kalendář starého farmáře

Úplné zatmění měsíce nastane 26. května a je nejlépe vidět na západě Severní Ameriky a na Havaji od 4:46 do 9:51 východního času.

K prstencovému zatmění Slunce dojde 10. června a v Severní a Severovýchodní Severní Americe je vidět od 4:12 do 9:11 východního času. Měsíc nebude úplně bránit slunci, takže nezapomeňte nosit brýle zatmění, abyste byli svědky této události.

19. listopadu dojde k částečnému zatmění měsíce a pozorovatelé oblohy v Severní Americe a na Havaji jej mohou vidět mezi 1:00 ET a 7:06 ET.

Rok končí úplným zatměním Slunce 4. prosince. Nebude to vidět v Severní Americe, ale ty na Falklandských ostrovech, jižním cípu Afriky, Antarktidě a jihovýchodní Austrálii to budou moci poznat.

Viditelné planety

Skywatchers budou mít několik příležitostí spatřit planety na naší obloze během určených ráno a večer po celý rok 2021, podle Průvodce kalendářem planetární farmy

Většinu z nich lze vidět pouhým okem, s výjimkou vzdáleného Neptuna, ale nejlepší výhled zajistí dalekohled nebo dalekohled.

Merkur se na ranní obloze objeví jako jasná hvězda od 27. června do 16. července a od 18. října do 1. listopadu. Osvětlí noční oblohu od 3. května do 24. května, 31. srpna do 21. září a 29. listopadu do 31. prosince. .

Venuše, náš nejbližší soused sluneční soustavy, se objeví na západní obloze za soumraku večer 24. května až 31. prosince. Po měsíci je to druhý nejjasnější objekt na naší obloze.

Mars ukazuje svůj načervenalý vzhled na ranní obloze mezi 24. listopadem a 31. prosincem a bude viditelný na večerní obloze mezi 1. lednem a 22. srpnem.

Jupiter, největší planeta v naší sluneční soustavě, je třetím nejjasnějším objektem na naší obloze. Bude se zobrazovat na ranní obloze mezi 17. únorem a 19. srpnem. Hledejte ji večer 20. srpna až 31. prosince – ale bude to nejlepší od 8. srpna do 2. září.

Saturnovy prstence lze vidět pouze dalekohledem, ale samotnou planetu lze stále vidět pouhým okem ráno od 10. února do 1. srpna a večer od 2. srpna do 31. prosince. Planeta bude v nejlepším stavu od 1. srpna do 1. srpna. 4.

Dalekohled nebo dalekohled vám pomohou spatřit zelenou záři Uranu ráno od 16. května do 3. listopadu a večer od 1. ledna do 12. dubna a 4. listopadu do 31. prosince – ale v jeho výšce mezi 28. srpnem a 31. prosincem.

A naši nejvzdálenější sousedé ve sluneční soustavě, Neptun, bude viditelný dalekohledem ráno od 27. března do 13. září a večer od 14. září do 31. prosince. Bude v nejlepších letech od 19. července do 8. listopadu.