Harvardská univerzita vyžaduje až pět ran covidem pro osobní oddělení

Školy Ivy League stále odmítají osobně učit studenty, kteří nedrželi krok se svými vakcínami proti Covidu – v kroku popsaném jako „nesmyslný“ a „nevědecký“.

Harvard, Yale, Kolumbie a Pensylvánie mají nejpřísnější státy, kvůli kterým je přítomnost nového bivalentního boosteru požadavkem pro vstup.

To znamená, že studenti na těch školách, kteří již dostali čtyři staré dávky, budou stále muset získat novou dávku, aby mohli pokračovat ve studiu.

Zbytek univerzit Ivy League si nárokuje nejméně dva zásahy Covidem a některé se musí také přitvrdit. Několik odborníků řeklo DailyMail.com, že mandát je „nesmyslný“, když nyní důkazy ukázaly, že vakcíny nezabraňují rozsáhlému přenosu.

Žákům, kteří to nedodrží, nebude umožněna osobní účast na výuce

Přichází, když USA pokračují ve vydávání vakcíny Covid cizincům z jiných zemí. Je to jediná země na Západě, která to stále dělá.

Existuje jen málo důkazů o tom, že mandáty zastavily přenos, ačkoli injekce jsou vysoce účinné v prevenci závažných onemocnění a smrti.

„Lidé, kteří mají prospěch z posilovačů, jak ukazují studie CDC a ve Spojeném království, spadají do čtyř skupin: starší lidé, lidé s více komorbiditami a lidé s oslabenou imunitou a těhotné ženy.“

Ale zdraví mladí lidé, jako většina lidí, kteří studují na Harvardu [and other universities]Nespadejte do těchto skupin. To, co vakcína poskytne, je krátkodobá imunita proti mírnému onemocnění, a to nevidím jako životaschopnou strategii veřejného zdraví.

Dodal, že většina nemocnic ani nevyžaduje bivalentní posilovač pro personál nebo návštěvníky, a to navzdory skutečnosti, že „nemocnice se starají o zranitelné pacienty, z nichž mnohé nelze úspěšně očkovat“.

„Neexistuje žádné vědecké ospravedlnění pro Harvard nebo jinou univerzitu, aby nutily zdravé mladé muže a ženy,“ řekl pro DailyMail.com Bob Moffitt, vedoucí výzkumný pracovník Centra pro studie zdravotní a sociální politiky při Right-Wing Heritage Foundation. Chcete-li získat vakcínu Covid.

Řekl: „Data jsou masivní: Mladí, zdraví lidé čelili velmi nízkému riziku vážného onemocnění, hospitalizace a úmrtí na Covid-19.

Ve skutečnosti vakcína nese určité malé riziko, zejména u mladých mužů, myokarditidy.

„Pokud existuje osobní riziko lékařského zásahu, včetně vakcíny, morálním imperativem je osobní volba, nikoli institucionální nátlak.“

Harvard vyžaduje, aby všichni studenti na akademické půdě měli kromě bivalentního boosteru úvodní sérii covidových snímků. Její zaměstnanci nemusí dostávat posily

Podobně Yale vyžaduje, aby studenti pořídili bivalentní snímek

Dr. Monica Gandhi, lékařská ředitelka HIV kliniky v San Francisco General Hospital, Ward 86, řekla DailyMail.com, že neviděla „žádný důkaz, že by studenti na univerzitách jako Harvard měli používat bivalentní booster, protože jsou obecně mladí. .“

Dodala: „Škola[s] Nemůže již používat bivalentní vakcínu, aby se zabránilo přenosu.

„Ve Spojených státech je v tuto chvíli velká imunita na úrovni populace a vakcinační mandáty v tomto okamžiku pandemie nedávají smysl.“

Podniky a soukromá místa po celých Spojených státech jsou stále schopny prosadit očkovací mandáty, jako jsou nemocnice, stejně jako státní zaměstnanci v některých oblastech.

Zásady očkovací látky Covid pro univerzity Ivy League Yale – Bivalentní posilovač Basic Series Plus Harvard – základní řada plus bivalentní booster Columbia – Basic Series plus všechny boostery, když se kvalifikujete Pennsylvania – Primary Series Plus všechna vylepšení, pokud jsou způsobilé Dartmouth – 1. série a 1 booster, pokud je to vhodné Hnědá – 1. série a 1 posilovací dávka, pokud je to vhodné Princeton – pouze základní řada Cornell – pouze základní řada CDC považuje počáteční sérii za dvě dávky vakcíny COVID.

Požadavky na univerzity Ivy League zůstávají zachovány, i když studenti mají Covid, přestože studie prokazují, že přirozená imunita poskytuje významnou ochranu.

„Víme, že vakcíny nemusí snížit přenos po dobu delší než několik měsíců a že těžký Covid je u mladších lidí vidět jen zřídka,“ řekla DailyMail Dr. Anna Durbinová, ředitelka Centra pro výzkum imunizace na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. .com. individuální.

„Není jasné, jaký účinek bude mít posilovací dávka na tuto populaci z hlediska snížení onemocnění.“

Bivalentní (nebo aktualizovaná) posilovací dávka vyrobená společnostmi Moderna a Pfizer byla ve Spojených státech dostupná od září minulého roku.

Aktualizované vakcíny byly ohlašovány jako schopné zvýšit ochranu proti podvariantám Omicron, které se staly světově dominantními.

Ale zpráva Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zveřejněná v lednu ukázala, že většina Američanů, kteří dostanou bivalentní posilovací vakcínu, není chráněna před onemocněním COVID.

Zjistilo se, že aktualizované injekce byly pouze 48 procent účinné při zastavení symptomatických infekcí způsobených subvariantou XBB.1.5, která je v současnosti dominantní variantou, po dobu až tří měsíců.

CDC zdůraznilo, že hlavním účelem vakcín je předcházet hospitalizaci a úmrtí spíše než přenosu, a stále se očekává, že budou poskytovat vysokou ochranu proti závažným onemocněním.

Výsledky však znamenají, že bivalentní záběry – za které americká vláda loni na podzim zaplatila 5 miliard dolarů – nedosahují. WHO práh 50procentní účinnosti Účinná vakcína.

Columbia University vyžaduje, aby všichni zaměstnanci a studenti měli své základní série plus všechna vylepšení, pokud jsou způsobilá

Podle údajů CDCTakže pouze 16 procent americké populace dostalo posilovací vakcínu Covid.

Zásady požadavků na vakcíny Harvardu, aktualizované v únoru 2023, uvádí: „Harvardská univerzita vyžaduje nový bivalentní booster Covid-19 pro všechny způsobilé studenty na akademické půdě.“

Většina Američanů očkovaných bivalentní injekcí není proti variantě XBB.1.5 chráněna CDC uvedlo, že hlavním účelem vakcín je předcházet hospitalizaci a úmrtí spíše než přenosu.

Studenti musí prokázat, že jsou aktuální se všemi požadavky Harvardské vakcíny prostřednictvím Harvardského portálu pro pacienty, než se budou moci zaregistrovat do tříd.

Univerzita uvedla, že výjimky budou učiněny pouze ze zdravotních nebo náboženských důvodů.

Mezitím Harvardská univerzita „důrazně“ doporučuje, aby její zaměstnanci v kampusu dostali podporu a stávající zaměstnanci již nemuseli prokazovat svůj status očkování.

Noví zaměstnanci musí poskytnout důkaz, že měli první sérii injekcí Covid.

Podobně Yale vyžaduje, aby bivalentní snímek pořizovali pouze studenti, nikoli učitelé.

Mandáty Columbia University jsou komplexnější a vyžadují, aby všichni zaměstnanci a studenti měli své základní série plus všechna vylepšení, pokud jsou způsobilá.

Pokud se studenti neodvolají a nemohou podat výjimku, nemohou se osobně účastnit výuky a dokonce ani studovat na univerzitě.

Počátkem loňského roku varovalo Centers for Disease Control and Prevention, že mladí muži, kteří dostali mRNA vakcíny – jak Pfizer’s, tak Moderna’s, měli větší pravděpodobnost rozvoje srdečního zánětu.

Agentura varovala, že myokarditida byla nejčastěji pozorována u mužů ve věku 16 let nebo starších do sedmi dnů po obdržení injekce.