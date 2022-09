Zrychlení vašeho každodenního života může mít velké výhody

Abychom tato čísla uvedli do perspektivy, osoba, jejíž celkové denní kroky 2 400 až 3 000 zahrnují rychlou chůzi, by mohla zaznamenat drastické snížení rizika srdečních onemocnění, rakoviny a demence, a to i bez podniknutí mnoha dalších kroků, které překračují celkový denní počet.

„Sezení nemusí trvat 30 minut v kuse,“ řekl Matthew Ahmadi, výzkumný pracovník z University of Sydney a jeden z autorů studií. „Může to být v krátkých dávkách tu a tam během vašeho dne.“

Ale důležité je, že se snažíte jít o něco rychleji, než je vaše běžné tempo. Pokud jde o rozdíly mezi rychlou chůzí a joggingem, nebylo k dispozici dostatek údajů k určení, zda je jeden lepší než druhý, a oba vedly k lepším celkovým zdravotním výsledkům než ty, které měly průměrně pomalejší tempo. ještě pořád Studie 2013 Sledovali 49 005 běžců a chodců a navrhli, že rychlá chůze nebo běh na podobné vzdálenosti nabízejí podobné výhody pro zdraví srdce, i když chůze na jednu míli trvá déle.

Intenzita zlepšuje kondici.

Tato studie je součástí probíhajícího výzkumu toho, jak důležitá je intenzita cvičení pro různé zdravotní výsledky. Tyto nejnovější poznatky naznačují, že udržení dobrého zdraví nutně nevyžaduje mnoho vysoce intenzivního cvičení a že pravidelné množství cvičení střední intenzity, jako je rychlá chůze, může poskytnout vysokou úroveň ochrany proti rozvoji onemocnění, jako je srdeční činnost. nemoc, rakovina nebo demence.

Pokud jde o začlenění intenzivního cvičení do vašeho každodenního života, doktorka Tamana Singh, MD, kardioložka z Cleveland Clinic, často svým pacientům připomíná, že vše je relativní. „Každý začíná z jiného tréninkového stavu,“ řekla.

Rychlé tempo jednoho člověka nemusí být rychlé pro druhého, ale záleží na relativním úsilí. Při mírné intenzitě cvičení může člověk zpívat píseň, zatímco při střední intenzitě může člověk snadno konverzovat, ale bude pro něj obtížné zpívat. Při vysoké intenzitě se konverzace stává obtížnou, ne-li nemožnou.