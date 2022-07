Filmový festival La Rochelle slaví své padesáté výročí ve velkém stylu

30.06.2022 – FEMA představí více než 200 filmů od 1. do 10. července, včetně 47 nedávných zamilovaných z celého světa a pocty Joanně Hoggové, Jonas Troupa a Alain Delon

Musíte se přijít podívat od Jonase Trueby

Nyní je v čele výrobce Selfie Bealatvysoce ceněné pro kvalitu a rozmanitost svých programů, oblíbenost u veřejnosti (86 492 vstupů v roce 2019) a zcela nesoutěžní formát, Filmový festival La Rochelle (FEMA) Mezi 1. a 10. červencem oslaví své 50. výročí a k vidění bude více než 200 filmů.

V sestavě vyznamenání, legendární Alain Delon Vzpřímený (s 21 filmy na programu) po boku dvou vycházejících hvězd (naplánováno na výlet do La Rochelle) z European Arthouse Cinema: anglický režisér Joanna Hoggová (V 5 celovečerních filmech měla její další tvorba velmi dobrou šanci na účast v nadcházející soutěži v Benátkách) a španělské filmy Jonáš Troup (prostřednictvím šesti celovečerních filmů, včetně Musíte se přijít podívat který nedávno vyšel ve Španělsku a má se zúčastnit oficiální soutěže karlovarského festivalu, která vypukne v pátek).

Na retrospektivní agendě, kompletní díla z Pier Paolo Pasolini pro show, stejně jako se zaměřením na bulharského režiséra Pinka Čeljažková (která začala svou kariéru v roce 1957, přičemž čtyři z jejích devíti filmů byly v její vlasti cenzurovány) a další Audrey Hepburn. Mezitím bude Discovery Collection věnována nové ukrajinské kinematografii (zejména moderním filmům zastávka zimlya podle Katrina JornostayováA Klondike podle Marina R Gorbach A hýčkat podle Dmytro Sokoletki Subčuk). Stejně tak stojí za povšimnutí hudební lekce, o které jde Ennio Morricone (V přítomnosti Marco Morricone A Marco Tullio JJordán Vyznačuje se kontrolou Giuseppe Turnator‚s Inyo (který vyjde ve Francii 6. července) a lekce úpravy v mobilu od editora Valerie Loisello Vedle kameramana Renato Berta.

A to nesmíme zapomenout na 26 filmů série portugalských filmových dějin (včetně titulů z Cannes Fosforeskující světlo, které se vznáší nebo vznáší v noci na bažinaté zemi podle Joao Pedro Rodriguez A Alma FIFA podle Kristel Alves Mira), 21 kulturních děl v sekci od včera do dneška, program oslavující 30 let ACID (inaugurační filmová projekce v Cannes Podivný případ Jackieho Cailloua podle Lucas Dillangel), denní představení v pěti filmech Brad Pittněmé filmy s doprovodem orchestru, animace dětského souboru a také průzkumné práce pro Bulharsko Andrej Kolev a českou republiku Jerry Brdečka.

Je to obsáhlé panorama doplněné letošními favority v sekci Tady a jinde: 47 celovečerních filmů z celého světa, z nichž nejméně dvacet je určeno pro La Rochelle za Cannes, včetně švédského režiséra. Robin OstlundVítěz Zlaté palmy trojúhelník smutku oceněný chlapec z nebe od krajana Tariq Saleha konkurenty navždy mladý italsko-francouzského režiséra Valeria Bruni TedeschiA Pacifikaci Ze Španělska Albert Serra A RMN z Rumunska Christian Mungiu. Tento filmový prapor v Cannes doplňuje několik dalších děl, včetně řady francouzských titulů, zejména krásné ráno podle Mia Hansen LáskaA nejhorší podle Liz Akoka A římský gerritA Pět démonů podle Lea Messiusová (který je naplánován na zahájení festivalu).

