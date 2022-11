Ruský Putin se nadcházejícího summitu G20 na Bali nezúčastní

Jakarta, Indonésie (AFP) – Ruský prezident Vladimir Putin se nezúčastní summitu G20 V Indonésii příští týden představitel indonéské vlády ve čtvrtek řekl, že se vyhnul potenciální konfrontaci se Spojenými státy a jejich spojenci kvůli své válce na Ukrajině.

Luhut Pinsar Pandjetan, vedoucí podpory akcí G20, řekl, že Putinovo rozhodnutí nezúčastnit se bylo „pro nás všechny nejlepší“.

Americký prezident Joe Biden, čínský prezident Si Ťin-pching a další světoví lídři se mají zúčastnit dvoudenního summitu, který začíná 15. listopadu. Summit byl poprvé, co se Biden a Putin setkali od únorové invaze Ruska na Ukrajinu. Indonéský prezident Joko Widodo pořádá akci na ostrově Bali.

„Byl oficiálně informován, že ruský prezident Vladimir Putin se nezúčastní summitu G20 a bude ho zastupovat vysoce postavený úředník, o čemž diskutovali prezident Joko Widodo a Putin v předchozích telefonických rozhovorech,“ řekl Pandjaitan po setkání. . Bezpečnostní úředníci v Denpasaru, hlavním městě Bali.

„Ať se s rozhodnutím Ruska stane cokoliv, je to pro náš společný zájem a nejlepší pro nás všechny,“ dodal Panjitan, který je také koordinujícím ministrem pro námořní záležitosti a investice. Již dříve uvedl, že v čele ruské delegace bude ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Pandjaitan nevěděl, proč se Putin rozhodl nezúčastnit, ale řekl: „Možná proto, že prezident Putin je ve své vlasti zaneprázdněn, a my to také musíme respektovat.“ Panjitan zdůraznil, že ze stejných důvodů může zůstat doma i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Widodo cestoval začátkem tohoto roku do Kyjeva a Moskvy, aby se pokusil přimět dva vůdce, aby seděli na Bali a přinesli mír.

Putinovo rozhodnutí nezúčastnit se G-20 přichází v době, kdy ruské síly na Ukrajině utrpěly velké neúspěchy. Ruská armáda oznámila, že se stáhne z Chersonu, jediného ukrajinského regionálního hlavního města, které dobyla, a brány na Rusy okupovaný Krym.

Generál Mark Milley, předseda Sboru náčelníků štábů USA, ve středu řekl, že ohlášené stažení Ruska z Chersonu spolu s možnou patovou situací v bojích kvůli zimě by mohly oběma zemím poskytnout příležitost k jednání o míru.

Podle něj bylo ve válce, která je nyní v devátém měsíci, zabito nebo zraněno až 40 000 ukrajinských civilistů a „více než 100 000 ruských vojáků“. „Totéž možná na ukrajinské straně,“ dodal Mili.

G20 je největší ze tří summitů, které se tento a příští týden konají v jihovýchodní Asii, a není jasné, zda bude Lavrov na všech těchto summitech zastupovat Rusko. Summit Asociace národů jihovýchodní Asie Začalo to ve čtvrtek v Phnom Penhu v Kambodži, následovalo setkání G20 a poté summit asijsko-pacifické hospodářské spolupráce v thajském Bangkoku.

Biden se zúčastní ASEAN a G-20, zatímco viceprezidentka Kamala Harrisová cestuje do APEC. Očekává se, že se Biden setká s Xi na Bali.

Biden vyloučil, že by se s Putinem setkal, pokud by se summitu zúčastnil, a řekl, že jediný rozhovor, který by mohl s ruským vůdcem vést, by bylo projednat dohodu o propuštění Američanů vězněných v Rusku. .

Představitelé Bidenovy administrativy uvedli, že koordinují se svými globálními protějšky, aby izolovali Putina, pokud se rozhodne zúčastnit se osobně nebo virtuálně. Diskutovali o bojkotech nebo jiných projevech odsouzení.