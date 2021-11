názor | Cliff Benefits nemotivuje lidi, aby vydělávali více peněz

Jednou osobou, se kterou jsem pro tento zpravodaj dělal rozhovor, byla Ann Kandelis, ředitelka Springfield WORKS/Economic Development Board v západním Massachusetts. Podporuje vládní návrh zákona, který by experimentoval s přesměrováním státní úlevy na dani z příjmu, aby se vyrovnal pokles z útesu dávek a zvýšil zdroje rodin, aby neklesaly, když dospělí v rodině zvýší své výdělky. „Udělali jsme to opravdu jednoduché,“ řekla. „Chceme jen překlenout mezeru.“

Překlenutí mezer je skvělý nápad, ale nestačí to. Pokud vše, co děláte, je udržovat lidi na stejné úrovni zdrojů, když jejich příjmy rostou, což znamená, že si nenechávají žádné peníze navíc, které vydělají, čelí 100% efektivní mezní „daňové sazbě“. Uvízli na náhorní plošině. (Porovnejte to se současnou nejvyšší federální daňovou sazbou 37 procent.)

Plošina je lepší než útes, ale stále vážně brzdí podnikání, říká Alexander Ruder, organizátor atlantské federální konference a hlavní poradce týmu pro ekonomický a komunitní rozvoj banky.

Ruder zmiňuje další velký problém: Pokud pracujete jako málo placená ošetřovatelka a pobíráte státní výhody, lidé pracující v oblasti rozvoje pracovní síly vás mohou povzbudit, abyste se vyškolili na licencovanou praktickou sestru, což je další příčka na tomto kariérním žebříčku. Ale licencovaná praktická sestra bez výhod může skončit s méně zdroji než zdravotní asistent s výhodami. Pro mnoho lidí výhody účinně odstraňují kariérní žebříček, který je prezentován jako cesta z chudoby. Jednou z odpovědí je vyučit se, aby se stala registrovanou zdravotní sestrou, což je práce, která je placená lépe než licencovaná praktická sestra, ale je to ambicióznější, než kolik lidí může reálně zvládnout.

Barr z Centra pro rodiče a rodiny v Jižní Karolíně říká, že jedním ze způsobů, jak se vyhnout pasti chudoby vytvořené dávkami, je včasná intervence: Naučte dospívající, jak si vybrat povolání, aby mohli získat školení a vzdělání, které potřebují, než budou mít děti. Péče. „Když přibereš, je pro tebe těžké používat křídla,“ řekl mi. „Holi se, dokud můžeš.“

na jiném místě

Některé dobré zprávy na pracovní frontě: Zatímco počet pracovních míst v USA v říjnu zůstal o 2,8 % nižší než v únoru 2020, celkový počet odpracovaných hodin klesl pouze o 1,7 %, podle údajů zveřejněných v pátek úřadem. Ze statistik práce. Důvodem je vyšší průměrný počet hodin, které pracovníci odpracují za týden. Zde je statistika, kterou nevidíte každý den: Celkový počet odpracovaných hodin za týden v říjnu byl o 49 milionů hodin vyšší, než by byl, kdyby počet odpracovaných hodin klesl stejně jako počet pracovních míst. James Paulsen, hlavní investiční analytik Leuthold Group, minulý měsíc napsal: „Dnešní nabídka pracovních sil může být nedostatečná, ale ve srovnání s historií je také pozoruhodně zdravá!“