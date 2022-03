Studie zjistila, že nadměrné podřimování může být známkou demence

Starší dospělí, kteří si zdřímnou alespoň jednou denně nebo více než hodinu denně, měli o 40 % vyšší pravděpodobnost, že se u nich rozvine Alzheimerova choroba, než u těch, kteří nedřímali denně nebo méně než hodinu denně, podle studie zveřejněné ve čtvrtek v Alzheimer’s and demence.. : Journal of the Alzheimer’s Association.

Spoluautor Dr. Yu Ling, MD, docent psychiatrie na Kalifornské univerzitě v San Franciscu, uvedl v prohlášení.

Výsledky odpovídají zjištěním A Předchozí studium Ling Což zjistilo, že dvě hodiny zdřímnutí denně zvýšily riziko rozvoje kognitivní poruchy ve srovnání se zdřímnutím kratším než 30 minut denně.

Nová studie použila data shromážděná za 14 let projektem Rush Memory and Aging Project, který sledoval více než 1400 lidí ve věku 74 až 88 let (s průměrným věkem 81 let).

„Myslím, že veřejnost si neuvědomuje, že Alzheimerova choroba je onemocnění mozku, které často způsobuje změny nálady a chování při spánku,“ řekl Dr. Richard Isaacson, ředitel kliniky prevence Alzheimerovy choroby v Centru pro zdraví mozku na Floridské atlantické univerzitě Schmidt College. . lékařství. „Nadměrné podřimování může být jedním z mnoha vodítek, že člověk může být na cestě k úpadku kognitivních funkcí, a může vést k osobnímu hodnocení s terapeutem,“ řekl Isaacson, který se na studii nepodílel. Zvýšená potřeba spánku Kvalita a množství spánku s věkem klesá, často kvůli bolesti nebo komplikacím chronických onemocnění, jako jsou časté pauzy v koupelně. V důsledku toho mají starší lidé tendenci zdřímnout si častěji, než když byli mladší. Denní spánek může také signalizovat změny v mozku, které jsou „nezávislé na nočním spánku,“ řekl Ling. uvedeno předběžné vyhledávání které naznačují vývoj tau tangles, charakteristický znak Alzheimerovy choroby, může ovlivnit neurony podporující probuzení v klíčových oblastech mozku, a tím narušit spánek. Účastníci aktuální studie nosili každý rok 14 dní sledovač, který zachycuje data o jejich pohybu; Žádný pohyb po delší dobu mezi 9:00 a 19:00 nebyl interpretován jako zdřímnutí. READ NASA a SpaceX studují problém s padáky, ale nevidí zásadní bezpečnostní problém I když je možné, že lidé četli nebo sledovali televizi, „vyvinuli jsme jedinečný algoritmus k identifikaci zdřímnutí a k rozlišení zdřímnutí od nečinnosti. Nespecifikovali jsme konkrétní délku pro „prodloužené zdřímnutí“, ale více jsme se zaměřili na kumulativní minuty spánku za den a změna délky spánku v průběhu let.“ „Další studie využívající ověřená zařízení k detekci spánku versus sedavé chování jsou oprávněné,“ řekl Isaacson. „Zároveň ale sezení a dlouhodobá nehybnost je známým rizikovým faktorem poklesu kognitivních funkcí a Alzheimerovy choroby. „Bez ohledu na příčinu, denní spánek nebo nadměrné podřimování zvedá moje antény, abych se soustředil na to, zda je u člověka pravděpodobnější Alzheimerova choroba nebo zhoršení kognitivních funkcí,“ řekl. Během 14 let studie zjistila, že denní spánek se u dospělých, u kterých se nevyvinula kognitivní porucha, prodloužil v průměru o 11 minut ročně. Diagnóza MCI však zdvojnásobila dobu spánku na celkových 24 minut denně. Lidé s diagnózou Alzheimerovy choroby téměř ztrojnásobili dobu spánku, v průměru 68 minut denně. „Významný nárůst“ délky a frekvence spánku v průběhu let se zdá být obzvláště důležitým signálem, řekl Ling. „Nemyslím si, že máme dostatek důkazů, abychom vyvodili závěry o příčinných souvislostech a o tom, že spánek sám o sobě způsobil kognitivní stárnutí, ale nadměrné denní spánek může být známkou zrychleného stárnutí nebo procesu kognitivního stárnutí,“ řekla. co by se mělo udělat? Dospělí by měli přednostně omezit jakékoli denní zdřímnutí na 15 až 20 minut před 15:00, aby dosáhli co nejvíce posilujících přínosů zdřímnutí a předešli poškození nočního spánku. Kromě toho by starší dospělí a pečovatelé lidí s Alzheimerovou chorobou měli věnovat větší pozornost chování při zdřímnutí během dne a měli by si dávat pozor na známky zvýšeného nebo zvýšeného počtu zdřímnutí. READ Mandát na masku Dane County byl prodloužen do 27. listopadu, poté může vypršet Jakékoli výrazné zvýšení usínání by mělo být projednáno s lékařem, řekl Isaacson. „Myslím, že nikdy není příliš pozdě na to, aby někdo mohl změnit svůj mozek ve zdravém životním stylu nebo aby věnoval více pozornosti svému zdraví mozku,“ řekl Isaacson. „Udělejte ze spánku prioritu, věnujte pozornost kvalitě spánku a promluvte si o spánku se svým lékařem: to všechno jsou zásadní věci.“