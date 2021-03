Kanadská mezinárodní útočníčka Adriana Lyons podstoupila operaci nohy

Kanadský tisk

Kanaďan Denis Shapovalov rozbil v Dubaji Němce Jana Lennarda Struveho

Dubaj, Spojené arabské emiráty – Kanaďan Denis Shapovalov ve druhém kole dubajských tenisových mistrovství zvítězil nad Nemcem Janem Lennardem Struve 6: 6 6: 3. Třetí Shapovalov z Richmond Hill v Ontu měl 85 procent svých prvních bodů za podání a zachránil dva body zlomu, kterým čelil. Struve, který se umístil na 39. místě na světě, byl v posledních letech oponentem Shapovalova. Němec vyhrál své předchozí čtyři zápasy a vede ve věkové sérii 4-2. "Měl jsem s ním v minulosti potíže. Rozhodně jsem věděl, že to pro mě bude obtížný zápas," řekl Shapovalov. „Mám pocit, že jakýkoli zápas je nová hra. Vždy začíná od 0: 0. Minulost ve skutečnosti moc neznamená." Shapovalov, který se v prvním kole rozloučil, bude ve třetím kole čelit polskému Hubertovi Horkachovi z Polska. Horkcache v úterý na ATP Tour 500 porazil Francouze Richarda Gasqueta 6: 3 6: 4. Horkcache měl proti Shapovalovovi rekord 2: 0. „Je to rozhodně velmi obtížný hráč," řekl Shapovalov. "Znali jsme se dlouho. Myslím, že jsme hráli první kolo na Australian Open Junior Championships poprvé. Viděli jsme se, jak se prosazujeme ve světovém žebříčku." Al-Kindy uvedl, že plánuje letos snížit svůj harmonogram kvůli pravidlům COVID-19. „Rozhodně nechci letos moc hrát, pokud se to promění v bublinu," řekl. „Je velmi, psychicky obtížné se takto zamknout. Samozřejmě, že hra je skvělá." Ale jak týdny plynou, tak trochu ztrácíte vášeň pro tenis a spousta hráčů s tím zápasí. Snažíme se tento přístup využít, abychom to co nejvíce minimalizovali a užívali si každou hru, kterou letos vydám, a hraji ji.