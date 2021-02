CDC říká, že lidé, kteří jsou plně očkováni, mohou přeskočit karanténu na virus Covid

To neznamená, že by měli přestat přijímat preventivní opatření, jak uvádí CDC v aktualizovaných pokynech. Není nutné, aby byli v karanténě.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dodala: „Očkované osoby, které byly vystaveny osobě s podezřením na COVID-19 nebo s jejím potvrzením, nemusí být v karanténě, pokud splňují všechna následující kritéria.“

Kritéria: Musí být plně očkováni – poté, co podstoupili oba výstřely a od druhého výstřelu uplynuly alespoň dva týdny. Je to proto, že vybudování plné imunity po druhé dávce vakcíny trvá dva týdny.

CDC však říká, že ochrana může po třech měsících vyblednout, takže lidé, kteří měli poslední výstřel před třemi nebo více měsíci, by měli zůstat v karanténě, pokud jsou vystaveni. CDC uvedlo, že by se také měli dostat do karantény, pokud se u nich objeví příznaky.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvedla: „Toto doporučení zrušit karanténu pro lidi, kteří mají imunitu odvozenou z vakcíny, je v souladu s karanténními doporučeními pro osoby s přirozenou imunitou, což usnadňuje provádění.“

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvedla, že očkovaní lidé by měli i nadále sledovat příznaky po dobu 14 dnů poté, co byli vystaveni infikované osobě.

CDC uvedlo, že každý, ať už je očkovaný nebo ne, musí dodržovat všechna další opatření, aby zabránil šíření viru. To není v neposlední řadě proto, že je možné, aby i lidé, kteří byli očkováni, měli virus v nose a krku a přenesli jej na ostatní.

“ V tomto okamžiku by lidé, kteří byli očkováni, měli i nadále dodržovat aktuální pokyny k ochraně sebe a ostatních, včetně nošení masky, pobytu nejméně 6 stop od ostatních, vyhýbání se hromadění, vyhýbání se místům se špatnou ventilací, zakrývající kašel a kýchání a hodně si myjeme ruce a agentura uvedla, že se řídíte cestovními pokyny Centers for Disease Control and Prevention a řídíte se jakýmikoli příslušnými pokyny na pracovišti nebo ve škole, včetně pokynů k používání osobních ochranných prostředků nebo testu SARS-CoV-2.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že vakcíny předcházejí symptomatickým onemocněním, ale dosud nebylo prokázáno, že předcházejí chorobám bez příznaků. Zatímco lidé bez příznaků mohou šířit koronavirus, CDC uvedlo: „Předpokládá se, že přenos příznaků a před-příznaků má větší roli v přenosu infekce než čistý přenos příznaků.“

Navíc výhody plynoucí z toho, že nebudete zbytečně nutit lidi k dvoutýdennímu uzamčení, mohou v těchto případech převážit rizika přenosu, uvedla CDC.

CDC uvedl: “Tyto standardy lze použít také při zvažování pracovních omezení plně zaočkovaných a vysoce rizikových pracovníků ve zdravotnictví, jako strategie ke zmírnění nedostatku zaměstnanců. Je třeba poznamenat, že od zdravotnického personálu vystaveného riziku nebude vyžadováno, aby byl v karanténě mimo práci.” .

„Jako výjimka z výše uvedených pokynů již nevyžadují karanténu pro lidi, kteří byli plně očkováni, hospitalizovaní pacienti, kteří byli očkováni, a obyvatelé zdravotnických zařízení, musí pokračovat v karanténě po vystavení osobě s podezřením nebo potvrzeným virem COVID-19 ; je třeba zajistit ambulantní péči. Chcete-li použít vhodný transport – jsou zavedena preventivní opatření, “dodala CDC.

Je to proto, že není jasné, jak účinná bude vakcína u hospitalizovaných lidí.

“ I když to není upřednostňováno, zdravotnická zařízení mohou zvážit upuštění od karantény očkovaných pacientů a obyvatel jako strategii pro zmírnění kritických problémů (například nedostatek prostoru, personálu nebo osobních ochranných prostředků k bezpečné péči o pacienty nebo obyvatele), pokud existují jiné možnosti jsou neúspěšná nebo nedostupná, tato rozhodnutí lze učinit po konzultaci s úředníky veřejného zdraví a odborníky na kontrolu infekce.