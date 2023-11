Mike Shinoda z Linkin Park mluví o tom, proč má tak rád Sleep Code

Mike Shinoda vstoupil mezi další nové umělce do Sleep Token a rozhovoru se zúčastnil i člen Linkin Park, sólový umělec a producent.

Proč to neudělá? Sleep Code, obskurní britský post-metalový počin, jehož písně se střídají od rocku plného screamo k popovým číslům nabitým synth, otřásl rockovým a metalovým světem velmi virálním způsobem s písní letošního jara. Vezmi mě do Adenujejich skvělé třetí studiové album.

Takže když byl Shinoda dotázán na nejnovější hudbu, kterou v poslední době poslouchal, nabídl řadu vystoupení – konkrétně Sleep Symbol, když hudebník dále vysvětlil, proč má rád Masked Band, a řekl, že jsou „opravdu dobrodružní“.

Přečtěte si více: Tato skladba Sleep Code neobsahuje vůbec žádnou živou kytaru ani bicí

Není to malé kývnutí od dlouholetého rockera Linkin Park, který nyní produkuje další umělce včetně Demi Lovato a PVRIS.

„Věci, které teď poslouchám, mám opravdu rád Jane Dawson,“ prozradil Shinoda NME (24. listopadu). „Miluji Brakence. Sleep Token, poslouchal jsem jich hodně… Myslím, že někdo z Velké Británie řekl: ‚Už jste to slyšeli?“

Proč má Mike Shinoda rád kód spánku?

Když tazatel navrhl, aby se mu zmínili Sleep Code, Shinoda se podivil: „Vážně? A dělal jsem si z tebe legraci, pamatuješ? Říkal jsem si: ‚Vy máte vždycky takovou chytlavou kapelu, jakou jste: ‚Oh, Tohle poslouchá každý. To je ten, koho posloucháme,“ a já si říkal: „Proč je to u vás vždycky tak trendy?“

Symbol spánku Kód spánku (foto Andy Ford)

Nicméně vysvětluje: „Pak jsem šel a poslouchal to a pomyslel jsem si: ‚Ach! Tuhle kapelu jsem už vlastně slyšel.“ „Teď už vím, proč o nich všichni mluví, protože jejich nová deska je opravdu dobrodružná. Je to pro mě opravdu zvláštní tím nejlepším způsobem.“

Ve skutečnosti je tato „divná“ kvalita tím, co skutečně odlišuje Shinodu. Ale když je dotlačen k tomu, co si také myslí o dnešní metalové scéně, ikona Linkin Park odmítá jakýkoli obecný komentář k žánru a místo toho nabízí, proč hledá umělce, kteří dělají něco nového.

„Už víš, jak moc mi záleží na žánrech a scénách, jako by mě to nezajímalo,“ říká Shinoda. „Opravdu ne! Poslouchám jen to, co poslouchám. Když o tom přemýšlím, obvykle na mě více zapůsobí nebo mě přitahují věci, které se spoléhají na tropy nebo běžné způsoby, jak lidé dělají věci. Když k tomu přidají něco nového konverzace.“ Proto jsem zmínil tyto umělce a myslím, že všichni do konverzace něco přidávají.“

„Mám tento seznam skladeb Spotify – je to obecný seznam skladeb,“ dodává.Strouhanka„Seznam skladeb – [that] Má prostě spoustu věcí, které poslouchám. „Kovové věci, které se mi líbí, jsou obvykle nějakým způsobem neobvyklé.“

Další věci od Shinody

Minulý měsíc Mike Shinoda vydal nový singl „DokončenoLinkin Park strávili rok 2023 oslavami svého druhého alba, Meteoras výročními reedicemi a nikdy neslyšenými písněmi, jako je „Lost“.

Nezapomeňte se přihlásit k odběru novinek Loudwire a stáhněte si aplikaci Loudwire, abyste mohli denně dostávat nejnovější zprávy o rocku a metalu.

Mike Shinoda mluví o ‚Linkin Park’s DNA‘ a ‚Allready Over‘ + His Love for Sleep