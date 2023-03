Kdy přijde „Demon Slayer: Entertainment District Arc“ (sezóna 3) na Netflix?

Oznámeno pro druhou sezónu Přemožitel démonůNěkteří fanoušci byli zklamaní, že Entertainment District Arc nebyl přidán ve stejnou dobu jako Mugen Train Arc, když nové epizody Přemožitel démonů Na Netflix se dostane v lednu 2023. Přichází ale Entertainment District Arc na Netflix? A kdy dorazí? Pojďme to zjistit.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba je japonský anime seriál založený na stejnojmenné manze od Koyoharu Gotōge. Od vydání anime série popularita Demon Slayer explodovala. Za něco málo přes sedm let od debutu mangy v únoru 2016 vygenerovala franšíza v roce 2020 tržby více než 8,75 miliardy dolarů, což z ní dělá jednu z nejlepších Nejvýdělečnější mediální franšíza v historii.

Vzhledem k tomu, že od poslední aktualizace příjmů uběhly více než dva roky, můžeme předpokládat, že do příští zprávy překročí tržby Demon Slayer 10 miliard dolarů.

když „Demon Slayer: Entertainment District ArcPřicházíte na Netflix?

Neexistuje žádné oficiální potvrzení od Netflixu, kdy Entertainment District Arc of Přemožitel démonů Přichází do streamovací služby. Můžeme však spekulovat o tom, kdy příď dorazí.

The Mugen Train arc, celkem sedm epizod, zasáhl Netflix 21. ledna 2023. To je necelých čtrnáct měsíců po poslední epizodě arc odvysílané v Japonsku 28. listopadu 2021. Pokud použijeme stejnou logiku na Entertainment District Arc , můžeme Vidíme, že další epizody dorazí do dubna 2023, čtrnáct měsíců po finále sezóny odvysílané v Japonsku 13. února 2022.

Podobnou logiku však můžeme aplikovat i na první sezónu Demon Slayer, která dorazila na Netflix v lednu 2021, šestnáct měsíců po skončení vysílání první sezóny v Japonsku. To by mohlo posunout vydání Entertainment District Arc do června 2023.

To znamená, že v nejlepším případě budeme mít více epizod do dubna 2023 nebo června 2023. V nejhorším případě neuvidíme žádné nové epizody Demon Slayer na Netflixu do roku 2024.

Prozatím si musíme počkat na oficiální oznámení Netflixu.

Kde mohu streamovat Přemožitel démonů Na Netflixu?

můžete streamovat Přemožitel démonů V následujících 34 zemích;

národ roční období epizod Hongkong 3 44 Indie 3 44 Japonsko 3 44 Malajsie 3 44 filipínský 3 44 Singapur 3 44 Thajsko 3 44 Kanada 2 33 Spojené království 2 33 spojený stát 2 33 Argentina 1 26 Austrálie 1 26 Brazílie 1 26 Kolumbie 1 26 Česká republika 1 26 Francie 1 26 Německo 1 26 Řecko 1 26 Maďarsko 1 26 Island 1 26 Izrael 1 26 Itálie 1 26 Litva 1 26 Mexiko 1 26 Polsko 1 26 Rumunsko 1 26 Rusko 1 26 Slovensko 1 26 Jižní Afrika 1 26 Jižní Korea 1 26 Švédsko 1 26 Švýcarsko 1 26 krocan 1 26 Ukrajina 1 26

Kdy bude Demon Slayer: Swordsmith Village Arc Přijďte na Netflix?

Za předpokladu, že Netflix bude i nadále dostávat další epizody Přemožitel démonůSwordsmith Village Arrc bude mít dlouhé čekání.

Swordsmith Village Arc se začne vysílat v dubnu 2023. Počet epizod nebyl potvrzen, nicméně očekáváme, že uvidíme alespoň 12 epizod. To znamená, že oblouk skončí nejdříve koncem června 2023.

Pokud bude oblouk následovat očekávaný trend, o kterém jsme hovořili výše, fanoušci si možná budou muset počkat do srpna nebo října 2024, než dorazí Swordsmith Village Arc na Netflix.

Chcete už další Demon Slayer arc na Netflixu? Dejte nám vědět v komentářích níže.