Produkce: Zdeněk Jiráský V postprodukci s česko/slovensko/rumunským road filmem „Už tě nemiluji“

Praha: Český režisér a spisovatel Zdeněk Geraski je v současné době v postprodukci svého celovečerního filmu Už tě nemiluji / Už tě nemiluji, česko/slovensko/rumunská koprodukce o dvou dětech utíkajících do dospělosti. Projekt byl sdílen společností First Cut Lab v slepý 2022.

Marek (13 let), který nenávidí přítele své matky, neustále natáčí a zveřejňuje videa na internetu. Zapůsobili na Theresu (12), „dívku z dobré rodiny“. Společně začnou natáčet nebezpečné situace, do kterých se dostanou. Tereza pak navrhuje, aby utekli z domova. Natáčejí další krutá videa a předstírají, že ji Marek unesl. Poté, co Marek zavolal Terezině matce, nebylo cesty zpět. Kupují si jízdenky na vlak, aby se dostali co nejdál, a skončí v Bukurešti na špinavém předměstí, kde kradou jídlo.

„Koncept tohoto nekonvenčního roadtripu pro dvě děti vychází z tradice realismu, který vyžaduje spíše pozorování než divadelní představení. Nízkorozpočtová metoda předpokládá, že malý tým pracuje s maximální koncentrací, aby se rozvinul a vytvořil co nejlepší podmínky pro dva.“ 13letých, jejichž výkony jsou pro výsledek klíčové.“ „Film bude částečně založen na improvizaci,“ uvedl Zdeněk Geraski v prohlášení.

Film produkoval Jordi Newbo i/o jinak (Česká republika) a koproducent Filmová produkce Arena (Slovensko) a Výroba Tangeru (Rumunsko).

Projekt je podporován Český filmový fond, Slovenský audiovizuální fond, region Czechosti (Garáž Ustiki) a Sony EvropaPři fotografování se používaly fotoaparáty a objektivy Sony.

Celkový rozpočet je 500 000 eur.

„Začali jsme natáčet 1. března 2022 a ukončili natáčení 30. května 2022. Natáčení trvalo více než 40 dní v České republice (březen) a v Rumunsku (duben).“ „Nyní jsme v procesu střihu a hledáme platformu Work in Progress, protože nám stále chybí téměř 50 000 eur na dokončení filmu, který by měl mít premiéru příští rok,“ řekl FNE producent Jordi Neubo.

„Je to Zdeňkův čtvrtý celovečerní film, ale druhý film autora, takže se vrací k sobě. Myslím, že je to velmi důležitý moment v jeho kariéře. Je to také druhý celovečerní film naší produkční společnosti i/o post. Tentokrát je to globální koprodukce, takže i pro nás je to důležitý krok Nezávislost je klíčové slovo pro Zdeňka, pro nás i pro naše hlavní hrdiny, kteří utíkají z domova.“ „Myslím, že pro naše hlavní hrdiny to bude odrazový můstek pro skvělou hereckou kariéru,“ řekl také Neubo.

Zdenek Geraski se narodil v roce 1969 v Giessenu a vystudoval scenáristiku a drama v r Famo. Po několika dokumentech od Česká televizejeho první film Popata V roce 2012 získal čtyři České lvy (včetně Ceny za režii a Nejlepší film) a také Cenu Filmové Nadace RWE & Barrandov Studio za nejlepší scénář. Mezi jeho další celovečerní filmy patří historická dramata V Techo (2014) z produkce Slovenska Film Furia A podílel se na jeho výrobě i/o jinak, Česká televize, Rozhlas a televize Slovenskaa Slovenský filmový ústav, Christoph (2021) produkoval Alif pro kino a média (SK) a koprodukoval ji i/o jinak A SplněníA také dokumentární drama Buh Nami (2018), pro který vytvořil Česká televize.

Informace o výrobě:

projekt:

i/o jinak Česká republika)

Koproducenti:

Filmová produkce Arena (Slovensko)

Výroba Tangeru (Rumunsko)

Kredity:

Režie: Zdeněk Geraski

Scénář: Zdeněk Geraski

DoP: Michal Czerny

Střih: Peter Torina

Hrají: Daniel Zeman, Maisa Kolmanová, Anita Krausová, Marian Mitash, Rica Derzi