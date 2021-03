April Ross a Alex Klinman vyhrávají mezinárodní návrat na plážový volejbal

April Ross A Alex Kleinman Získali titul na prvním mezinárodním turnaji v plážovém volejbalu od roku 2019, čímž posílili argument, že jsou olympijskými favority.

V pátečním finále v Dauhá Američané zametli mistry světa Melissa Humana Paredes A Sarah Pavan Z Kanady 22-20, 21-18, měli za sebou vítěznou sérii v 18 zápasech od svého návratu do soutěže během pandemie Coronavirus.

“Stále cítíme, že existuje spousta prostoru pro zlepšení,” řekl Ross.

Rossová, dvojnásobná olympijská medailistka, a Clenman, její nový olympijský partner, tento týden prohrály jeden set v šesti zápasech.

Porazili Humanu Paredes a Pavana, jediný tým, který se ujal vedení, když byl tento sport zastaven loni v březnu, ve všech třech přímých setkáních, protože turnaje byly obnoveny loni v létě místními událostmi AVP.

Ross a Kleinman mezinárodně vyhráli čtyři ze svých pěti setkání s Kanaďany od začátku roku 2019 – podle BVBInfo.com jediná porážka, která přišla na největší akci, finále mistrovství světa 2019.

Ross i Klinman uzavírali jedno z míst pro plážový volejbal žen na olympijských hrách v USA.

Trojnásobný olympijský vítěz Keri Walsh Jennings A Brooke Sweet Vede na druhém a posledním místě pořadí, které může být připraveno do června před termínem olympijské kvalifikace.

Walsh Jennings (42 let), který s Rosem v Riu získal bronzovou medaili, a Sweet byli jediným týmem, který tento týden vyhrál Ross a Kleinman. Ale byli naštvaní na venkovské ženy Kelly Kolinsky A Emily Stockmanová V 16. kole

Kolinsk a Stockman obsadili v Dauhá čtvrté místo, což byl jejich nejlepší výsledek na mezinárodní akci tohoto kalibru. Třetím americkým týmem, který soutěží o poslední olympijské místo, je Kelly Claes A Sarah SpunsellKdo prohrál ve čtvrtfinále.

Americká olympijská kvalifikace zůstává bojem tří týmů o dvě místa mezi olympijským vítězem 2008 Phil Dalhouser A Nick LucenaA Taylor Crabbe A Jaku kapsa A Trey Born A Trevor Crabbe.

Taylor Krabbe a Jeb porazili Dalhousera a Lucenu v zápase o třetí místo v Dauhá. Tato umístění pomohla oběma týmům v olympijské kvalifikaci. Trevor Krabbe a Born, kteří jsou nyní na třetím místě v americké olympijské kvalifikaci, se po prohře v místní kvalifikaci nedostali do hlavního losování z Dauhá.

Existuje pět dalších mezinárodních turnajů s důležitými olympijskými kvalifikačními body – po sobě jdoucí akce v mexickém Cancúnu od 16. dubna do 2. května, v ruském Soči od 26. do 30. května a v Ostravě v České republice od 2. června do 6. června.

