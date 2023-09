Další informace o MSI Hosts | názor

Seznamte se s Lukem Blainem:

Jmenuji se Luke Blaine a jsem výkonný sportovní redaktor Daily Athenaeum. Jsem junior a studuji sportovní média a dobrodružství.

Svou kariéru DA jsem začal v prvním roce v týmu News/Culture a nakonec jsem se přesunul do sportovního psaní. Zpočátku jsem se věnoval tenisu a na jaře 2023 jsem povýšil na přidruženého sportovního redaktora.

Svou vášeň pro sportovní média jsem si uvědomil během svého studia na Point Pleasant Junior/Sr. Když jsem na střední škole vstoupil do školního rozhlasového pořadu, Point Pleasant Live. Za dobu, co jsem tam byl, jsem tři roky komentoval fotbal a pět let chlapecký basketbal, začínal jsem v osmé třídě.

Dokud jsem se nedostal na West Virginia University, neměl jsem v tištěných médiích žádnou vizi. Psaní a editace pro DA je nyní jednou z mých oblíbených částí studentské práce.

Jsem vděčný za příležitost sloužit jako výkonný sportovní redaktor a také být zakládajícím hostitelem podcastu „Mountaineer Sports Insider“.

Seznamte se s Tanorem Lambertem:

Jmenuji se Tanor Lambert a jsem sportovní ředitel WWVU-FM U92 The Moose. Jsem také junior v oboru žurnalistika.

O podcastu:

Podcast „Mountaineer Sports Insider“ začal loni v lednu jako společný podnik mezi WWVU-FM U92 The Moose a The DA.

Přehlídka je na téměř všech podcastových platformách a končí v pátek v poledne. Diskutujeme o současných a nadcházejících týdnech kolem sportů WVU.

Moderátoři také čas od času vyzpovídají významné sportovní osobnosti WVU. Někteří z minulých hostů přehlídky jsou hlavní tenisový trenér WVU Miha Lisac, hlavní trenér basketbalu žen WVU Mark Kellogg a viceprezident a ředitel atletiky WVU Wren Baker.

Přehlídka je slyšet nejen u nás, ale i po celém světě. Přihlásili se posluchači z Panamy a České republiky a také Antiguy a Barbudy. S více než 25 epizodami a stovkami stažení byl položen základ pro MSI.

Cílem je nadále růst v rámci studentských médií, přijímat více hostů a rozvíjet rostoucí základnu posluchačů. Užili jsme si to, že jsme zakládajícími členy MSI, a jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v cestě, ať to jde.