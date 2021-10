Hand Capitals wolf 8 po sobě jdoucích proher na začátku sezóny | národní sport

Washington (AFP) – John Carlson vstřelil dlouho očekávaný gól, Alex Ovečkin přidal gól zdarma a Washington Capitals v pátek večer porazili Arizonu 2:0 a dali Coyotes osmou prohru v řadě na začátku sezony.

Carlsonův gól s 7:58 do konce třetiny byl třetí z 25 šancí Capitals v přesilové hře, která se datuje od úvodního večera. Prvních pět šancí hrát proti Arizoně před útěkem nevyšlo.

“Celou noc mlátíš a snažíš se dát gól,” řekl trenér Peter Laviollette. “Snažíte se to uskutečnit. Je snadné být frustrovaný a začít vykolejit a myslím, že jsme to ustáli a nakonec jsme dosáhli velkého cíle.”

Washington přehrál Arizonu 32:16, ale snažil se vytvořit dobré šance na skórování, nemluvě o skórování, přes strážce nováčka Karla Vemelku, než Carlsonova střela zasáhla pokutový kop. 25letý hráč z České republiky dokončil 30 zákroků, včetně několika pozoruhodných zastávek se stejnou silou, aby Wolves měli šanci zaútočit na své první vítězství v sezóně.

“Vej byl velmi solidní,” řekl trenér prvního ročníku Coyotes Andre Torini. “Byl opravdu solidní a celou dobu nám dával naději. Byli jsme o ránu daleko a věděli jsme, že porazit ‚Vej‘ bude těžké.”

Capitals však bruslili v kruzích kolem svého nadřazeného soupeře a talentový nepoměr se nakonec ukázal. Ovečkinův gól na poslední chvíli byl jeho devátým ligovým vedením v této sezóně a 739. v kariéře, dva góly za čtvrtým Bretem Hullem na historické listině.

Šestatřicetiletý Ovečkin také remizoval s MVP Connorem McDavidem o nejvíce bodů v NHL, každý s 15 body.

“Nejsme tím tolik šokováni, ale je skvělé to vidět,” řekl o Ovečkinovi obránce Capitals Justin Schultz. “Myslím, že se to vůbec nezpomalí.”

Ve svém prvním zápase bez zraněného křídelníka TJ O’Shea a stále chybějícího středního záložníka Niklase Backstroma se Washington vyhnul po sobě jdoucím ztrátám a v této sezóně zatím v organizaci neprohrál.

„Byl to dobrý měsíc,” řekl Schultz. „Samozřejmě neprohrát v organizaci, je to fajn věc. Je to pro nás dobrý začátek.”

Rebuild Arizona klesla na 0-8-1 a zůstala poslední v tabulce ligy o jeden bod. Když se vítěz Stanley Cupu z roku 2018 Jay Beagle vrátil do města, Coyotes vyvolali v hlavních městech paniku, než se jim to nepodařilo.

“Musím pochválit i Arizonu, protože hráli včera večer a soutěžili tam opravdu tvrdě a soutěžili na ledě,” řekl LaViolet. “Do třetího poločasu přišel, že musí najít gól.”

Ve svém třetím startu sezóny zastavil Ilja Samsonov všech 16 střel, kterým čelil, a vychytal čtvrtý těsný gól ve své kariéře v NHL.

“Bylo to pro mě trochu těžké, protože je těžké udržet koncentraci,” řekl Samsonov. “Dneska těžké vítězství, ale všichni jsme velmi šťastní.”

Poznámky: Jevgenij Kuzněcov z Washingtonu má šestou a sedmou asistenci v sezóně a vyrovnal se tak Tomu Wilsonovi na postu kapitána. …pomohl Carlsonovi v Ovečkinově gólu k dvoubodové hře. …Brett Leeson debutoval v National Hockey League v týmu DC při absenci Nicka Dodda, kterého zhoršilo zranění v dolní části těla při ranním bruslení. …se zapnutým Leasonem oblékl Washington poprvé od 7. dubna 2018 čtyřčlennou sestavu. …Travis Boyd, bývalý kandidát v Capitals, byl pro Arizonu zdravým poškrábáním, aby uvolnil místo švédskému veteránovi Louis Eriksson.

následující

Wolves: Navštivte Carolinu Hurricanes v neděli odpoledne a zastávku číslo 4 jejich šestizápasové divoké jízdy, stále se snaží dát Torini své první vítězství v NHL.

Capitals: Navštivte v pondělí večer dvojnásobné vítěze Stanley Cupu v Tampě Bay Lightning a začněte jejich dvouzápasové turné na Floridě.

———

Sledujte hokejového spisovatele AP Stephena Wyna na Twitteru na adrese https://twitter.com/SWhyno

———

Více z AP NHL: https://apnews.com/hub/NHL A https://twitter.com/AP-sportovní