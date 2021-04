David Moyes říká, že příchod West Hamu do Ligy mistrů není důležitý pro udržení klíčových hráčů ve fotbalových novinkách

Trenér West Hamu David Moyes se nebojí exodu svých hlavních hráčů, pokud v příští sezóně nezajistí Ligu mistrů UEFA.

Poté, co se Hammers na konci sezóny 2019-20 vyhnou sestupu, jsou v tomto termínu velcí a mají dobrou pozici, aby se před svou pondělní cestou do Wolverhamptonu kvalifikovali do Evropy.

Vzhledem k tomu, že fanoušci rostli v Declanu Riceovi a jeho záložníkovi Thomasovi Sochikovi, který si za své výkony v této sezoně získal řadu potlesk, dostal Moyes otázku, zda by West Ham musel vstoupit do Ligy mistrů, aby si udržel své nejlepší hráče.

Skot rychle poukázal na to, že zmíněná dvojice byla v loňské sezóně na druhém konci tabulky, zatímco loanee z Manchesteru United Jesse Lingard v této sezoně před příchodem v lednu nehrál minutu v Premier League.

Moyes řekl: “Když jsme podepsali smlouvu s Thomasem Sochikem, přivedli jsme ho, aby nám pomohl vyhnout se sestupu. V sestupovém týmu hrál Declan Rice a Jesse nám přišel pomoci získat pár zápasů.”













“Abych se otočil a řekl, že budeme muset být v Lize mistrů, abychom si je udrželi, myslím, že všichni tito hráči poděkují Lost Hamu za to, že jim pomohl dostat jejich kariéru zpět na správnou cestu a nasadit je pravá strana směru. “

“Doufám, že Ligu mistrů dokážeme, ale pokud ne, nevidím, že by to měl být důvod, proč si je můžeme udržet. Největší věc, kterou by každý fotbalista chtěl vidět, je, že klub dělá pokroky,” a jsou individuálně. Pokrok.

„Ano, jakýkoli klub může dělat hráčská vystoupení, ale neměli jsme žádné velké nabídky. Doufám, že žádné z nich nedostaneme, ale pokud ano, jako každý jiný klub, podíváme se na ně.“

„Nevím, kde je Bank of England pro Thomase Sochika, ale řekl jsem s Declanem, že to bude vyžadovat Bank of England a Royal Bank of Scotland. Česká banka by měla být stejně jako pro Thomase!“

Moyes připustil, že West Ham musí zajistit, aby zůstali na vysoké úrovni, a Rice ocenil jeho výkon s Anglií za minulý týden.

Záložník, který v této sezóně pravidelně řídil tým, byl jedním z nejlepších hráčů klubu a navázal silné partnerství se Součkem.

Bývalý manažer Manchesteru United Moyes věří, že podpisy Hammers za posledních 12 měsíců prospěly rozvoji anglického mezinárodního týmu.

Trenér Hammers dodal: „Úkolem je udržet West Ham na této úrovni a chci přivést hráče a myslím si, že jsme nyní na úrovni.“

“Takže vylepšování Declana, doufám, že je vnímán jako součást týmu West Ham, a ne jen kvůli němu, že jsme přidali další hráče, aby se pokusili pomoci Declanu zlepšit, kdo bude pracovat s Declanem.”

„Dali jsme mu skvělou platformu, abychom mu ukázali přesně to, čím byl. Ve většině zápasů byl kapitánem týmu a klubu, takže dostal skutečnou šanci vstát a vstát.“

„Když pak přišel do anglického týmu, myslím, že ukázal přesně to, co dělá celou sezónu. Pravděpodobně to trvalo poslední dvě hry, než si lidé přesně uvědomili, co Declan dělá, ale buďme spravedliví, je stále mladý .

„Stále dělá chyby. Nehraje vždy dobře v každém zápase, ale v této sezoně pro nás odvedl skvělou práci, byl skvělý.“