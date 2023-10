Český influencer shodí z vrtulníku milion dolarů a lidé ho spěchají vybírat

Lidé posbírali všechny bankovky za necelou hodinu do igelitových pytlů.

Český influencer a televizní moderátor Kamil Bartošek potěšil lidi poté, co shodil z vrtulníku u města Lissa nad Labem 1 milion dolarů. Bartoszek, známý pod přezdívkou Kazma, se zpočátku rozhodl nabídnout obrovskou sumu peněz jen jednomu výherci v soutěži. Účastníci byli požádáni, aby dekódovali kód obsažený v Kazmově filmu „Onemanshow: The Movie“, aby našli peníze. Hádanku se ale nikomu nepodařilo vyřešit.

Influencer pak přišel se záložním plánem a rozhodl se rozdělit peníze mezi všechny soutěžící, kteří se přihlásili. V neděli v 6:00 jim poslal e-mail se záhadnými informacemi o tom, kam dá peníze. V souladu se svým slibem dorazil na určené místo a ve stanovený čas vrtulníkem.

Kazma video sdílel na svém oficiálním instagramovém účtu a okomentoval ho slovy: „První skutečný déšť peněz na světě!“ Vrtulník shodil v Česku milion dolarů a nikdo nezemřel ani nebyl zraněn. “

Podívejte se na video zde:

„Za pár dní nad Českem přeletí nákladní vrtulník. Měl by pod sebou kontejner s milionem dolarů v dolarových bankovkách. Tento kontejner má na dně obří dvířka. A v mžiku se otevřou dveře tohoto kontejneru kdesi nad Českou republikou. Kdy a kde se tak stane, to ví jen ten, kdo si kartu aktivoval pár hodin předtím,“ oznámil Kazma s předstihem.

Zatímco peníze pršely z nebe, tisíce lidí shromážděných na náměstí posbíraly všechny bankovky za necelou hodinu do igelitových pytlů. Na videu zveřejněném na internetu je vidět, jak lidé běží s taškami na poli a snaží se nasbírat co nejvíce jednodolarových bankovek. Někteří si přinesli i deštníky, aby co nejsnazším způsobem získali co nejvíce peněz.

Jednodolarové bankovky si podle Kazmy vyzvedlo asi 4000 lidí.

Za zmínku stojí, že každá bankovka měla nalepený QR kód s odkazem na online platformu, kde mohli výherci věnovat peníze charitativním organizacím.

“Dala nám spoustu nápadů, co dělat s penězi, které nikdo nevydělal. Nejčastěji nám píšete kvůli těmto třem věcem: pomozte někomu, darujte peníze na něco dobrého, darujte je hráčům, kteří hráli naši hru, a udělejte další nabídku s penězi. „Tak jsem přemýšlel, co s tím dělat, a pak mě napadlo, že bychom mohli tyto tři věci spojit dohromady,“ řekl Kazma ve videu, než se vydal na dobrodružství.