Mimozemský rádiový signál Blc1 Proximy Centauri nalezený Breakthrough Listen konečně vysvětlil

V dubnu 2019 zachytil australský dalekohled velmi matoucí rádiový signál, který se zdál vycházet z nejbližší sousední hvězdy Slunce. Odkaz neměl jasné vysvětlení. Místo toho se zdá, že má charakteristické znaky něčeho inteligentního mimozemského života vytvořeného.

A ve skutečnosti to byl celý smysl výzkumného projektu, který našel signál. Projekt nazvaný „Listen“ v hodnotě 100 milionů dolarů, nazvaný Breakthrough Listen, strávil posledních pět let používáním nejmodernějších teleskopů po celém světě, aby naslouchal známkám mimozemského života z celé galaxie.

Signál z roku 2019, nazvaný „blc1“, byl přesně to, co výzkumníci hackování doufali, že najdou. Blc1 detekovaný radioteleskopem Parkes Murriyang v jihovýchodní Austrálii přicházel přímo z Proximy Centauri, hvězdy vzdálené jen 4,2 světelného roku a domovu dvou planet.Předpokládá se, že jeden z nich by mohl být v životě obyvatelný.

Podle Sophie Sheikh z Berkeley City Research Center byl signál „jedinečně podobný typu signálu, který bychom očekávali z vesmíru“. Bylo to něco, co bylo možné vyrobit pouze technologií – a technologií od vesmíru až po botu. Vyřazení satelitů nebo letadel trvalo několik hodin. Pokud byl přírodního původu, signál by se měl časem opakovat, ale tým ho během desítek hodin následných pozorování Proximy Centauri nikdy znovu nezaznamenal. Místo toho to byl jediný druh signálu, který se od inteligentní civilizace očekával.

Během posledních dvou let tým Breakthrough kontroloval data a nakonec se vrátil s verdiktem ohledně blc1.

Špatná zpráva: nejsou to mimozemšťané.

“Můžeme s jistotou říci, že blc1 je kompatibilní s lidským radiofrekvenčním rušením z nějakého druhu pozemní technologie,” Sheikh, spoluautor dvě nové Studie na blc1 Publikováno v přírodní astronomie, řekl Daily Beast. “I když bychom jednoho dne samozřejmě rádi našli důkazy o mimozemském životě, proces zkoumání blc1 měl sám o sobě velmi vědeckou hodnotu.”

V průběhu dvou let analýzy tým zjistil, že blc1 ve skutečnosti sdílí stejnou frekvenci jako jiné rádiové rušení zachycené přibližně ve stejnou dobu, kdy byl blc1 objeven. Hluboký ponor do dat našel více než 60 “kopií” signálu blc1, všechny s velmi jasnými známkami toho, že jde o rádiové rušení.

Přestože tým stále přesně neví, co vytvořilo blc1, mimozemský původ byl vyloučen.

Sheikh a její kolegové toto vyšetřování nepovažují za úplnou ztrátu. Podle jejího názoru je to příležitost ke zlepšení algoritmů určených k eliminaci lidských zásahů a ke zlepšení procesu, který má pomoci komplexněji vyhodnocovat tento typ dat. Je také ráda, že mají takový hardware a software, který dnes dokáže tyto signály prozkoumat přesněji. Nechvalně známé “Wow!” Signal – Pojmenován po učencích, kteří si všimli, že napsal “Wow!” Při čtení dat – šlo o podobný extrémní fotogram, který byl objeven v roce 1977 v Ohiu, ale vědci nebyli schopni vysledovat jeho původ.

„Bez této nové technologie by jednorázový signál jako blc1 zůstal v limbu jako ‘Možná to bylo, možná nebylo,’ jako Wow!

Nová zjištění jsou zátěží, ale vědci s Proximou Centauri neskončili. Vesmírný teleskop Jamese Webba NASA, který byl popsán jako nástupce Hubblea a bude vypuštěn příští měsíc, Dokáže detekovat známky života na jedné z hvězdných planet. Projekt Starshot, sesterský projekt Breakthrough Listen, plánuje jednoho dne postavit a vypustit flotilu malých kosmických lodí do Proximy Centauri, aby se zblízka podíval na jakýkoli mimozemský život. Tento plán zahrnuje Obří laserové dělo, které může nebo nemusí být nemožné postavitTakže si budeme muset počkat, jak to dopadne.