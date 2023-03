Honduras hodlá otevřít diplomatické vztahy s Čínou | Politické zprávy

Honduraská prezidentka Xiomara Castro uvedla, že chce, aby její země otevřela formální diplomatické vztahy s Čínou, což by ukončilo její formální vztahy se samosprávným ostrovem Tchaj-wanem.

Castro, která během své volební kampaně v roce 2021 řekla, že změní vztahy s Pekingem, než později ustoupí, v úterý večer na Twitteru napsala, že pověřila svého ministra zahraničí, aby zahájil proces uznání Čínské lidové republiky.

Napsala, že tento krok byl „známkou mého odhodlání splnit plán vlády a volně rozšířit hranice“.

Tisková agentura Reuters citovala honduraského ministra zahraničí Eduarda Reinu, který místní televizi řekl: „Musíme se na věci dívat velmi praktickým způsobem a snažit se dosáhnout toho nejlepšího prospěchu pro obyvatele Hondurasu.“

Tchajwanské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vyjádřilo vážné znepokojení honduraské vládě a vyzvalo ji, aby své rozhodnutí pečlivě zvážila a „nepadla do čínské pasti“.

Zatímco Shiumara ve svém tweetu nezmínila Tchaj-wan, Čína neumožňuje zemím udržovat oficiální vztahy s Tchaj-pej, pokud uznají Peking.

Analytici uvedli, že krok Hondurasu nebyl neočekávaný s ohledem na komentáře Xiomary ke kampani a nedávné diskuse s Čínou o finanční pomoci – v únoru Reina oznámila, že Peking poskytne finance na další přehradu podél řeky Patoka.

„Myslím, že jsme trochu připraveni, takže si nemyslím, že to bude velký problém,“ řekl Al Jazeera Yao Yuanye, ředitel programu Tchajwanských a východoasijských studií na University of St. Thomas v Texasu. „Ale může to způsobit, že veřejnost na Tchaj-wanu pocítí mírnou paniku, protože nás opět opustila jiná země.“

Čína se snaží prohloubit vztahy se zbývajícími spojenci Tchaj-peje od chvíle, kdy byla Tsai Ing-wen poprvé zvolena prezidentem Tchaj-wanu v roce 2016. Mnoho zemí, včetně Šalamounových ostrovů, provedlo změnu.

Ve Střední Americe, v regionu, který Spojené státy dlouho považovaly za ve sféře svého vlivu, přerušila Nikaragua diplomatické vztahy s Tchaj-wanem v roce 2021. Pokud se Honduras změní, Tchaj-wan formálně uzná pouze Belize a Guatemala, který zůstane pouze Tchaj-wanu. 13 oficiálních diplomatických spojenců po celém světě ve srovnání s 22, když Tsai nastoupil do úřadu.

„Středoamerické uznání Tchaj-wanu je dědictvím studené války,“ řekl Al-Džazíře Bruno Benetti, doktorand na London School of Economics a expert na čínské vztahy v Latinské Americe. Od té doby se mnohé změnilo, včetně velkolepého hospodářského vzestupu Číny. Po desetiletí byl Tchaj-wan skutečně atraktivnějším ekonomickým partnerem než Čína. To je dávná historie, Tchaj-wan nemůže konkurovat obrovskému čínskému trhu.“

‚vypůjčený čas‘

Tsai, který je Pekingem považován za „separatistu“, již dříve obvinil Čínu z „dolarové diplomacie“ v otázce diplomatického uznání, v důsledku čehož byl také Tchaj-wan, formálně známý jako Čínská republika (ROC), vyloučen z mezinárodních orgánů, jako je např. Světové zdravotnické shromáždění a Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

„Pokud jde o diplomatické spojence, zdá se, že Tchaj-wanu to trvá dlouho,“ řekla Sana Hashemi, hostující členka nadace Taiwan-Asia Exchange Foundation v Taipei. „Od roku 2016 je to poslání Číny omezit mezinárodní prostor Tchaj-wanu a potrestat Tchaj-wan.“

Vláda Čínské republiky byla založena v Taipei na konci čínské občanské války v roce 1949, kdy komunisté založili Čínskou lidovou republiku v Pekingu. Vláda v Pekingu tvrdí, že demokratický Tchaj-wan je jejím vlastním územím, nemá právo na vztahy mezi státy a nevyloučila použití síly k dosažení svých cílů.

Will Freeman, člen latinskoamerických studií na Council on Foreign Relations ve Washingtonu, D.C., poznamenal, že Čína již dlouho buduje užší vztahy se zeměmi Střední Ameriky.

Castro po svém nástupu do úřadu ustoupila od myšlenky svrhnout Tchaj-wan. V tomto smyslu je toto rozhodnutí překvapivé. Ale to by asi tak být nemělo, uvedl Freeman v e-mailu. Čína po léta pracovala na rozšíření své přítomnosti ve Střední Americe, zatímco americké administrativy – republikánské a demokratické – intenzivně spolupracovaly s vládami v regionu na imigraci, ale jen sporadicky na jiných otázkách. Nyní je účet splatný pro nedostatek velkého zájmu.“

Manévr o vliv se odehrává v době rostoucího napětí mezi Pekingem a Tchaj-pej a zhoršujících se vztahů mezi Spojenými státy a Čínou.

Vzhledem k tomu, že se tichomořské státy vzdalují od Tchaj-wanu, a poté, co Šalamounovy ostrovy podepsaly bezpečnostní dohodu s Čínou, Spojené státy posílily svou angažovanost v regionu.

Americký prezident Joe Biden v loňském roce hostil tichomořské vůdce v Bílém domě na to, co bylo popsáno jako bezprecedentní summit, který skončil velkorysými přísliby USA o pomoci a závazku vypořádat se se změnou klimatu – existenčním problémem pro mnoho tichomořských národů. Minulý měsíc Spojené státy znovu otevřely své velvyslanectví na Šalamounových ostrovech, které bylo uzavřeno v roce 1993.

Zájem Číny o region také vyvolal znepokojení v sousední Austrálii a na Novém Zélandu, stejně jako v tichomořských zemích.

Minulý týden odcházející vůdce Mikronéských federativních států (FSM), jedné z nejmenších zemí světa, obvinil Čínu z uplácení úředníků a „přímých výhrůžek“ proti jeho osobní bezpečnosti kvůli jejímu úsilí získat kontrolu nad Tchaj-wanem.

Panuelo, který opustí úřad v květnu, řekl, že Čína se snaží intervenovat ve Federativních státech Mikronésie, aby zajistila, že se země přiblíží k Pekingu nebo zůstane neutrální v případě války s Tchaj-wanem.

Federativní státy Mikronésie, které jsou domovem pro méně než 115 000 lidí a nacházejí se asi 2 900 kilometrů severovýchodně od Austrálie, jsou nezávislé, ale od Spojených států dostávají finanční pomoc a záruky obrany v rámci takzvané dohody o volném sdružení.

S reportáží Erin Hill v Taipei a Johna Bauera v Kuala Lumpur.