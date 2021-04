Český tenista má pozitivní výsledky na ITF Delhi | Tenisové novinky

Share on Facebook

Dalibor Svrchina, 18letý český tenista, který tento týden soutěžil v ITF v kategorii 15 000 dolarů v New Delhi pro muže, měl pozitivní test na Covid-19.

Svrcina měl hrát ve semifinále dvouhry a finále čtyřhry, ale musel se účastnit obou.

„Pozitivní výsledek jsme se dozvěděli včera večer večer. Byl umístěn do karantény,“ řekl ředitel turnaje Richa Bakshi.

“Nevykazoval žádné příznaky. Jeho trenér, který s ním sdílel pokoj, kromě manželského partnera, měl negativní testy,” dodala.

Výsledkem je, že soupeř SafrChina v semifinále dvouhry Nikki Ponacha postoupil do finále, kde minulý týden čelil Američanovi Oliverovi Crawfordovi, vítězi v Pune.

Ve finále čtyřhry využili Arjun Cady a Sakth Meneni, zatímco Maďar Zumpor Felicz, partner Safrachina, se usadil na druhém místě.

Svrcina, umístěný na 863, byl součástí českého národního týmu juniorského Davis Cupu v roce 2017. Soutěžil v Pune, kde prohrál ve druhém kole ve dvouhře a semifinále ve čtyřhře.

Kerman padá v semifinále

Carman Coeur Thandyová druhý týden po sobě prohrála v semifinále po svém sobotním výstupu z turnaje ITF Women’s $ 15 000 v tuniském Monastiru.

Kerman, který minulý týden prohrál na kole čtyř na stejném dvorci, prohrál 6-7 (3) 3-6 s 20letou Běloruskou Annou Kobarevovou.