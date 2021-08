Nenazývejte nás zrádci: Potomci Cortesových spojenců hájí svou roli při rozpadu aztécké říše | Mexiko

Když lidé z mexického státu Tlaxcala cestují do jiných částí země, jsou někdy krajany ponižováni jako zrádci.

Tlaxcala je co do velikosti nejmenším státem v Mexiku, ale v mexické rané historii hrál obrovskou roli, v neposlední řadě, když se domorodí obyvatelé Tlaxcaly spojili s malou skupinou dobyvatelů Hernánem Cortesem, aby zničili aztéckou říši.

Nyní, když Mexiko v pátek slaví 500. výročí pádu aztéckého hlavního města Tenochtitlan, se role Tlaxcalanu při dobývání přehodnocuje.

Mnoho historiků tvrdí, že bez účasti Tlaxcalanu a dalších domorodých vojáků by se Tenochtitlan možná nedostal do rukou Španělů.

V roce 1520 se Tlaxcalan spojil s Hernánem Cortésem a svrhl aztéckou říši. Foto: Neznámý / Corbis

Rovněž přezkoumávají obvinění ze zrady a tvrdí, že Tlaxcalan a další městské státy ve skutečnosti bojovaly za osvobozovací válku proti utlačujícímu Mexičanovi (jak byli známí Aztékové).

„Ne od 600 do 800, které dobyli Španělé [Tenochtitlán]. Tisíce a tisíce Tlaxcalanů, Huychotsingů nebo jiných národů byly pod jhem Mexika a chtěly se osvobodit, “uvedl archeolog Eduardo Matos Moctezuma. Řekl Formula Radio.

“Cortes s ním bojoval 30 000 až 40 000 Mesoameričanů,” řekl Aurelio Lopez Corral, archeolog z Tlaxcaly. „Nemohl by to udělat sám.“

Dobytí je jedinečnou událostí v historii Mexika, která je vnímána jako okamžik národního šoku a základní práce národa – a zůstává velmi kontroverzní.

Události k výročí se setkaly s vlažným nadšením, protože se Mexiko potýká s pandemií koronaviru. V r. Mexiko Centrální náměstí zocalo ve městě.

Prezident Andres Manuel Lopez Obrador vyzval španělskou korunu a Vatikán, aby se omluvily za svou roli v „údajné invazi“. Španělsko odmítlo; Papež František se omluvil při návštěvě Bolívie v roce 2015.

Sám Cortes zůstává hluboce polarizující postavou mexické historie, Chamtivý padouch, který je také zakladatelem národaCortes a jeho původní překladatel známý jako La Malinche porodili prvního Mexičana.

Yasir Zarat Mendez, který vytvořil dokument, který zpochybnil řešení oficiální historie Tlaxcaly, uvedl, že jeho role v Tlaxcale byla obvykle podceňována.

„Není na rozdíl od jiných míst vnímán přesně jako padouch, ale jako někdo, kdo v historii hrál složitou roli,“ řekl. „Curtis zůstává poněkud bez povšimnutí a zůstává pod úrovní místních postav.“

Mezi nimi je ve státě stále rád vzpomínaný Xicohténcatl mladší, princ z Tlaxcalanu, který se vehementně stavěl proti sousedům se Španěly.

V době dobytí sdíleli Tlaxcalans s Mexikou kosmickou vizi a mluvili stejným jazykem – Nahuátl.

Mexico City se chystá oslavit výročí pádu aztéckého hlavního města Tenochtitlan. Foto: Carlos Ramirez/EPA

Ale na rozdíl od císařských Aztéků měl Tlaxcala kolektivnější formu vedení, a když dorazil Cortes, někteří z vedení viděli příležitost svrhnout dávného nepřítele, řekl Zarate.

Tato oblast poskytla vojákům dobytí ostrovního města Tenochtitlan a umožnila mu přeskupit se poté, co byl nucen uprchnout z aztéckého protiútoku. Cortes byl proslulý stavbou lodí používaných k dobytí aztéckého hlavního města Tlaxcala.

“Byla to otázka politického přežití,” řekl Zarat. “Abyste se zachránili, museli jste se obrátit na všechny potřebné spojence.”

Po pádu Tenochtitlánu Tlaxcalanové jejich uspořádání dobře využili – a Španělé si vzali místní šlechtice. Tlaxcala získala ve španělském koloniálním období zvláštní místo s formou autonomie. Jeho obyvatelé získali právo usadit se v jiných částech kolonie.

Když ale ve dvacátých letech 19. století získalo Mexiko nezávislost, byla tato moc ztracena a rozvíjení národních mýtů se zaměřilo na pád Mexika a označovalo tlaxcalanské zrádce.

Národní institut historie a antropologie (INAH) hostil v Tlaxcale v roce 2019 – 500 let poté, co Curtis dorazil do státu – fóra, aby prozkoumala místní roli při dobývání. A podle organizátorů to vzbudilo velký zájem.

“Většina obyvatel Tlaxcalu má v myslích nepříjemný trn.” [about the conquest] “Potřebují však argumenty, aby vysvětlili, proč nejsou zrádci,” řekl v rozhovoru pro rok 2019 delegát Národního institutu v Tlaxcale Juan de la Rosa.