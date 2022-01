AGDQ 2022 Online nastavuje nový rekord ve fundraisingu ve výši 3,4 milionu dolarů

obrázek : JDQ

Úžasné hry vyrobené rychle 2022 Je to za námi, ale charitativní online sprintová akce zakončila svůj týdenní běh zcela novým rekordem pro jakoukoli událost GDQ, která získala 3 422 122 $ v rámci více než 49 000 individuálních darů. Dosáhlo také 1 milionu a 2 milionů $ rychleji než jakékoli předchozí akce GDQ.

jako loni , AGDQ 2022 bude letos online, aby byli všichni v bezpečí a zdraví, zatímco svět bojuje s c Pandemie Ovidia-19. Účastníci streamovali hry ze svých domovů, zatímco diváci je sledovali online a darovali peníze hráčům na různé účely, včetně dotazů na jména postav a výkřiky. událost Začal leden. 9 Dnes to skončilo dříve.

Darovalo mnoho a mnoho lidí. Podle statistik sdílených zaměstnanci AGDQ, průměrný dar byl 69 $ (úžasné) a nejvyšší individuální dar byl 236 656 $. To vše dohromady činilo 3,4 milionu dolarů. A stejně jako lidé spouštějí různé hry rychle, událost dosáhla tohoto čísla velmi rychle. Nastavila rekordy a dosáhla 1 milionu, 1,5 milionu a 2 milionů $ rychleji než kterákoli předchozí událost GDQ. Pro kontext: Loňská událost vynesla 2,7 milionu dolarů, což je stále působivé.

Poté, co to dělal více než deset let, JDQ Nyní získala více než 37 milionů dolarů nebo mnoho charitativní nadace, Včetně Nadace pro prevenci rakoviny a Doktoři bez hranic.

tyto roky Akce zažila během minulého týdne několik skvělých jízd. někdo vyhrál Sekera Se zavázanýma očima A dokonce porazit některé bosse, aniž by způsobili jakékoli poškození. Další rychlý běžec Nastavte nový rekord Sonic 4 Nosí stejný kostým modrého ježka. Je třeba poznamenat, že oblečení, které měl na sobě, bylo tak těžkopádné, že kdyby si upravil konzoli, nemohl by ji snadno zvednout. Nezáleží na tom, ještě vytvořit nový světový rekord ve hře.

AGDQ 2022 nahrál všechny rychlostní hry na svůj oficiální kanál YouTube, takže můžete snadno sledovat kterýkoli z těchto běhů nebo nespočet běhů, kdykoli budete chtít. Stále můžete přispět na tuto akci.