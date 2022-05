V České republice se otevírá nejdelší visutý most světa

Víme, že COVID-19 nadále ovlivňuje vaše cestovní plány. Pokud nyní cestujete, nezapomeňte se seznámit s nejnovějšími pokyny CDC Domov mezinárodní Cestování plus místní požadavky, protokoly a omezení pro váš cíl, když přijedete, i pro vaše město po návratu. Buďte tam v bezpečí.

Pokud dáváte přednost vzrušení z výšek, možná si brzy naplánujete výlet do České republiky. V horském středisku v evropské zemi otevřeli nejdelší visutý most pro pěší na světě.

Sky Bridge 721 Táhne se v délce 721 metrů (asi 2 365 stop) a visí 95 metrů (asi 311 stop) nad úrodným údolím. Most, který se pro veřejnost otevřel minulý týden a je tři hodiny mimo Prahu, spojuje dvě pohoří a jeho stavba trvala dva roky.

Dostat se na most, který vzdoruje gravitaci, taky není nic, co by se dalo kýchnout. Návštěvníci se mohou buď dovézt lanovkou ke vchodu, nebo si vybrat pro pěší či cyklistickou procházku v délce přibližně 2,5 mil. Jakmile budou na mostě, budou mít návštěvníci možnost projít se téměř půl míle dlouhým úzkým mostem s úžasným výhledem na 311 stop. Celá cesta trvá něco málo přes hodinu a půl.