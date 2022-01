Rodina se obrátila na SureBurger v české vesnici

SureBurger s hranolky v SureBurger, dříve Rodina, 1507 C St. SW, v jihozápadním Cedar Rapids, Iowa, ve čtvrtek 6. ledna 2022. Majitelé šéfkuchařů Samuel Charles a Phoebe Charles provedli změnu nového konceptu poté, co se loni v lednu krátce objevil jako vyskakovací okno. (Jim Slusiaric/Gazette)

Vedoucí hospody David Basinger míchá svůj ledový čaj Long Island v SureBurger, dříve Rodina, 1507 C St. SW, v jihozápadním Cedar Rapids, Iowa, ve čtvrtek 6. ledna 2022. Majitelé kuchařů Samuel Charles a Phoebe Charles přešli na nový koncept poté, co se loni v lednu krátce objevil jako vyskakovací okno. (Jim Slusiaric/Gazette)

Ústřice na poloviční skořápce v SureBurger, dříve Rodina, 1507 C St. SW, v jihozápadním Cedar Rapids, Iowa, ve čtvrtek 6. ledna 2022. Majitelé kuchařů Samuel Charles a Phoebe Charles provedli změnu nového konceptu poté, co se loni v lednu krátce objevili jako vyskakovací okna. (Jim Slusiaric/Gazette)

Cedar Rapids – středozápadní komfortní klasika v Rodině dostává nový vzhled jako luxusní české vesnické zařízení založené na nové nabídce a názvu.

SureBurger, který se dříve objevil jako vyskakovací okno na Rodině loni v lednu, vrátil svůj seznam 6. ledna na o něco delší pobyt – alespoň do konce ledna.

SureBurger byl již plánován na trvalé místo v Iowa City, protože majitelé Rodiny, šéfkuchař Samuel Charles a Phoebe Charlesová, sledovali nemovitosti, ačkoli k realizaci zbývalo několik měsíců. Ale poté, co selhaly chladiče Rodiny, rozhodli se přesunout otevírání SureBurger na 1507 C St. SW.

Samuel Charles, který byl v roce 2021 jmenován šéfkuchařem roku, řekl: „Toto je okamžitý středobod, při jehož výrobě se cítíme pohodlně. Jsme hrdí na pověst, kterou jsme si získali jako Rodina. Vidíme[SureBurger]jako něco, o čem opravdu věříme, že to dokážeme. dělat vhodně s prostorem.Naše kuchyně a lednice.

Restaurace, která už byla zasažena ztrátou silvestrovských tržeb po uzavření kvůli škrtům v počtu zaměstnanců během její největší noci v roce, dostala druhý zásah po Novém roce, kdy selhaly oba chladiče restaurace. Zmrazte jeden venku. Uvnitř se velmi zahřívá. Všechny jejich potravinářské výrobky byly ztraceny.

Pokud půjdeš: co: jistý burger kde: 1507 C St SW, Cedar Rapids hodiny: ve čtvrtek od 16 do 22 hodin; od 16:00 do 24:00 v pátek a sobotu; V neděli od 11 do 21 hodin. telefon: (319) 200-2515 webová stránka: rodinaiowa.com podrobnosti: Nabídka SureBurger obsahuje vyvýšené, ale rovné hamburgery a hranolky, sendvič s vepřovou panenkou, dva druhy smaženého kuřete, smaženého kraba, ústřice a další. Kromě nabídky SureBurger bude Rodina nadále přijímat rezervace na nedělní brunch. Happy hour bude pokračovat s celodenním barovým programem restaurace; V pátek a sobotu se podávají šťastné hodiny pozdě v noci. Speciální večeře, které již byly s Rodinou naplánovány, budou pokračovat podle plánu.

Životnost SureBurger bude částečně záviset na tom, jak dlouho bude trvat nákup nových vstupních chladičů uprostřed bezprecedentního narušení dodavatelského řetězce s pandemií a zda bude možné pokrýt náklady. Nový koncept kurátorských hamburgerů, kvalitního baru a vybraných mořských plodů umožňuje restauraci pracovat s omezeným chladicím prostorem, který jí zbývá.

„Jsme uprostřed jednání s naší pojišťovnou a zjišťujeme, jaké by mohlo být řešení z hlediska časového rámce,“ řekl šéfkuchař Charles. „Upřímně řečeno, opravdu nevíme.“

Návratnost Rodiny může záviset na tom, zda je pojišťovna ochotna pokrýt náklady na nové chladicí kapaliny. Nové chladiče mohou podle šéfkuchaře stát kdekoli od 8 000 do 25 000 USD – po velkých ztrátách příjmů jde o těžko rozpočtovou položku.

„Bereme to den za dnem,“ řekl. „Možná nám bude chvíli trvat, než získáme takovou dynamiku, abychom upustili takové peníze.“

Nabídka večeře a nápojů SureBurger pokračuje v duchu Rodina a je jen pár kroků od průměrné burgerárny. Počínaje živým burgerem, nabídka obsahuje dva druhy smaženého kuřete, sendvič s vepřovou panenkou, půl ústřic, smaženého humra a další. Doma nakrájené červenohnědé brambory se podávají osolené a křupavé, s možností výběru omáčky, pokud je máte rádi míchané.

Charakteristickým znakem SureBurger je čtvrtkilový hamburger vařený přes vysoké upevnění na brioškové housce z The Local Crumb v Mount Vernon: hlávkový salát, strouhaný sýr Milton’s Prairie Breeze, sladké okurky, aioli a domácí kečup.

„Je to podstata opravdu dobrého, přímočarého burgeru,“ řekl Charles.

Klasy sněhových krabů jsou smažené s kůrkou, ale pokryté strouhankou, která dělá z krabích sušenek lahodné dobrodružství. Smažené kyselé okurky – standardní barové jízdné – udělají příjemné překvapení pomocí různých sladkých okurek. Možnosti dezertů se v noci liší.

Barový program restaurace pokračuje na stejné úrovni jako nápoje, které kdysi nabízela, přičemž si zachovává některé ze svých typických oblíbených rodin Rodina, jako je Gin a Last Word založený na Green Chartreuse, a přidává řadu znovu vytvořených klasik, jako je broskvový sorbet a pár starých -módní odrůdy.

SureBurger zvažuje prodloužení otevírací doby tak, aby otevíralo v únoru pondělí.

Vedoucí hospody David Basinger míchá svůj ledový čaj Long Island v SureBurger, dříve Rodina, 1507 C St. SW, v jihozápadním Cedar Rapids, Iowa, ve čtvrtek 6. ledna 2022. Majitelé kuchařů Samuel Charles a Phoebe Charles přešli na nový koncept poté, co se loni v lednu krátce objevil jako vyskakovací okno. (C. Slusiaric/Gazette)

Smažené okurky s domácím dresinkem z ranče v SureBurger, dříve Rodina, 1507 C St. SW, v jihozápadním Cedar Rapids, Iowa, ve čtvrtek 6. ledna 2022. Vlastníci šéfkuchaře Samuela Charlese a Phoebe Charles provedli změnu nového konceptu poté, co se loni v lednu krátce objevilo jako vyskakovací okno. (Jim Slusiaric/Gazette)

Chicken Time Midwest Hot Fried Chicken v Sure Burger, dříve Rodina, 1507 C St SW, v Southwest Cedar Rapids, Iowa, čtvrtek 6. ledna 2022. Vlastníci šéfkuchaře Samuela Charlese a Phoebe Charles provedli změnu nového konceptu po krátkém vzhled jako okno Pop-up loni v lednu. (C. Slusiaric/Gazette)

Šéfkuchař Samuel Charles krájí vepřové kotlety na přípravu čajových sendvičů ve středu 24. listopadu 2021 v Rodina v Cedar Rapids v Iowě. Majitelé šéfkuchařů Samuel Charles a Phoebe Charles provedli změnu nového konceptu poté, co se loni v lednu krátce objevilo jako vyskakovací okno. (Jeff Stiles / The Gazette)

