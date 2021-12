Aktualizace COVID: Je prázdninové setkání stále bezpečné? Dr. John Labock diskutuje o rizicích

S nárůstem počtu případů koronaviru v důsledku šíření variant Delta a Omicron diskutuje hlavní lékařský korespondent CBS News Dr. Jonathan Labock o opatřeních, která je třeba přijmout na setkáních na konci roku, aby byla zajištěna co nejbezpečnější sváteční sezóna.



Přiznejme si to: Všichni jsme nemocní COVID. A S Omicronem se rychle šíříPřed námi je více nejistoty.

Jako mnoho lékařů se mě často ptají, jak se udržet v bezpečí. Odpověď zní: čím vyšší vrstvy ochrany, tím nižší rizika.

Pro rychlé připomenutí, třídy jsou:

očkování (včetně propagace, pokud se kvalifikujete);

(včetně propagace, pokud se kvalifikujete); masky (Čím lepší maska, tím lepší ochrana);

(Čím lepší maska, tím lepší ochrana); Udržujte si odstup od další osoby ;

; umyj si ruce ;

; Nechte se otestovat na COVID ; A

; A Zlepšete ventilaci a čištění vzduchu (Nezapomeňte, že virus se přenáší vzduchem.)

Je tedy bezpečné sejít se s přáteli uvnitř, když nikdo nemá masku?

Na otázku odpovím otázkou: Jaká je vaše tolerance k riziku?

Velmi nízký důl. Cítil bych se přiměřeně pohodlně a sundal si masku uvnitř s přáteli za tří podmínek:

Za prvé: každý by měl být očkován, a to včetně posilovací dávky. Účinnost vakcíny se může časem snižovat a boostery zvyšují ochranu proti variantám, jako je delta a omikron.

Za druhé: Každý, kdo cítí alespoň nemocný Měl by zůstat doma. To zahrnuje mírné příznaky, které se zdají být způsobeny nachlazením nebo alergií.

Za třetí, přál bych si, aby si každý nechal udělat domácí antigenní test hned, než se sejde. Je velmi dobré být informován, zda máte v systému dostatek virů na to, abyste během několika následujících hodin nakazili někoho jiného. Testování je důležitým nástrojem, který pomáhá omezit šíření, a myslím si, že by mělo být bezplatné.

Dalšími faktory jsou počet osob v místnosti; Nechci, aby to bylo moc přeplněné. Mělo by být dobré větrání – otevřít okna a dveře a zvážit použití čističky vzduchu.

Samozřejmě neexistuje dokonalý protokol pro virus Covid a všichni jsme slyšeli o pronikání delta infekcí u plně očkovaných a posílených lidí. Je důležité poznamenat, že u nich bylo riziko úmrtí v nemocnici nebo úmrtí výrazně nižší než u neočkovaných subjektů.

Je to ještě brzy, ale odborníci na veřejné zdraví očekávají, že tomu tak bude i v případě varianty Omicron. Tak, Vezměte si vakcínu! Z očkování budou mít prospěch i lidé, kteří se již z COVIDu uzdravili.

Zdá se, že u přípravku Omicron je méně pravděpodobné, že způsobí závažné onemocnění než u jiných variant. Ale také se rychleji šíří. Pokud by se tedy nakazilo velké množství lidí, nemocnice by se mohly znovu zaplnit a zdravotní systém by mohl být zahlcen.

I přes výzvy jsem optimista. Máme účinnou léčbu a další se připravuje. támhle Slibná nová pilulka od společnosti Pfizer. Ale je tu jeden úspěch, který stojí nad ostatními: očkování. Byl jsem očkován a mám přeočkování, což je nejlepší pojistka, kterou mám.

Vím, že i přes veškerou snahu se stále mohu nakazit, zvláště s ohledem na to, co se děje s Omicronem. Ale je velmi nepravděpodobné, že vážně onemocním. To mi dává klid.

Takže moje poslední myšlenka pro každého, kdo je způsobilý, ale ještě není očkován, je: Proč zbytečně riskovat, když jde o vaše drahocenné zdraví?

A pro všechny je tu šťastný a zdravý rok 2022 a dále.



Příběh produkoval Jay Kernes. Střih: Ed Givenish.