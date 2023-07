Rusko vrátilo džina do láhve – nebo ano? – Politický

Jamie Detmer je editorem názorů pro POLITICO Europe.

Není zde nic k vidění – prosím, nyní se přesuňte.

Jen něco málo přes týden po 36hodinovém povstání Jevgenije Prigožina a jeho žoldáků z Wagnerovy skupiny se zdá, že toto je linie, kterou Kreml a jeho obhájci a podporovatelé přijali.

Politici a funkcionáři, kteří zlověstně mlčeli a skloňovali hlavy, když náhle propuklo povstání, se nyní shromažďují, hrnou se k prezidentu Vladimiru Putinovi a chválí jeho prozíravost, přičemž se snaží zlehčovat Wagnerův vojenský příspěvek k válce na Ukrajině.

Vjačeslav Volodin, předseda dolní komory ruského parlamentu, Dumy, prohlásil: „Kdyby v čele státu byli v letech 1917 a 1991 lidé jako Putin, nedošlo by ani k revoluci, ani k rozpadu Sovětského svazu. “ Putin se ukázal silnější, řekl v Telegramu.

Na druhé straně státní agentura TASS citovala Andreje Kartapolova, předsedu obranného výboru dumy, že Wagnerova nepřítomnost na bojišti nebude mít žádné negativní dopady. „Neexistuje absolutně žádná hrozba z hlediska poklesu bojové schopnosti, ať už ve středním nebo dlouhém doletu,“ řekl. Státní televizní kanál Rusko-1 podobně zlehčoval účinnost polovojenské skupiny na bojišti a popisoval její roli ve válce jako „vykonstruovaný mýtus“ a přeháněl.

A tak Putinova propagandistická mašinérie znovu nalézá své základy a hlas, byla naprosto zpackaná ozbrojeným povstáním, jehož scénářem byl odsouzenec, z něhož se stal pohřebník a válečný náčelník. A současný ruský car je opět viditelný – nyní, když se zdá, že bezprostřední nebezpečí pominulo.

To je ono Vzorec, který jsme viděli opakovat Znovu a znovu podle Putina mizí, kdykoli nastanou vážné problémy – ať už způsobené člověkem nebo přírodní katastrofy. Například v době, kdy epidemie udeřila, do značné míry chyběla, protože Moskva se snažila omezit její šíření a Petrohrad se připravoval na nárůst případů. Místo toho se izoloval ve svém domě v Novo-Ogaryovo na předměstí Moskvy.

Podobně v roce 2000 Putin trávil dovolenou ve svém sídle v černomořském letovisku Soči, když se v Barentsově moři potopila jaderná ponorka Kursk. Nakonec se sešel s příbuznými 118 obětí, když vypukla mediální smršť, ale schůzka nedopadla dobře, protože byl obviněn z nečinnosti a armáda obviněna z neschopnosti.

V roce 2018 se Putin znovu dostal pod palbu za svou pomalou reakci na masivní požár v obchodním centru v sibiřském městě Kemerovo, který si vyžádal nejméně 64 mrtvých – z toho 41 dětí – a zhrzené rodiny ho obvinily z opakování Kursku. zmizení.

A nyní, když skončila Prigožinova vzpoura, skončily i Putinovy ​​poslední dny Zdánlivě V Dagestánu se smísil s davem milenců v tom, co mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov popsal jako „ohromující projev podpory a štěstí“. Pronesl také projev na náměstí uvnitř Kremlu před 2500 příslušníky armády, bezpečnostních sil a národní armády O Guard, kterým poděkoval za potlačení povstání a záchranu Ruska před chaosem.

Zpráva je předávána tak, že Putin to má pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že nikdy neztratil kontrolu, byl oblíbený a jednal moudře – umožnil rozhovorům ukončit povstání bez dalšího krveprolití a poté nabídl Prigozhinovi cestu ven s exilem v sousedním Bělorusku.

Soudržnost zde stojí v příkrém rozporu se zmatkem, když povstání začalo – od ohromeného počátečního mlčení státních vysílatelů, kteří neměli z Kremlu žádný směr, až po smíšené zprávy, které následují, včetně tvrzení, že za tím musí být Západ. Všechno. Jak Prigožin mířil k ruské metropoli, z Moskvy se začala vzdalovat výkonná letadla, včetně těch oligarchů Arkadije Rotenberga, Vladimira Potanina a ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova, uvádí zpráva. Investigativní web Vazhniye Istorii. Jeho přátelé říkali, že Manturov plánoval víkend v Turecku už dlouho.

Mnohem větší byl zmatek, protože guvernéři regionů si nebyli jisti, co mají dělat nebo očekávat. První náznak určitého směru nakonec přišel asi 24 hodin poté, co Sergej Kirijenko, první zástupce náčelníka Putinova generálního štábu, instruoval regionální guvernéry a vůdce, aby zaregistrovali veřejnou podporu ruskému vůdci.

A oni to udělali. Ačkoli prohlášení prezidenta Burjatska Alexeje Tsydenova bylo nápadně nejednoznačné: „Víte, že naši lidé se stejně bojí o své blízké… bez ohledu na to, zda jsou zařazeni v ozbrojených silách… nebo Wagner. Vaše vzestupy a pády jsou rovny.“

Ale teď je džin zpět v láhvi. nebo je to? Otázky pokračovaly.

Jak se žoldnéřská skupina žoldáků postavila výzvě, kterou udělali? Jak jim bylo dovoleno vzít Rostov – hlavní logistický uzel a vojenské velitelství – a pak pokračovat po dálnici M4, přičemž opozici čelili pouze kolem Voroněže, což je šest hodin jízdy od ruské metropole, a přesto se jim podařilo dosáhnout 240 kilometrů od na okraji Moskvy? Proč ozbrojené síly, bezpečnostní služby a Národní garda reagovaly tak pomalu? A jak mohly bezpečnostní služby – včetně vojenské zpravodajské agentury GRU, která má úzké vazby na Wagnera – neurčit, co Prigožin plánoval?

Byla to neschopnost nebo zrada? Obojí je možné. A to se bezpochyby Putin a jeho příznivci snaží posoudit, když se pohybují v řadách bezpečnostních služeb, ozbrojených sil a technokratů ve vládě. Komu se dá věřit? kdo je ubohý? Kdo byl zrádce? Většina pozorovatelů neočekává rychlou čistku – Putin na to možná není dost silný – a už nyní existují matoucí signály o tom, kdo se dostane dovnitř a kdo vystoupí. Kremlská vlajka je hloupá hra.

Některá západní média však dosud uvedla, že generál Sergej Surovkin, zástupce velitele ruských sil na Ukrajině, byl zatčen. Podle Alexeje Venediktova, bývalého šéfa nezávislé rozhlasové stanice Echo Moskvy, kterou úřady loni zrušily, nebyl Surovkin a jeho blízcí spolupracovníci několik dní v kontaktu se svými rodinami.

Ale prokremelský politolog Sergej Markov věří, že Surovkin je stále předurčen k tomu, aby nahradil Valerije Gerasimova ve funkci náčelníka generálního štábu – což byl jeden z Prigožinových hlavních požadavků. Markov také pověřil Alexeje Dyumina, guvernéra strategicky důležitého regionu Tula a bývalého vysokého bezpečnostního úředníka, aby nahradil Sergeje Šojgua ve funkci ministra obrany. „Ale to se nestane okamžitě, takže se nikdo nemyslí, že Šojgu a Gerasimov byli odstraněni na žádost rebelů,“ knihy.

Pokud se tak stane, byla by to obrovská výhra pro Prigožina, který už měsíce volá po sesazení Gerasimova a Šojgua. Surovikin a Prigozhin jsou si prý blízcí od roku 2015, kdy působili v Sýrii. Na zpravodajském webu Meduza bylo uvedeno, že jak Dyumin, tak Dmitrij Mirono – další vycházející hvězda a bývalý šéf Jaroslavské oblasti – Prigožinovi tiše podporovali.

Takže je džin opravdu zpátky v láhvi? Nepravděpodobný. A zdá se, že v nejbližší budoucnosti Ruska budou další hony na čarodějnice a fámy a více konfliktů a bojů, protože frakce a klany budou přemýšlet, jak zajistit, aby se nestaly obětí Putinovy ​​koncovky – ať už krátké nebo dlouhé.