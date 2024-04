Antivakcinační majitelé domácích mazlíčků jsou proti střelbě proti vzteklině. To se týká veterinářů.

Váhání s vakcínou se v posledních letech rozšířilo i na majitele domácích zvířat, což vyvolalo obavy z opětovného výskytu vztekliny, viru, který je téměř vždy smrtelný.

Někteří majitelé domácích zvířat argumentují proti očkování psů kvůli obavám, že vakcíny zkracují životy psů, nebo kvůli přesvědčení, že vakcíny mohou způsobit autismus u psů. Ale řada symptomů autismu je jedinečně lidská a odborníci tvrdí, že antivakcinační kampaně mezi majiteli psů jsou zvláště nebezpečné vzhledem k důsledkům vztekliny pro veřejné zdraví.

„I když naštěstí nevidíme mnoho vztekliny, následky jsou katastrofální,“ řekla USA TODAY dr. Rena Carlsonová, prezidentka Americké veterinární lékařské asociace. „Je to v podstatě 100% smrtelné. Takže dostat vakcínu proti vzteklině pro vaši kočku a vašeho psa je opravdu důležité na mnoha úrovních.“

Carlson z AVMA zdůraznil, jak důležité je, aby lidé hovořili se svými veterináři o vakcíně a rizicích, kterým domácí mazlíčci čelí, pokud nejsou očkováni.

Co je vzteklina?

Vzteklina se šíří, když infikované zvíře kousne nebo poškrábe člověka a napadne nervový systém savců. Virus se stává zvláště nebezpečným, když se dostane do mozku. Inkubační doba může trvat dny i déle než rok.

Když vzteklina pronikne do mozku, způsobí příznaky podobné chřipce, což způsobí, že zvířata vzteknou a jejich mozek oteče. Onemocnění se stává smrtelným, když infikovaná osoba nebo zvíře náhle ztratí dýchání a srdeční činnost.

Zdá se, že rizika neočkování proti této nemoci u některých majitelů domácích mazlíčků rezonují.

Matt Motta, odborný asistent na Boston University School of Public Health, to popisuje jako „přelévací efekt“ mezi lidmi, kteří váhají s lidskými vakcínami, což je populace, která se během pandemie Covid-19 zvětšila. Obává se, že ve státech, které nařizují vakcíny proti vzteklině, by mohla narůst „váhavost psích vakcín“. Pokud budou tyto zákony zrušeny, ohrozí desítky let trvající zdravotnické iniciativy, které se ukázaly jako úspěšné.

„Mohli jsme vidět situaci, kdy je stále více psů neočkovaných,“ řekl USA TODAY. „To představuje hrozbu pro veřejné zdraví nejen pro naše domácí mazlíčky, ale pro nás všechny.“

Mota a jeho sestra, doktorka Gabriella Mota, veterinářka z Pensylvánie, zveřejnili v roce 2023 studii, která zjistila, že téměř 40 % majitelů psů ve Spojených státech věří, že psí vakcíny nejsou bezpečné. Asi 37 % majitelů věří, že se u jejich psů může v důsledku očkování rozvinout autismus.

Pravdou je, říká Motta, že vakcína proti vzteklině je bezpečná.

Asi u dvou z každého milionu psů se v důsledku vakcíny rozvinou vážné komplikace.

Autismus u psů není uznávaným stavem, uvedly AVMA a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí USA TODAY. Názor, že vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám způsobuje u dětí autismus, je již dlouho vyvrácen. Stále však převládá, což vede některé lidi k tomu, že odmítají očkovat své děti. Toto vyhýbání se přispělo k několika nedávným propuknutím onemocnění, podle vládních úředníků, kteří vydali varování a uvedli, že vakcíny jsou nezbytné pro zdraví komunity. Vyhýbání se domácím vakcínám se řídí podobným vzorem.

Stejně jako tomu bylo u spalniček, zdravotníci pracovali desítky let na vymýcení vztekliny, což je varianta specifická pro psy. Úspěšné kampaně v oblasti veřejného zdraví zahrnovaly omezovací zákony, používání útulků pro zvířata a očkování. Varianty vztekliny v Severní Americe jsou stále rozšířené a mohou infikovat psy.

Vzteklí psi zůstávají v mezinárodním měřítku problémem: téměř všichni lidé, kteří zemřou na vzteklinu, se nakazí po kousnutí psem. Obvykle dochází k 59 000 úmrtím ročně.

Dr. Ryan Wallace, vedoucí programu Centra pro kontrolu nemocí a prevenci vztekliny, uvedl, že za poslední tři roky bylo očkováno asi 75 milionů psů, což znamená, že se nezdá, že by došlo k poklesu očkování navzdory posunu v názorech. AVMA, stejně jako CDC, nezaznamenala výrazný pokles očkování, i když čísla je obtížné sledovat.

Wallace řekl, že je důležité rozlišovat mezi tím, jak lidé vnímají vakcíny pro domácí mazlíčky, kde někteří projevili váhavost, a přísnými nařízeními vyžadujícími očkování psů ve většině států, které majitelé zvířat z větší části přesto zřejmě dodržují.

Častým problémem veřejného zdraví je, že když systémy fungují, lidé nevidí problémy, které před sebou mají. Zatímco úmrtí na vzteklinu je ve Spojených státech málo – asi jedno až tři úmrtí ročně – 60 000 Američanů dostalo vakcínu proti vzteklině poté, co přišli do kontaktu se zvířetem, o kterém měli podezření, že bylo nakaženo vzteklinou. Mezi volně žijícími zvířaty je stále rozšířená vzteklina.

„Zaměřujeme se na počet vzácných úmrtí, ke kterým došlo, ale pozornost by se měla skutečně zaměřit na to, jak často jsou lidé a jejich mazlíčci vystaveni vzteklým zvířatům,“ řekl. „Protože je po všem.“