Český vědec zjistil, že krtci mohou v zimě zmenšovat mozek

Zvířata žijící v chladném podnebí se v zimě potýkají s existenčním problémem – jejich tělo vyžaduje více potravy, než je k dispozici v chladnějších měsících roku. Různé druhy vyvinuly různé evoluční strategie, jak se s tímto hlavolamem vypořádat – ptáci migrují do teplejších podnebí, medvědi a veverky se ukládají k zimnímu spánku a lidé se učí pěstovat a uchovávat vlastní potravu. Ale krtci, jak pomohla Novákové objevit česká vědkyně Lucie Farková, vyvinuli úplně jiný trik na úsporu energie — zmenšují mozek.

Jev byl vědě neznámý, než ho tým českých vědců z Institutu Maxe Plancka pro chování zvířat objevil u evropských vrabců — poprvé ho popsal v roce 1949 polský zoolog August Tehnel, když měřil lebky rejsků. je v zimě menší než v létě. Tento objev pojmenoval jako fenomén Tehnel.

Foto: Přírodovědecká fakulta UK

Díky studii, kterou nedávno zveřejnila v časopise Royal Society Open Science Lucie Farková Nováková, postdoktorandka z německého Max Planck Institute of Animal Behavior, a její tým, nyní víme, že krtci existují i ​​v druzích. Mezi zvířata, jejichž mozky se sezónně zmenšují, patří rejsci, lasičky a lasice. Všechny tyto druhy zvířat mají díky své malé velikosti a celoroční aktivitě velmi vysoký metabolismus, což znamená, že zásoby energie spálí během několika hodin. To je staví na ostří nože během hlubokých zimních měsíců, kdy se jejich metabolismus blíží horní hranici toho, co je pro savce možné.

Tato studie ale nepřidává pouze dalšího malého savce na seznam druhů využívajících Tehnelův fenomén – snaží se také osvětlit, jaký konkrétní evoluční tlak je za tím a co je jeho hnací silou. Porovnáním krtků z různých podnebí vědci našli důkazy, že Tehnelův fenomén může být způsoben spíše sezónními poklesy teplot než nedostatkem potravy. Zmenšení energeticky náročného orgánu, jako je mozek, umožňuje zvířatům snížit spotřebu energie a přežít tak chladnější klima.