Návrat zlatého pokladu

Foto: Česká národní banka

Státní zlatá rezerva byla vytvořena při vzniku Československa v roce 1918 národní bankou země. Dokonce i prostí lidé byli povzbuzováni, aby přispěli mladým národům „zlatým pokladem“, jak se o rezervaci někdy říkalo.

V roce 1938, v předvečer druhé světové války, byly zlaté rezervy země asi 95 tun a banka začala část převádět do zahraničí v obavách z německé invaze. To znamená, že když o rok později k invazi konečně došlo, v Československu zůstalo jen asi šest tun zlata. Nacisté jednali na plné obrátky a v den invaze vyslali muže, který měl speciálně za úkol dopravit zlato do Reichsbank. Vyhrožoval zastřelením každému, kdo odmítl vyhovět, donutil zaměstnance banky poslat příkaz k převodu československého zlata, které bylo mezitím odesláno do Británie. Nacisté pak tyto peníze použili na zaplacení válečného úsilí.

Zdroj obrázků: Vladimír Diviš, Josef Vlček, ‚Návrat zlatého vězně‘ / Ed. Novéna

Po skončení války se spojencům podařilo najít nějaké zlato. Nárok na něj však vzneslo mnoho evropských zemí. Československo, jehož ztráty byly odhadnuty na 45,5 tuny zlata, obdrželo na následné pařížské mírové konferenci v roce 1947 pouhých 24,5 tuny. Poté byla do země odeslána záloha 6 070 kilogramů zlata v následujícím roce, ale to bylo o několik desetiletí později. V té době se v Československu chopili moci komunisté a Spojené státy požadovaly zlato jako náhradu za majetek, o který přišli Čechoslováci žijící v Americe po rozsáhlém znárodnění.

Jednání pokračovala až do roku 1982, kdy do Prahy dorazily tři přísně střežené TU-154 se zbývajícími 20 tunami zlata na palubě. Kromě 1,5 milionu zlatých mincí získala národní banka také dvě velmi cenné 10dolarové mince z období Divokého západu.