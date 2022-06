Mike Ehrman // Getty Images

Do čtyřicítky startovalo 26 sportovců

Všichni dosahujeme svého fyzického vrcholu ve věku kolem 20 let a sportovci nejsou jiní. Dlouhá a postupně pozvolná výkonnostní křivka jde pak opačným směrem. Zdá se však, že někteří sportovci – včetně vysokého procenta těch nejlepších – zastavují proces stárnutí v jeho stopách. Tyto trvalé zázraky pokračují ve výkonech na elitní úrovni až do 30., 40. nebo dokonce 50. let.

Béžová brašna Hrál Major League Baseball výrazně až do svých 59 let. Ale většina z nich, plně využívajících pokroky v tréninku a sportovní medicíně, hrála v tomto století dobře nebo je velmi aktivní i dnes. Mezi nimi jsou některá z největších jmen ve sportu: Tiger Woods a Phil Mickelson v golfu; Sestry Williamsovy Serena a Venus v tenise; A samozřejmě Tom „koza“ Brady ve fotbale.

zásobník Hluboko jsem kopal do statistických webů, jako je stál A Olympia Zobrazuje 25 nejlepších chronologicky. I když je to 40letá Serena Williamsová a Roger Federer, kteří oba plánují letos soutěžit – Serena ve WimbledonuSoučasnost, dárek v Laver Cupu—Nikdy nezískej další grandslamový titul, jeho životnost je působivá. Stejně tak sportovci v jiných sportech.

našli jsme tam Pouze pět aktivních hráčů MLB A – po útoku na beka Pittsburghu Bena Roethlisbergera a Los Angeles Rams se vypořádali s odchodem Andrewa Whitwortha do důchodu – do sezóny 2022 zamířili jen tři aktivní hráči NFL nad 40 let: útočný Jason Peters, sázkař Dustin Colquitt a Tom Brady.

Hledáte inspiraci, jak zůstat fit a konkurenceschopný, i když stárnete? Podívejte se na náš seznam.