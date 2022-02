Viceprezident Harris říká, že sankce Putina zcela odradí, přestože řekl, že se rozhodl o invazi na Ukrajinu

novéNyní můžete poslouchat články Fox News!

víceprezident Kamala Harrisová V neděli řekla, že věří, že tresty za Rusko To by šéfa úplně odradilo Ruský prezident Vladimir Putinačkoli ona a prezident Biden říci O možné invazi se již rozhodl.

Harrisová pronesla své poznámky k novinářům na Mnichovské bezpečnostní konferenci v německém Mnichově uprostřed obav z ruské invaze v okolí. Ukrajina. Viceprezident označil sankce za „některé z největších, ne-li nejsilnější“, jaké kdy Spojené státy udělily.

„Jak jsem včera objasnil, je zaměřen na instituce – zejména finanční instituce – a jednotlivce a absolutně nepoškodí ruskou ekonomiku a jejich vládu,“ řekl Harris.

Její komentáře následují ukrajinština prezident Volodymyr Zelenskyj Modlete se za Spojené státy a jejich spojence uvalit sankce proti Rusko Nyní – než došlo k možné invazi na Ukrajinu.

„Nepotřebujeme vaše sankce po bombardování a po vystřelení naší země nebo poté, co nebudeme mít hranice nebo po absenci ekonomiky nebo okupace částí naší země,“ uvedl Zelenskyj v tiskových prohlášeních. Bezpečnostní konference. „Proč tedy potřebujeme tyto sankce?“

Reportér se zeptal Harrisové, zda cítí, že bezprostřední hrozba sankcí Putina odradí, ačkoli řekla, že prezident již o Ukrajině rozhodl.

„Absolutně – – pevně věříme – a také si pamatujeme, že sankce nejsou jen produktem našeho pohledu jako Spojené státy, ale sdílenou perspektivou mezi našimi spojenci. A vztah spojenců do bodu, kdy jsme se shodli, že odstrašující účinek tyto sankce jsou stále smysluplné, zejména proto, že – také si pamatujte – stále doufáme, že z tohoto okamžiku bude diplomatická cesta ven,“ řekl Harris. Podle Bílého domu.

„A v kontextu skutečnosti, že to okno je stále otevřené, nicméně – – otevřené, i když se zcela zužuje – ale v kontextu diplomatické trajektorie, která zůstává otevřená, si myslíme, že odrazující účinek má výhodu.“ “ dodala.

Ostřelování na Ukrajině v neděli vzrostlo v oblastech, kterým pomáhali povstalci podporovaní Ruskem. Putin shromáždil na ukrajinské hranici více než 150 000 ruských vojáků a nedávno dohlížel na testy raket s jadernou schopností.

Uprostřed současného posílení sil na hranici, NATO „Zdá se, že Rusko se připravuje na invazi na Ukrajinu,“ řekl v neděli generální tajemník Jens Stoltenberg.

Zatímco Stoltenberg zdůraznil, že i když ještě není pozdě změnit kurz proti ozbrojenému útoku, generální tajemník poznamenal, že existuje „Nový normál v evropské bezpečnosti. „

V neděli byl Harris během bezpečnostní konference dotázán na to, jak by se Spojené státy po sankcích a případné vojenské akci „odpoutaly“ od konfliktu.

„Ne – nepovažujeme se za zapojeného,“ řekl Harris a dodal, že naším cílem je být v souladu s našimi spojenci.

„Chci říct, pojďme na chvíli pochopit důležitost toho, o čem mluvíme. Je to už více než 70 let. A za těch 70 let, jak jsem se včera zmínil, byl mír a bezpečnost. Mluvíme o reálná možnost války v Evropě.“

„Takže naše pozice je pro nás velmi jasná a jako vůdce – kterým jsme byli, spojujeme spojence, pracujeme společně na našem kolektivním a jednotném postavení – všichni nepreferujeme, ale přejeme si, věříme a je v zájmu všech, aby byl konec.“ pokračoval Harris.Pro tuto chvíli diplomacie. Kde chceme, aby to skončilo? Tady chceme, aby to skončilo.“

Rusko prohlásilo, že neplánuje zaútočit na Ukrajinu.

