Toronto Maple Leafs bude pokračovat v jízdě na horké ruce Jacka Campbella, když brankář v sobotu začne gól doma proti Pittsburghu Penguins.

Sheldon Keefe potvrdil, že nedělní plán je, že brankář Joseph Wall nastoupí proti New York Islanders v UPS Areně.

Wall triumfoval při svém debutu v National Hockey League minulý týden, když 23krát zachránil při výhře 5:4 proti Buffalu Sabres.

„Myslím, že nikdy nechcete příliš soudit jeden zápas, ale mysleli jsme si, že mu tato zkušenost pomůže posunout se dál,“ řekl trenér Maple Leafs Sheldon Keefe. „Podívali jsme se na zákroky, které v zápase předvedl, a vypadal opravdu sebevědomě, ve správných pozicích, vypadal velký v síti a příliš se nevzdával. To nám pomohlo věřit mu.“

Woll oživil hloubkovou tabulku týmu jako aktuální brankář č. 3 v systému. Peter Mrázek, který v červenci podepsal tříletou smlouvu na 11,4 milionu dolarů, aby mohl hrát po boku Campbella, se stále potýká se zraněním třísel.

Český brankář se v letošní sezóně omezil na pouhé dva zápasy a pět pracovních období.

Mrázek bruslil předtím, než sobotní ranní bruslení týmu poprvé přerušilo pro zranění stehna znovu 7. listopadu. Harmonogram návratu brankáře byl oznámen s minimálně čtyřtýdenním předstihem.

Potenciální brankář Ian Scott podle Keefeho také řeší problémy s třísly, ale vypadá to, že se brzy připojí k Marleys.

Nejlepší střelec Toronta tento týden utrpěl další ránu, když se při startu proti Laval Rocket zranil Eric Calgren.

Trenér Marless Greg Moore v pátek novinářům potvrdil, že Calgren utrpěl otřes mozku. Bývalý brankář Maple Leafs Michael Hutchinson si nechal odpočinout Calgren a povolil čtyři góly z 28 střel.

Nedostatek hloubky branky nijak negativně neovlivnil Campbellovu hru. V listopadu je to 7-1-0 s úsporami 963 v tomto období. Tým také zavedl Campbellovy tréninky mimo týmový trénink a společné úsilí mezi Keefem, trenérem brankářů Stevem Breyerem a lékařským týmem, aby mu zajistili tolik potřebný odpočinek a regeneraci.

„Jackovi to šlo opravdu dobře a zvládl to opravdu dobře,“ řekl Keefe. „Pokud potřebuje nebo chce opakování pro cvičení, mluví o tom a sděluje to.

„Trénink ale také koncipujeme tak, aby nemusel brát konkrétní opakování.“

Liljegren dovnitř, Dermott ven

Jedinou změnou v sestavě Maple Leafs je otočení spodního páru, protože Timothy Liljegren se vrací do vnitrozemí a Travis Dermott odpočívá jako škrabák. Navzdory tomu, že vyhrál 10 ze svých posledních 11 zápasů, Keefe pokračuje ve vylepšování sestavy, když se snaží, aby si někteří hráči odpočinuli.