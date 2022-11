Dánské volby připravily cestu pro centristickou vládu: Průzkum v hlasování – Politico

Dánská premiérka Mette Frederiksenová lpí na své práci poté, co ztratila většinu ve volbách, které začaly v důsledku skandálu kolem jejího rozhodnutí popravit obyvatele země za norky.

Podle průzkumu voličů jsou Frederiksenovi sociální demokraté na dobré cestě zůstat po úterních volbách největší stranou v zemi, ale její politické přežití závisí na novém centristickém uskupení.

Předběžná studie veřejnoprávního rozhlasu DR uvádí, že sociální demokraté dostali 23,1 procenta hlasů, což by jim zajistilo 42 ze 179 křesel v parlamentu. Tím se dostali před liberální stranu Jacoba Ellemana Jensena se ziskem 13,5 procenta hlasů, tedy 24 mandátů.

Výsledek byl ale hořkosladký i pro Frederiksena. Pokud by to potvrdily oficiální statistiky, zisk 42 mandátů by byl pro její stranu nejhorší volební výsledek za více než 100 let.

V politické krajině rozdělené mezi 14 stran levicový „rudý blok“, který měl 85 křesel, a konkurenční pravicový „modrý blok“, který měl 73, nedosáhly 90 potřebných pro většinu v parlamentu. 179členný parlament. Zbývající místa připadla nezařazeným stranám.

byly volby vyvolal skandál O vládou nařízeném hubení norka během pandemie koronaviru. Následovala netypicky chaotická a vzrušující kampaň, někdy se zdálo, že předznamenává zvraty poslední sezóny populárního televizního politického dramatu „Burgen“.

Pokud se výsledky průzkumu potvrdí, bude Frederiksen potřebovat podporu bývalého premiéra Larse Lökke Rasmussena a jeho nově vzniklé umírněné strany, která získala 9,3 procenta hlasů, tedy 17 mandátů.

Rasmussen neřekl, že podpoří ani jeden blok, čímž bývalého premiéra během nadcházejících jednání postavil do pozice krále.

Tento postoj využil během kampaně, aby vyzval k vytvoření široké koalice umírněnějších stran z červeného i modrého bloku, což je krok, který by mohl narušit poválečný politický systém země. Někteří dokonce navrhli, že by svého povolebního vlivu mohl využít k nástupu do vysoké funkce nebo dokonce premiéra.

Rasmussen, který předtím působil jako premiér v letech 2009 až 2011 a znovu v letech 2015 až 2019 za dánskou Liberální stranu, ale řekl, že si nepředstavuje, že by se potřetí stal premiérem. „To nemám na mysli,“ řekl v úterý ráno poté, co odevzdal svůj hlas.

Magnus Heunick, současný ministr zdravotnictví a člen SPD, novinářům řekl, že voliči možná potrestali jeho stranu za některá rozhodnutí, která museli učinit během „doby, kdy bylo skutečně potřeba, aby někdo ukázal vedení“.

„Myslím, že jsme to dokázali a můžeme na to být hrdí. Ale může to mít také dopad, protože někteří lidé mohou nesouhlasit s některými rozhodnutími, která jsme učinili.“

Hyunick zopakoval touhu strany po široké centristické vládě: „Tento výsledek pouze podporuje naši touhu po široké spolupráci. Teď si spolu sedneme a uvidíme, jestli dokážeme sestavit centristickou vládu.“

Mezitím Dánská lidová strana, která byla v letech 2015 až 2019 druhou největší stranou v zemi a řídila krajně pravicovou politiku, podle volebního dne výrazně ztratila. Očekává se, že získá pouze 2,5 procenta hlasů, neboli 4 křesla, což je těsně nad 2procentní hranicí v parlamentu.

Dramatická kampaň

Kampaně dominovaly domácí problémy, od snížení daní a nutnosti najmout více zdravotních sester až po finanční podporu pro Dány v době inflace a rostoucích cen energií v důsledku ruské invaze na Ukrajinu.

Přistěhovalectví bylo kdysi ústředním tématem, ale vypadlo z agendy, zčásti proto, že se sociální demokraté zavázali zůstat v otázce imigrace přísní, čímž upírali pravicově orientovaným stranám potenciální shromaždiště.

Přestože Frederiksenova strana zůstane největší v parlamentu, v posledních měsících ztratila na popularitě – klesla ze 48 křesel na 42, pokud se průzkum potvrdí – poté, co řada skandálů otřásla její pověstí. Mezi nimi je nařízení z roku 2020 na vybití všech norků chovaných v zemi kvůli obavám, že by mohli šířit zmutovanou formu koronaviru, což je politika, která zdecimovala největšího evropského vývozce kožešin.

Výbor jmenovaný parlamentem v červnu uvedl, že vláda postrádá právní ospravedlnění pro popravu a učinila „extrémně zavádějící“ prohlášení, když nařídila uzavření sektoru. Levicová strana podporující Frederiksenovu menšinovou vládu v důsledku zprávy stáhla svou podporu, což donutilo Frederiksena vyhlásit v úterý předčasné volby.

Její středopraví odpůrci však také ztratili půdu pod nohama, přičemž vůdce konzervativců Søren Pape-Poulsen poškodil odhalením lží, které řekl jeho bývalý manžel, a vnitřně rozdělenými liberály.

Vyjednávání o sestavení nové vlády mohou trvat týdny a správný blok se pravděpodobně pokusí vyrovnat nebo potlačit každou nabídku, kterou červený blok předloží Rasmussenovým umírněným ve snaze znovu získat moc.

Tento článek byl aktualizován o další podrobnosti o výsledcích hlasování v den voleb a volební kampani.