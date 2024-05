Nový výzkum odhaluje, že dinosauři nebyli tak inteligentní, jak jsme si mysleli

Dinosauři byli stejně inteligentní jako plazi, ale ne tak inteligentní jako opice, jak naznačuje předchozí výzkum.

Mezinárodní tým paleontologů, etologů a neurologů znovu prozkoumal velikost a strukturu mozku dinosaurů a dospěl k závěru, že se chovali jako krokodýli a ještěři.

Ve studii zveřejněné v loňském roce se tvrdilo, že to dinosauři milují T rex Měli výjimečně velký počet neuronů a byli výrazně inteligentnější, než se očekávalo. Tvrdilo se, že tyto vysoké počty neuronů by mohly přímo prospívat inteligenci, metabolismu a historii života T rex V některých svých zvycích připomínal opici. Kulturní přenos znalostí i používání nástrojů byly uváděny jako příklady kognitivních vlastností, které mohly mít.

Kritika metodologie počítání neuronů

Ale nová studie zveřejněná v Anatomický záznam, ve kterém Hadi George z University of Bristol, Dr. Darren Naish (University of Southampton) a vedený Dr. Kai Kasparem (Univerzita Heinrich-Heine) s Dr. Cristianem Gutierrez Ibanezem (University of Alberta) a Dr. Grantem Hurlburtem ( Royal Ontario Museum) se blíže podívejte na techniky používané k předpovědi velikosti mozku a počtu neuronů v mozcích dinosaurů. Tým zjistil, že předchozí předpoklady o velikosti mozku u dinosaurů a počtu neuronů obsažených v jejich mozku nebyly spolehlivé.

Tento výzkum přichází po desetiletích analýz, ve kterých paleontologové a biologové zkoumali velikost mozku a anatomii dinosaurů a použili tato data k odvození chování a životního stylu. Informace o mozcích dinosaurů pocházejí z minerálních výplní mozkových dutin, nazývaných endocasty, a také z tvarů dutin samotných.

Tým zjistil, že velikost jejich mozků byla přehnaná – zejména velikost předního mozku – a proto záleželo i na jejich neuronech. Navíc ukázali, že odhady počtu neuronů nejsou spolehlivým vodítkem pro inteligenci.

Doporučení pro budoucí výzkum

Spolehlivě rekonstruovat biologii dávno vyhynulých organismů KlasifikovatTým věří, že výzkumníci by měli zvážit několik linií důkazů, včetně anatomie skeletu, histologie kostí, chování žijících příbuzných a stopových fosilií. „Inteligence dinosaurů a dalších vyhynulých zvířat se nejlépe určí pomocí různých důkazů od hrubé anatomie po fosilní stopy, než se spoléhat na odhady pouze počtu neuronů,“ vysvětlil Hadi z Bristol's School of Earth Sciences.

„Jsme toho názoru, že není dobrou praxí předpovídat inteligenci u vyhynulých druhů, když musíme pokračovat pouze v populaci neuronů rekonstruovaných z endogenních buněk,“ vysvětlil Dr. Kai Kaspar.

„Neuronová čísla nejsou dobrými prediktory kognitivní výkonnosti a jejich použití k predikci inteligence u dávno vyhynulých druhů může vést k velmi zavádějícím interpretacím,“ dodala doktorka Ornella Bertrand (Instituto de Paleontologia Miquel Crosafont z Katalánska).

Dr Darren Naish uzavřel: „Možnost, že by T. rex mohl být stejně inteligentní jako pavián, je fascinující a zároveň děsivá a má potenciál znovu objevit náš pohled na minulost.“ „Ale naše studie ukazuje, jak všechna naše data odporují této myšlence, byli spíše obřími, inteligentními krokodýly, a to je stejně pozoruhodné.“

Odkaz: „Jak inteligentní byl T. Rex?“ Arthur Erb, Hadi George, Thomas R. Holtz, Darren Naish, Douglas R. Willey a Grant R. Hurlburt, 26. dubna 2024, Anatomický záznam.

doi: 10.1002/ar.25459