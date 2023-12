Seznam přání na Vánoce 2023 pro redaktory Pinkbike

Země je pokryta námrazou a ledem, Mariah Carey poslední měsíc hraje z reproduktorů na každém maloobchodním místě ve městě a nafukovací hračky Rudolph vystrkují hlavu na každém rohu. To znamená, že Santa je určitě na cestě ze severního pólu (můžete dokonce… Sledujte to zde) A je čas na další editorský seznam přání.

Co je na vašem seznamu přání pro horská kola letošní Vánoce?

Sarah Moore

Dětská sedačka na horské kolo

Vsadím se, že jsme Williamovi koupili jeho první kolo ještě před jeho narozením! Ukazuje se však, že musíte být schopni dosáhnout určitých milníků, jako je držení hlavy nahoře, válení se, plazení, chůze a jednoduchý směr, než budete skutečně jezdit na dvou kolech. Vzhledem k tomu, že nevypadá, že by sám pár let roztrhal Half Nelsona, protože je tak pokročilý, jak si myslím, opravdu chci buď Kids Ride Shotgun nebo Mac Ride, abychom mohli jít ježdění spolu.

Venku vidím velké množství rodičů se sedačkami Kids Ride Shotgun a Mac Ride a koukám na ně se závistí. Děti i rodiče vždy vypadají, že se dobře baví. S partnerem jsme jezdili pořád spolu, ale v dnešní době je rozhodně hodně „já jezdím, ty jezdíš“ a jsem nadšená, že budeme moci všichni zase vyrazit spolu. Podnikli jsme několik výletů s Williamem, který jezdil v přívěsu za kolo, ale i když to bylo zábavné, rozhodně to není totéž jako být venku na stezkách.

Také si myslím, že bych mohl potřebovat eMTB, protože si nejsem jistý, jak moc by mě bavilo šlapat 30 kilo navíc, když se držím řídítek. Možná budeme potřebovat nějaké super malé dětské brokovnicové rukavice, když už jsme u toho, protože se vsaďte, že budeme venku v dešti a chladu!

Dario DiGiulio

Hloupé tratě, lepší dioptrické jezdecké brýle, více stříbrných komponentů

Milý Krampusi, můj oblíbený bůh svátku:

Pošlete prosím své nejlepší elfy, aby vytvořili nějaké podivné a zábavné cesty v lese, nejlépe se složitými liniemi, podivnými pohyby a náročnými výstupy. Miluji plynulé skokové cesty, dobré zatáčky a perfektní průtahy stejně jako ostatní, ale někdy se prostě chcete něčím probojovat. Těchto skvostů jsem našel na svém krku v lese spoustu, ale myslím si, že svět horských kol by byl lepší, kdyby jich vyšlo víc.

Druhé přání tohoto skromného žebráka přichází v podobě jezdeckých brýlí, jejichž nošení není úplně hrozné. Dědečkovy osvědčené sluneční brýle to dělají, ale čočky dost škrábou a nejsou nijak zvlášť vhodné na ochranu proti zamlžování, ochranu nebo styl (záleží na vkusu). Považujte to za výzvu pro ostatní nevidomé, určitě by bylo hezké vidět nějaké dobře integrované specifikace Rx stopy.

A nakonec vás prosím s jiskrou lesklého stříbra. Jsem prostý chlap a velmi se utěšuji v zářivé záři kola plného vkusně upravených kovových předmětů. Jako mnoho dobrých dárků, i tento jsem většinou dostal sám, i když existuje argument, že stříbro pocházející přímo od výrobce je lepší než odizolovaná metoda čističe trouby.

Jessie May Morgan

Hadice nikdy nezamrzne

I když jsou teploty dostatečně nízké na to, aby zahradní hadice zůstala zmrzlá a pevná, stále je možné najít stezku podobnou arašídovému máslu, která se přilepí na pneumatiku člověka jako pijavice na pokraji hladovění. Nezbývá mi nic jiného, ​​než uložit kolo v bytě a zima s sebou přináší volnou místnost, která je zároveň kanceláří, dílnou, prodejnou kol a popelnicí. I když to má dopad na kvalitu mých životních podmínek, ostatní si budou vědomi suboptimální účinnosti křupavého pohonného systému. To druhé je prostě nepřijatelné, zvláště když je přítomno na mém ceněném, pomalém enduro kole.

Proto bych chtěl, aby mi Ježíšek poslal vyhřívanou hadici, nejlépe takovou, která je zcela soběstačná, pokud jde o energii, kterou potřebuje k udržení tepla. Chci říci, že je možné provozovat solární energii, ale pochybuji o proveditelnosti takového řešení uprostřed dlouhé tmavé skotské zimy. Možná by se elektřina mohla vyrábět z vody, která jím protéká? Nemám zájem. To není můj problém, to je Ježíškův problém.

Pokud se to nepodaří, dejte mi alespoň hadici, která, když zamrzne, na několika místech nepraskne a sníží průtok na žalostný průtok.

Seb Stott

Zatáhněte za míček a zatáhněte za držák míčků

Nekoupil bych si minivan pro zvláštní příležitosti, kdy potřebuji tahat na stezky více kol. Mám to štěstí, že jezdím většinu času od svých předních dveří, a když potřebuji vzít s sebou jedno kolo, je snadné sundat přední kolo, sklopit zadní sedadla a dát ho do kufru. Ale teď jsem otec dvou dětí a moje děti sobecky zabírají celé zadní sedadlo, když spolu cestujeme, takže potřebuji jiné řešení pro naše kola.

Testoval jsem dvojici nosičů kol SeaSucker Talon, které se připevňují na střechu auta pomocí přísavek. Snadno se nasazují a sundávají, když se nepoužívají, ale neposkytují ochranu proti krádeži a pomyšlení na lepení kol na střechu mého auta je znepokojivé. Pak jsou tu střešní tyče, které používám pravidelněji, ale jsou otravné, výrazně snižují spotřebu paliva a propagují mou posedlost na kole zlodějům, když jedu domů nebo parkuji před domem, takže mám tendenci je sundávat, když jsem. Pokud je nepoužívám (což se děje v… většinu času), je snadné je znovu nainstalovat. Je také velmi obtížné umístit kola na střechu auta, zvláště pokud vezete více než dvě kola.

Nejlepším řešením je závěsný stojan. Snadno se nasazují a sundávají (alespoň ve srovnání se střešními tyčemi a nosiči na více kol) a kola dodávají trakci a při jízdě vysokou rychlostí vydávají mnohem méně hluku. Je také snazší naložit více kol na zadní nosič než na střechu a ponechat střechu volnou pro umístění kajaků, kempinkového vybavení nebo více kol. Problém je v tom, že moje auto nemá tažné zařízení a jeho montáž je velmi nákladná, takže vzhledem k mé tendenci opouštět Tweed Valley jen párkrát do roka jsem nějakou dobu debatoval o tom, jestli se to vyplatí to. Ale protože Santa má neomezený rozpočet, aby uspokojil rozmary už tak rozmazleného chlapíka ze střední třídy, jako jsem já, neodmítl bych ultimátní nastavení pro přenášení kol.

Mike Casimer

Fiat Panda

Vlastně letos nic nepotřebuji ani nechci – mám střechu nad hlavou, dostatek jídla, fungující kolo a skvělé stezky, po kterých se dá jezdit, takže všechny mé potřeby jsou splněny. Pokud však existuje imaginární bytost, která plní přání, no, nestěžoval bych si, kdyby se mi na příjezdové cestě objevil Fiat Panda. Vím, že jsem řekl, že mě nebaví řídit a pořád ne, ale na tomhle roztomilém malém čtyřkolce je něco, co mě zaujalo. Vždycky mě bavilo brát malá auta na místa, kam nepatří. Před lety jsem si koupil Toyotu Corollu z roku 1988 za 500 dolarů a vydal se na nejrůznější neuvážená dobrodružství v terénu, auto, na které jsem navázal 88 Subaru GL-10, které se také vydalo do míst, kam pravděpodobně nebylo určeno.

Pandy jsou malé a praktické, což je pravděpodobně důvod, proč je ve Spojených státech nelze najít, ačkoli se zdá, že jsou v Itálii všudypřítomné. Každopádně si získal místo na mém seznamu věcí, které by bylo hezké mít, ale já je vlastně nepotřebuji.

Henry Quinney

Jeden den zeleného lyžování s My Snow-Idol

Jen proto, že jsem otravná, beru ze všeho legraci a zároveň trvám na tom, aby všichni viděli věci z mé povrchní perspektivy, Mike se mnou nechce strávit celý den bruslením v zelené a světle modré. Od té doby, před třemi týdny, když jsem zjistil, že Mike je jediný poloprofesionální (alespoň v určitém okamžiku) člověk, kterého jsem kdy mohl potkat, byl jsem k němu přitahován jako vosa k džemu, ale bez úspěchu. . Jsem v šoku – nevím, co mám dělat. Kaz mi řekl, že mi dá půl dne instruktáže na sjezdovce, vyzvedne mě na stezce a koupí mi kávu a dort, ale já jsem znal svou cenu a vydržel bych tam celý den. Doufejme, že si to odsud vezme Otec Vánoc.

Brian Park

Stroje, filmy, mobilita a masivní sociální otřesy

Mám vše, co potřebuji. Moje malá rodina žije na úžasném místě, celé dny myslím na kola a život je tak úžasný. Ale lhal bych, kdybych nechtěl hromadu věcí. Takže, v duchu mise, zde jsou věci, které mi poskytnou dočasné štěstí, zatímco budu pronásledovat další kapitalismem vyvolaný dopaminový hit.

Tuny Měděná tepelně nastavitelná těsnění M5. Vždycky mi dojde. A Nano voálové stuhy. Nikdy nemáte dost, já používám 6″ na držáky na pumpu a sáčky a 9″ na náhradní duše.

Celý film o horském kole. Není tu žádný příběh, žádné vyprávění, jen mě nechejte žít zprostředkovaně prostřednictvím skvělých lidí, kteří dělají skvělé věci na skvělých místech s dobrou hudbou. Žádá to příliš mnoho? Držíme palce Deathgripu II.

Pokud by mi někdo chtěl udělat malou laskavost.

A Solo penta stroj. Před několika lety jsem si zakoupil 5osý stolní CNC stroj Pocket NC a nemám čas ho používat tak často, jak bych chtěl. Ale to mi nebrání v tom chtít nového velkého bratra. S automatickým měničem nástrojů, vestavěnou sondou (bez Levy) a 6palcovým krychlovým pracovním objemem to vypadá, že by to bylo skvělé pro výrobu stopek, oček a všech druhů nářadí na kolo. Je to také neoficiálních 75 tisíc dolarů a nikde jinde v mé garáži není, takže bych možná měl požádat o rozpis cen domu ve Vancouveru.

A Cannondale Compact Neo Protože jsou prostě tak směšní. Vážně si myslím, že kompaktní a dostupná elektrokola jsou přesně to, co potřebujeme víc, a tohle kolo vypadá zábavně.

Je to příliš?

A Funkční pravé rameno A Návrat místního cyklistického průmyslu; Pokud jsou tyto věci příliš obtížné, přijmu světový mír. Jo a ta nejnemožnější věc ze všech: Je čas skutečně použít všechny tyto věci.

Alicia Leggettová

Lehký kluzák, moje schopnost vrátit se na horské kolo, cestovní hrnek, který vydrží navždy

Nejkonkrétnější věc, kterou chci, a věc, kterou jsem v poslední době zkoumal a plánoval, je ultralehký jednopodlažní kluzák, navržený tak, aby upřednostňoval nízkou hmotnost před téměř vším ostatním. Spotřebuje méně materiálu než standardní křídlo, téměř nic neváží a bude kompaktní. Jasně, letové výkony na těch křídlech nejsou skvělé, ale o to nejde – umožňují vám vzlétnout, letět a přistát někde jinde. V poslední době jsem snil o možných budoucích dobrodružstvích, z nichž mnohá zahrnují pěší turistiku, jogging, něco vylézt a pak se vrátit tam, kde jsem začal, nebo někam úplně jinam. Skvělý by byl účelový jednopodlažní pavilon.

Tím, že na minutu přejdu na něco těžšího, bych rád znovu získal schopnost jezdit na horském kole. (Píšeme dopis Ježíškovi – to už je kouzelné, takže mohu zahrnout velkou otázku, ne?) Od roku 2022 se zotavuji z vážného zranění hlavy, a zatímco jsem v těchto dnech zpátky na kole, To není to samé. Budu pokračovat ve svých „lehkých“ jízdách a stále mám tento sport velmi rád, ale chlape, bylo by skvělé se jednoho dne ohlédnout, jaké to bylo na horském kole. Vždy pracuji na tom, abych se k tomu vrátil, věřte mi.

Konečně bych si moc přála, aby mi termoska vydržela věčně. Ne jako v udržování věcí žhavých navždy, ale jako v tom, že se nikdy nezlomí. Před chvílí jsem měl izolovaný cestovní hrnek na kávu, který jsem si naprosto zamiloval. Vůbec to nevytékalo, ať se dělo cokoliv, takže jsem si ho mohl naplnit kávou nebo čajem a dát si ho do batohu, abych ho později po nejrůznější dny aportoval. Pak jsem mu to konečně pustil na hlavu tolikrát, že to začalo trochu téct. Stále byl většinou spolehlivý a stále to bylo něco, co jsem neustále používal, ale nemohl jsem se na něj spolehnout stejným způsobem jako dříve. Nedávno jsem si koupil nový. Ta nová je skvělá. Neprosakuje. Můj požadavek na Santu (stále tady děláme kouzla, že?) je, aby to trvalo navždy. Prosím a děkuji. Klid v duši je moc fajn.