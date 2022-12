Slavný vůdce odpovídá na otázku „Kde je Bůh?“

Troufám si říci, že lidská rasa si položila otázku „Kde byl Bůh?“ Trilionkrát během staletí, když jsme se pokoušeli rozluštit příčiny a bolest osobní nebo národní tragédie.

Tato otázka jistě zaměstnávala mysl Židů držených v nacistických táborech smrti.

Protože žijeme v období zvratů, zklamání a třídění pravd a lží, doufám, že byl článek z tohoto týdne o málo známém příběhu o holocaustu – spolu se slavnou odpovědí dirigenta na otázku „Kde byl Bůh“ – užitečný . Jako křesťané a věřící v Ježíše je naprosto nezbytné, abychom měli na paměti tuto krásnou pravdu, kterou Pavel předal Korinťanům: „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy , který nás utěšuje ve všech našich souženích, abychom my mohli potěšit ty, kteří jakkoli trpí.“ problém s odpočinkem, který dostáváme od Boha“ (2. Korintským 1:3-4).

Když jsem se před pár lety zúčastnil koncertu v synagoze Ahavath Achim v Atlantě ve státě Georgia, slyšel jsem citát od dirigentského maestra Mauryho Seidlina, který mě okamžitě zaujal. Koncert se jmenoval „Hours of Freedom: The Story of the Theresien Authors“. Název Terezín (vyslovováno teh ruh zeen) jsem neznal až do koncertu, kdy jsem se dozvěděl, že nacisté v Terezii – koncentračním táboře Theresienstadt v Československu – to tragicky a zkušeně použili jako vysoce účinnou zastírací taktiku.

Pojďme se nyní podívat do minulosti i současnosti a jak tyto výjimečné koncerty vznikaly. Od osvobození nacistických táborů smrti v roce 1945 uplynulo 77 let. Nacistická mašinérie vyhladila v letech 1933 až 1945 6 milionů evropských Židů – mužů, žen a dětí. velikosti a funkce. V ghettech, pracovních táborech a táborech zřízených pro masové vraždění otázka „Kde byl Bůh?“ Muselo to číhat v myslích Židů, když čelili nepředstavitelnému zlu.

Dnes je počet izraelských přeživších holocaustu asi 165 000. Ve Spojených státech jich máme asi 50 000, nejmladším z nich je dnes 70 let. Během uplynulých let se podařilo přeživším holocaustu a vybudovat rodiny, přesto mnozí ve Spojených státech a Izraeli čelí chudobě. Trauma holocaustu – L.L holocaust – časté dodnes. Naše je poslední generací, která může znamenat velký rozdíl pro přeživší holocaustu, kteří potřebují adekvátní jídlo, bydlení a pozornost. Často jsou to křesťanské organizace, jako je CBN Israel, které nabízejí pomoc a naději této věkové skupině prostřednictvím hmatatelné úlevy a starostlivého přátelství – připomínají jim, že nejsou zapomenuti a že nejsou sami.

Mezi další pozitivní ohlasy patří přelomová konference pořádaná Českou republikou 3. listopadu letošního roku. Toto setkání bylo založeno na Tereziánské deklaraci z roku 2009, kterou podepsalo 47 vlád včetně Spojených států. Poslední konference navázala na předchozí závazky a řešila tyto obavy. Jednalo se o navrácení majetku ukradeného v éře holocaustu a poskytnutí humanitární pomoci přeživším trpícím nedostatkem jídla a bydlení. Můžete přistupovat Kompletní oznámení Theresien pro rok 2009 je zde.

Na koncertě Hours of Freedom: The Story of the Theresien Composers jsem seděl jako přikovaný na balkóně synagogy. Program dovedně integruje romány, filmy, sólisty, fotografie a hodiny hráčů z místnosti svobody. Skladatelé a herci 15 talentovaných židovských hudebníků bylo uvězněno v koncentračním táboře Theresienstadt na území dnešní České republiky. Byli by slavní, kdyby přežili válku. Většině z nich bylo dvacet a třicet, než byli posláni zemřít do Osvětimi. Dojemná hudba a román mi ukázaly vůli původních skladatelů žít – tím, že se rozhodli spoléhat na umění, aby unikli ponuré realitě svých životů za nacistického režimu.

Na party v Atlantě byly smíchány dva filmy. První je dokument s názvem Terezínský deník, Byl vytvořen, aby uvedl na pravou míru hrůzy tohoto tábora a odhalil šíři nacistických lží. Terezín byl tzv. vzorový tábor zřízený nacisty v roce 1941 v Terezíně, starém zámeckém městě nedaleko Prahy. Jeho účel: oklamat svět o tom, co tvrdili, že je „humánní“ zacházení s židovskými vězni.

Terezínský deník Začíná shledáním přeživších z tábora v roce 1968 – a z jejich příběhů mrazí. Jedna scéna ukazovala stovku židovských dětí zpívajících. Když jsem se díval, napadla mě strašná myšlenka – jako by děti zpívaly na jejich pohřbu. Později se každý z nich stane součástí jednoho a půl milionu zabitých dětí. Měl jsem pocit, jako bych znovu procházel kolem dětského památníku v Yad Vashem v Izraeli a poslouchal jejich jména ve tmě osvětlené blikajícími svíčkami – svíčkami odrážejícími miliony zhasnutých světel.

Druhý byl nacistický propagandistický film, Führer dává Židům město. Theresienstadt se ukázal jako „vzorové“ místo, kde židovské rodiny pohodlně žijí, pracují a hrají si. (Významní návštěvníci a dokonce i tým Červeného kříže se přijeli do Terezína přesvědčit a poté dát svůj souhlas.)

Jedna ze scén tohoto filmu zobrazuje hodiny hráčů na svobodě, jak vězni tleskají a pokoušejí se podívat na obsah. Byli docela dobře oblečení, bezpochyby jen ve filmu. Národní židovské filmové centrum na svém webu označilo film za „propracovaný podvrh, který představuje zcela falešný obraz táborového života“.

Během koncertu zde v Atlantě hrálo na pódiu 15 instrumentalistů s 15 terezínskými hudebníky ve filmu. Když těchto třicet hudebníků hrálo o sedm desetiletí později, odhalují se úžasné momenty ze skutečného života. Byla to živá a bolestná vzpomínka na nenaplněné naděje tereziánských hudebníků, které těžce pohasnou.

Hodiny svobody odkazovaly na doby, kdy vězni skládali a psali na malé kousky zbytků krmiva a poté hráli na své nástroje po úmorných 15hodinových pracovních dnech a nedostatku jídla. Gala’s „Nine Seasons“ zahrnovala takové tituly jako „The Broken Heart“, „The Longing“ a „The Eyewitness“.

Některá hudba byla nesnesitelně smutná, ale kompozičně úžasná. Nádherná souhra violoncella a houslí zobrazující disonanci, disharmonii, která úžasně vyjadřovala paradox bolesti a slasti uprostřed hrůzy. Některé skladby byly kupodivu optimistické a připomínaly lepší časy a naděje do budoucna.

Koncerty vytvořil Maury Seidlin, renomovaný dirigent a prezident nadace The Defiant Requiem Foundation, která propaguje koncerty po celém světě. Jeho citát mi přišel velmi působivý. Stuart Eisenstadt, prezident nadace Defiant Requiem a bývalý velvyslanec při Evropské unii, představil svého přítele Mauryho Seidlina. (Eisenstat je také klíčovým aktivistou Tereziánské deklarace z roku 2009 a letošní konference 3. listopadu v České republice.) Eisenstadt ve svých nadšených poznámkách poznamenává, že Maestro Seidlin je často tázán: „Kde byl Bůh, když došlo k holocaustu?“ Maestro odpověděl: Kde je Bůh? Skutečná otázka spíše zní: „Kde byl člověk, který měl svobodnou vůli?“

Okamžitě jsem poznal citát Maestra Seidlina. Považuji to za jednu z nejlepších odpovědí na odvěké otázky o životních tragédiích. Zajímalo by mě, jestli jsou vaše závěry ohledně odpovědi maestra podobné těm mým. Žijeme v často nejasném paradoxu naprosté závislosti na Boží suverenitě, přesto je problém zla vždy přítomen a je snadné se ptát: „Kde je Bůh?“

Část mého závěru je, že nemůžeme vinit Boha, když se rozhodneme pasivně sedět, stěžovat si a/nebo nic nedělat. Máme určitou míru odpovědnosti bránit se zneužívání nebo zmírňovat utrpení. Může to být antisemitská poznámka, dary na důvěryhodné programy pro ostatní v nouzi, volání našich vůdců v Kongresu, aby udrželi naši spolupráci s Izraelem silnou, nebo povzbuzení kohokoli kolem nás, kdo potřebuje pomoc nebo naději.

Kde byl Bůh? No, rozhodl jsem se důvěřovat Bohu, jak nejlépe dovedu, a ptám se sám sebe: „Kde se postavím proti toxickému šíření antisemitismu vůči Izraeli a židovské komunitě? Kde projevím soucit s těmi, kteří to potřebují v našem světě?“ ?“

Tento článek byl původně publikován zde.